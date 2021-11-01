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Умер хозяин квартиры в Набережных Челнах, в которой взорвался газ

Умер хозяин квартиры в Набережных Челнах, в которой взорвался газ - РИА Новости, 01.11.2021

Умер хозяин квартиры в Набережных Челнах, в которой взорвался газ

Житель Набережных Челнов, на которого завели уголовное дело после взрыва в его квартире газовоздушной смеси, скончался в больнице, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T11:21

2021-11-01T11:21

2021-11-01T11:21

происшествия

набережные челны

следственный комитет россии (ск рф)

взрыв в доме в набережных челнах

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КАЗАНЬ, 1 ноя – РИА Новости. Житель Набережных Челнов, на которого завели уголовное дело после взрыва в его квартире газовоздушной смеси, скончался в больнице, сообщил РИА Новости представитель минздрава Татарстана.По данным МЧС, вечером 25 октября в результате взрыва газа в квартире на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома в Набережных Челнах были повреждены перекрытия между четвертым и пятым этажами. Разрушено шесть квартир. Пострадали пять человек, в том числе двое детей 2004 и 2010 годов рождения и хозяин квартиры, где произошел взрыв. Девушка 1999 года рождения позднее умерла в больнице."Он скончался", - сказал собеседник агентства.Как уточнили в Республиканской клинической больнице Татарстана, где пострадавший 1951 года рождения проходил лечение, он умер минувшей ночью. У мужчины было 85% ожогов поверхности тела и многочисленные травмы.Ранее управление СК РФ по Татарстану сообщило, что следователи пришли к выводу о том, что причиной хлопка стали умышленные действия владельца квартиры. В отношении 70-летнего мужчины было возбуждено уголовное дело по статье "убийство, совершенное общеопасным способом".По данным следствия, подозреваемый проживал в квартире один, выпивал и состоял на учете у врача-нарколога. В 2010 году он отказался от предоставления услуг газоснабжения, и на газопровод, подходящий к газовой плите, была установлена металлическая заглушка.Также возбуждено уголовное дело по статье "выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".

набережные челны

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, набережные челны, следственный комитет россии (ск рф), взрыв в доме в набережных челнах