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Международный день вегана
Международный день вегана - РИА Новости, 01.11.2021
Международный день вегана
1 ноября ежегодно, начиная с 1994 года, отмечается Международный день вегана (World Vegan Day). РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T04:02
2021-11-01T04:02
справки
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1 ноября ежегодно, начиная с 1994 года, отмечается Международный день вегана (World Vegan Day).В этот день Веганское общество Великобритании (Vegan Society) отмечало свое 50-летие и одновременно 50-летие самого термина "веганство".Веганство – образ жизни, который отличается от вегетарианства тем, что затрагивает не только сферу питания. Следуя принципам веганства, человек отказывается от потребления всех видов мяса, рыбы, молока, яиц, меда и любых добавок, произведенных с использованием животных (таких как желатин или кармин). Веганы не используют одежду и другие бытовые предметы из продуктов животного происхождения и тестировавшиеся на представителях фауны.История Веганского общества началась в июле 1943 года, когда вегетарианское общество города Лестер в восточной Англии в своем информационном бюллетене The Vegetarian Messenger опубликовало письмо, присланное Лесли Кроссом (Leslie Cross), в нем поднимался вопрос об этичности употребления вегетарианцами молока и молочных продуктов. В марте 1944 года в бюллетене была опубликована краткая лекция Дональда Уотсона (Donald Watson) под названием "Следует ли вегетарианцам употреблять молочные продукты?". В августе 1944 года Дональд Уотсон и Элси Шригли (Elsie Shrigley) задумались о том, как объединить вегетарианцев, не употребляющих молочные продукты. В ноябре 1944 года Дональд Уотсон организовал в Лондоне встречу единомышленников "немолочного вегетарианства", на которой было принято решение о создании нового общества, действующего под новым именем.Для обозначения тех вегетарианцев, которые не использовали в пищу никаких продуктов животного происхождения, Уотсону нужно было постоянно писать словосочетание "полный вегетарианец" (total vegetarian). Существовали различные варианты нового названия, среди которых были и такие слова как "витаны", "неовегетарианцы" и др. Однако в итоге члены организации остановили свой выбор на предложенном Уотсоном слове "веган" (vegan), которое было образовано от слова "вегетарианец" путем удаления нескольких букв в середине слова. Впервые слово "веган" было опубликовано в Оксфордском иллюстрированном словаре (Oxford Illustrated Dictionary) в 1962 году.В 1949 году один из членов общества Лесли Кросс указал на отсутствие определение веганства, и предложил свою формулировку философии веганства, как принципа освобождения животных от эксплуатации человеком. Позже определение было расширено как стремление положить конец использованию животных в пищу, потреблению товаров животного происхождения, а также других видов деятельности, связанных с эксплуатацией животного мира человеком.Веганское общество было впервые зарегистрировано как благотворительная организация в августе 1964 года. В декабре 1979 года оно стало компанией с ограниченной ответственностью. При выборе даты Международного дня вегана было много неясностей относительно того, в какой именно день в 1944 году было основано Веганское общество. Президент веганского общества, диджей и певица Луиза Уоллис выбрала дату 1 ноября, между датами 31 октября, когда проводится Хэллоуин, и мексиканским Днем мертвых 2 ноября.В Международный день вегана повсеместно проводятся мероприятия и информационные акции, посвященные этому образу жизни.Питание веганов часто подвергается критике врачей и ученых. В частности, к отрицательным сторонам вегетарианства специалисты относят более высокий риск развития анемии. При этом речь идет в первую очередь не о железодефицитной анемии. Одной из главных угроз здоровью вегетарианцев и веганов считается мегалобластная анемия, вызванная дефицитом витамина В12. Этот витамин практически полностью отсутствует в растительной пище, так как, по словам ученых, растения его не накапливают. Если вегетарианцы потребляют какие-то количества витамина В12 из яиц и молочных продуктов, то веганам рассчитывать на это не приходится. Другая проблема веганов – снижение минеральной плотности костной ткани. Кальций из большинства растительных источников гораздо хуже усваивается. Также среди веганов были отмечены пониженный индекс массы тела и повышенная частота переломов. По мнению врачей, вегетарианцы, исключающие из рациона продукты животного происхождения – важные источники витаминов, которые не синтезируются самостоятельно и поступают в организм только с пищей, – на фоне ослабленного иммунитета имеют повышенный риск заразиться коронавирусом.Кроме этого, у людей, ограничивающих или исключающих из рациона продукты животного происхождения, может наблюдаться дефицит поступления полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК), что может привести к развитию сахарного диабета, бронхиальной астмы, артритов, а также сердечно-сосудистых заболеваний.Кроме того, в мире наблюдались случаи доведения детей до истощения родителями веганами, которые кормили их по веганской диете.К положительным моментам веганства относят снижение потребления насыщенных жирных кислот и холестерина, в результате снижается риск ожирения и сахарного диабета второго типа. Известно, что вегетарианцы и веганы реже страдают различными заболеваниями толстого кишечника, в том числе и раком. Материал подготовлен на основе информации открытых источников
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60
справки
04:02 01.11.2021
 

Международный день вегана

© AFP 2021 / Noah SeelamАктивист организации PETA с призывом переходить на веганскую диету
Активист организации PETA с призывом переходить на веганскую диету - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
© AFP 2021 / Noah Seelam
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1 ноября ежегодно, начиная с 1994 года, отмечается Международный день вегана (World Vegan Day).
В этот день Веганское общество Великобритании (Vegan Society) отмечало свое 50-летие и одновременно 50-летие самого термина "веганство".
Веганство – образ жизни, который отличается от вегетарианства тем, что затрагивает не только сферу питания. Следуя принципам веганства, человек отказывается от потребления всех видов мяса, рыбы, молока, яиц, меда и любых добавок, произведенных с использованием животных (таких как желатин или кармин). Веганы не используют одежду и другие бытовые предметы из продуктов животного происхождения и тестировавшиеся на представителях фауны.
История Веганского общества началась в июле 1943 года, когда вегетарианское общество города Лестер в восточной Англии в своем информационном бюллетене The Vegetarian Messenger опубликовало письмо, присланное Лесли Кроссом (Leslie Cross), в нем поднимался вопрос об этичности употребления вегетарианцами молока и молочных продуктов. В марте 1944 года в бюллетене была опубликована краткая лекция Дональда Уотсона (Donald Watson) под названием "Следует ли вегетарианцам употреблять молочные продукты?". В августе 1944 года Дональд Уотсон и Элси Шригли (Elsie Shrigley) задумались о том, как объединить вегетарианцев, не употребляющих молочные продукты. В ноябре 1944 года Дональд Уотсон организовал в Лондоне встречу единомышленников "немолочного вегетарианства", на которой было принято решение о создании нового общества, действующего под новым именем.
Для обозначения тех вегетарианцев, которые не использовали в пищу никаких продуктов животного происхождения, Уотсону нужно было постоянно писать словосочетание "полный вегетарианец" (total vegetarian). Существовали различные варианты нового названия, среди которых были и такие слова как "витаны", "неовегетарианцы" и др. Однако в итоге члены организации остановили свой выбор на предложенном Уотсоном слове "веган" (vegan), которое было образовано от слова "вегетарианец" путем удаления нескольких букв в середине слова. Впервые слово "веган" было опубликовано в Оксфордском иллюстрированном словаре (Oxford Illustrated Dictionary) в 1962 году.
В 1949 году один из членов общества Лесли Кросс указал на отсутствие определение веганства, и предложил свою формулировку философии веганства, как принципа освобождения животных от эксплуатации человеком. Позже определение было расширено как стремление положить конец использованию животных в пищу, потреблению товаров животного происхождения, а также других видов деятельности, связанных с эксплуатацией животного мира человеком.
Веганское общество было впервые зарегистрировано как благотворительная организация в августе 1964 года. В декабре 1979 года оно стало компанией с ограниченной ответственностью.
При выборе даты Международного дня вегана было много неясностей относительно того, в какой именно день в 1944 году было основано Веганское общество. Президент веганского общества, диджей и певица Луиза Уоллис выбрала дату 1 ноября, между датами 31 октября, когда проводится Хэллоуин, и мексиканским Днем мертвых 2 ноября.
В Международный день вегана повсеместно проводятся мероприятия и информационные акции, посвященные этому образу жизни.
Питание веганов часто подвергается критике врачей и ученых. В частности, к отрицательным сторонам вегетарианства специалисты относят более высокий риск развития анемии. При этом речь идет в первую очередь не о железодефицитной анемии. Одной из главных угроз здоровью вегетарианцев и веганов считается мегалобластная анемия, вызванная дефицитом витамина В12. Этот витамин практически полностью отсутствует в растительной пище, так как, по словам ученых, растения его не накапливают. Если вегетарианцы потребляют какие-то количества витамина В12 из яиц и молочных продуктов, то веганам рассчитывать на это не приходится. Другая проблема веганов – снижение минеральной плотности костной ткани. Кальций из большинства растительных источников гораздо хуже усваивается.
Также среди веганов были отмечены пониженный индекс массы тела и повышенная частота переломов.
По мнению врачей, вегетарианцы, исключающие из рациона продукты животного происхождения – важные источники витаминов, которые не синтезируются самостоятельно и поступают в организм только с пищей, – на фоне ослабленного иммунитета имеют повышенный риск заразиться коронавирусом.
Кроме этого, у людей, ограничивающих или исключающих из рациона продукты животного происхождения, может наблюдаться дефицит поступления полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК), что может привести к развитию сахарного диабета, бронхиальной астмы, артритов, а также сердечно-сосудистых заболеваний.
Кроме того, в мире наблюдались случаи доведения детей до истощения родителями веганами, которые кормили их по веганской диете.
К положительным моментам веганства относят снижение потребления насыщенных жирных кислот и холестерина, в результате снижается риск ожирения и сахарного диабета второго типа. Известно, что вегетарианцы и веганы реже страдают различными заболеваниями толстого кишечника, в том числе и раком.
Материал подготовлен на основе информации открытых источников
 
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