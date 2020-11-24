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Названо неожиданное негативное последствие отказа от мяса
Названо неожиданное негативное последствие отказа от мяса
Ученые выяснили, что отказ от употребления в пищу мяса повышает риск перелома костей, пишет The Independent. РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T09:32
2020-11-24T09:32
2020-11-24T11:30
здоровье - общество
оксфордский университет
великобритания
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Ученые выяснили, что отказ от употребления в пищу мяса повышает риск перелома костей, пишет The Independent.Специалисты Оксфордского университета провели исследование с участием более 54 тысяч добровольцев, среди которых были вегетарианцы, веганы, а также употреблявшие мясо или рыбу. Всего участники сообщили о 3941 переломах, после чего ученые проанализировали связь таких травм с диетой.Выяснилось, что у первых двух групп отмечается сниженное поступление кальция и белка в организм с пищей, что увеличивает хрупкость костей. При этом у вегетарианцев и людей, предпочитавших рыбу, а не мясо, зафиксировали более высокий риск переломов бедра по сравнению с мясоедами.Среди веганов были отмечены пониженный индекс массы тела и повышенная частота переломов — число травм возросло на 20 случаев на тысячу человек в течение 20 лет. При этом риск переломов костей бедра увеличился в два раза.
https://rsport.ria.ru/20201023/dieta-1581210961.html
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здоровье - общество, оксфордский университет, великобритания