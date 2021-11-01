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Умер хозяин квартиры в Набережных Челнах, в которой взорвался газ
Умер хозяин квартиры в Набережных Челнах, в которой взорвался газ - РИА Новости, 01.11.2021
Умер хозяин квартиры в Набережных Челнах, в которой взорвался газ
Житель Набережных Челнов, на которого завели уголовное дело после взрыва в его квартире газовоздушной смеси, скончался в больнице, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T11:21
2021-11-01T11:21
происшествия
набережные челны
следственный комитет россии (ск рф)
взрыв в доме в набережных челнах
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КАЗАНЬ, 1 ноя – РИА Новости. Житель Набережных Челнов, на которого завели уголовное дело после взрыва в его квартире газовоздушной смеси, скончался в больнице, сообщил РИА Новости представитель минздрава Татарстана.По данным МЧС, вечером 25 октября в результате взрыва газа в квартире на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома в Набережных Челнах были повреждены перекрытия между четвертым и пятым этажами. Разрушено шесть квартир. Пострадали пять человек, в том числе двое детей 2004 и 2010 годов рождения и хозяин квартиры, где произошел взрыв. Девушка 1999 года рождения позднее умерла в больнице."Он скончался", - сказал собеседник агентства.Как уточнили в Республиканской клинической больнице Татарстана, где пострадавший 1951 года рождения проходил лечение, он умер минувшей ночью. У мужчины было 85% ожогов поверхности тела и многочисленные травмы.Ранее управление СК РФ по Татарстану сообщило, что следователи пришли к выводу о том, что причиной хлопка стали умышленные действия владельца квартиры. В отношении 70-летнего мужчины было возбуждено уголовное дело по статье "убийство, совершенное общеопасным способом".По данным следствия, подозреваемый проживал в квартире один, выпивал и состоял на учете у врача-нарколога. В 2010 году он отказался от предоставления услуг газоснабжения, и на газопровод, подходящий к газовой плите, была установлена металлическая заглушка.Также возбуждено уголовное дело по статье "выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".
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РИА Новости
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происшествия, набережные челны, следственный комитет россии (ск рф), взрыв в доме в набережных челнах
11:21 01.11.2021
 
Умер хозяин квартиры в Набережных Челнах, в которой взорвался газ

Хозяин квартиры в Набережных Челнах, в которой взорвался газ, умер в больнице

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС работают на месте взрыва в жилом доме в Набережных Челнах
Сотрудники МЧС работают на месте взрыва в жилом доме в Набережных Челнах - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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КАЗАНЬ, 1 ноя – РИА Новости. Житель Набережных Челнов, на которого завели уголовное дело после взрыва в его квартире газовоздушной смеси, скончался в больнице, сообщил РИА Новости представитель минздрава Татарстана.
По данным МЧС, вечером 25 октября в результате взрыва газа в квартире на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома в Набережных Челнах были повреждены перекрытия между четвертым и пятым этажами. Разрушено шесть квартир. Пострадали пять человек, в том числе двое детей 2004 и 2010 годов рождения и хозяин квартиры, где произошел взрыв. Девушка 1999 года рождения позднее умерла в больнице.
"Он скончался", - сказал собеседник агентства.
Как уточнили в Республиканской клинической больнице Татарстана, где пострадавший 1951 года рождения проходил лечение, он умер минувшей ночью. У мужчины было 85% ожогов поверхности тела и многочисленные травмы.
Ранее управление СК РФ по Татарстану сообщило, что следователи пришли к выводу о том, что причиной хлопка стали умышленные действия владельца квартиры. В отношении 70-летнего мужчины было возбуждено уголовное дело по статье "убийство, совершенное общеопасным способом".
По данным следствия, подозреваемый проживал в квартире один, выпивал и состоял на учете у врача-нарколога. В 2010 году он отказался от предоставления услуг газоснабжения, и на газопровод, подходящий к газовой плите, была установлена металлическая заглушка.
Также возбуждено уголовное дело по статье "выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".
"Глаза открыл — потолок передо мной": взрыв газа в Набережных Челнах
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Взрыв прогремел в квартире пятиэтажного жилого дома в понедельник вечером.

Сотрудники МЧС работают на месте взрыва в жилом доме в Набережных Челнах
1 из 12

Взрыв прогремел в квартире пятиэтажного жилого дома в понедельник вечером.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид

Между четвертым и пятым этажами повреждены перекрытия, разрушено шесть квартир.

Поврежденный из-за взрыва жилой дом в Набережных Челнах
2 из 12

Между четвертым и пятым этажами повреждены перекрытия, разрушено шесть квартир.

© РИА Новости / Максим Богодвид
© РИА Новости / Максим Богодвид

Погибла девушка 1999 года рождения. Еще пять человек пострадали.

Сотрудники МЧС работают на месте взрыва в жилом доме в Набережных Челнах
3 из 12

Погибла девушка 1999 года рождения. Еще пять человек пострадали.

© РИА Новости / Максим Богодвид
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Среди пострадавших есть дети. Состояние подростка 2004 года рождения врачи оценивают как тяжелое и готовят к эвакуации, а его младшего брата перевели в Камский детский медцентр.

Сотрудники МЧС работают на месте взрыва в жилом доме в Набережных Челнах
4 из 12

Среди пострадавших есть дети. Состояние подростка 2004 года рождения врачи оценивают как тяжелое и готовят к эвакуации, а его младшего брата перевели в Камский детский медцентр.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

"Старший сын был в спальне. Я был в зале. Жена с младшим были на кухне, чай пили. Это был хлопок, и все. Больше ничего не могу сказать. Глаза открыл — потолок передо мной", — рассказал о случившемся отец пострадавших детей.

Сотрудники МЧС работают на месте взрыва в жилом доме в Набережных Челнах
5 из 12

"Старший сын был в спальне. Я был в зале. Жена с младшим были на кухне, чай пили. Это был хлопок, и все. Больше ничего не могу сказать. Глаза открыл — потолок передо мной", — рассказал о случившемся отец пострадавших детей.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Мужчина попытался пробраться в комнату к старшему сыну, но ему это не удалось.

Сотрудники МЧС работают на месте взрыва в жилом доме в Набережных Челнах
6 из 12

Мужчина попытался пробраться в комнату к старшему сыну, но ему это не удалось.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Взрыв газа в доме был такой силы, что плиты внешней стены отбросило к остановке напротив здания.

Сотрудники МЧС работают на месте взрыва в жилом доме в Набережных Челнах
7 из 12

Взрыв газа в доме был такой силы, что плиты внешней стены отбросило к остановке напротив здания.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

"В подъезде два верхних этажа напрочь снесло", — написал в соцсетях очевидец случившегося.

Вид на поврежденный из-за взрыва жилой дом в Набережных Челнах из здания напротив
8 из 12

"В подъезде два верхних этажа напрочь снесло", — написал в соцсетях очевидец случившегося.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид

Ударная волна ощущалась и в соседних домах. "По окнам отдало даже, мы испугались", — рассказала одна из жительниц. "Грохот — и дым повалил", — добавила другая.

Сотрудники коммунальной службы убирают дворовую территорию на месте взрыва в жилом доме в Набережных Челнах
9 из 12

Ударная волна ощущалась и в соседних домах. "По окнам отдало даже, мы испугались", — рассказала одна из жительниц. "Грохот — и дым повалил", — добавила другая.

© РИА Новости / Максим Богодвид
© РИА Новости / Максим Богодвид

После взрыва возбудили уголовное дело.

Сотрудники МЧС работают на месте взрыва в жилом доме в Набережных Челнах
10 из 12

После взрыва возбудили уголовное дело.

© РИА Новости / Максим Богодвид
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Следствие рассматривает две версии: некачественные услуги по газоснабжению и неосторожные действия.

Сотрудник Следственного комитета РФ в квартире, расположенной в соседнем подъезде дома в Набережных Челнах, где произошел взрыв
11 из 12

Следствие рассматривает две версии: некачественные услуги по газоснабжению и неосторожные действия.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид

Силовики провели обыски в управляющей и обслуживающей компаниях.

Поврежденный из-за взрыва жилой дом в Набережных Челнах
12 из 12

Силовики провели обыски в управляющей и обслуживающей компаниях.

© РИА Новости / Максим Богодвид
1 из 12

Взрыв прогремел в квартире пятиэтажного жилого дома в понедельник вечером.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
2 из 12

Между четвертым и пятым этажами повреждены перекрытия, разрушено шесть квартир.

© РИА Новости / Максим Богодвид
3 из 12

Погибла девушка 1999 года рождения. Еще пять человек пострадали.

© РИА Новости / Максим Богодвид
4 из 12

Среди пострадавших есть дети. Состояние подростка 2004 года рождения врачи оценивают как тяжелое и готовят к эвакуации, а его младшего брата перевели в Камский детский медцентр.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
5 из 12

"Старший сын был в спальне. Я был в зале. Жена с младшим были на кухне, чай пили. Это был хлопок, и все. Больше ничего не могу сказать. Глаза открыл — потолок передо мной", — рассказал о случившемся отец пострадавших детей.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
6 из 12

Мужчина попытался пробраться в комнату к старшему сыну, но ему это не удалось.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
7 из 12

Взрыв газа в доме был такой силы, что плиты внешней стены отбросило к остановке напротив здания.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
8 из 12

"В подъезде два верхних этажа напрочь снесло", — написал в соцсетях очевидец случившегося.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
9 из 12

Ударная волна ощущалась и в соседних домах. "По окнам отдало даже, мы испугались", — рассказала одна из жительниц. "Грохот — и дым повалил", — добавила другая.

© РИА Новости / Максим Богодвид
10 из 12

После взрыва возбудили уголовное дело.

© РИА Новости / Максим Богодвид
11 из 12

Следствие рассматривает две версии: некачественные услуги по газоснабжению и неосторожные действия.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
12 из 12

Силовики провели обыски в управляющей и обслуживающей компаниях.

© РИА Новости / Максим Богодвид
 
ПроисшествияНабережные ЧелныСледственный комитет России (СК РФ)Взрыв в доме в Набережных Челнах
 
 
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