https://ria.ru/20211102/adler-1757409373.html

Женщина приватизировала элитный участок в Адлере по поддельному документу

Женщина приватизировала элитный участок в Адлере по поддельному документу - РИА Новости, 02.11.2021

Женщина приватизировала элитный участок в Адлере по поддельному документу

Уголовное дело в отношении женщины, незаконно приватизировавшей элитный земельный участок в Адлерском районе Сочи направят в суд, сообщает пресс-служба ГУМВД... РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T16:49

2021-11-02T16:49

2021-11-02T16:49

краснодарский край

сочи

жилье

мошенничество

криминал

россия

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СОЧИ, 2 ноя – РИА Новости. Уголовное дело в отношении женщины, незаконно приватизировавшей элитный земельный участок в Адлерском районе Сочи направят в суд, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Краснодарскому краю.По данным следствия, женщина вместе с лицом, личность которого пока не установлена, сделала фиктивные документы, а конкретно - решение и определение Адлерского районного суда, которое якобы подтверждало, что за ней закреплён земельный участок площадью почти 3000 квадратных метров. Отмечается, что благодаря поддельному судебному акту женщине удалось приватизировать земельный участок в престижном районе курорта. Сумма ущерба составила почти 40 миллионов рублей."Следственной частью СУ УВД по городу Сочи завершено расследование уголовного дела, возбуждённого в отношении 48-летней уроженки Волгограда по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации "Мошенничество", - говорится в сообщении.Отмечается, что в настоящий момент обвиняемая находится под подпиской о невыезде, а уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. Женщине грозит до 10 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20211101/sochi-1757229970.html

краснодарский край

сочи

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краснодарский край, сочи, жилье, мошенничество, криминал, россия