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Врачи предупредили вегетарианцев о высоком риске заражения коронавирусом
Врачи предупредили вегетарианцев о высоком риске заражения коронавирусом
Вегетарианцы, исключающие из рациона продукты животного происхождения – важные источники витаминов, которые не синтезируются самостоятельно и поступают в... РИА Новости, 01.11.2020
2020-11-01T06:06
2020-11-01T06:06
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
весь мир
в мире
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МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Вегетарианцы, исключающие из рациона продукты животного происхождения – важные источники витаминов, которые не синтезируются самостоятельно и поступают в организм только с пищей, – на фоне ослабленного иммунитета имеют повышенный риск заразиться коронавирусом, рассказали опрошенные РИА Новости врачи в международный день вегана.Всемирный день вегана традиционно отмечается 1 ноября. Термин начал использоваться Веганским обществом, основанным Дональдом Уотсоном в 1944 году в Лондоне. Веганы употребляют в пищу только растительные продукты.Веганство и коронавирусРазнообразное, полноценное и регулярное питание – залог хорошего самочувствия и отменного здоровья, однако есть люди, которые добровольно исключают из рациона различные продукты, тем самым формируя в организме дефицит витаминов, веществ и минералов, что приводит к снижению иммунитета и различным болезням, где коронавирус вовсе не исключение, рассказала врач эпидемиолог Ольга Ненастина.Витамины сами не появятсяВрач предупредила, что любое ограничение в питании всегда ведет к дефициту тех или иных веществ в рационе, а продукты животного происхождения – важные источники витаминов, которые являются эссенциальными, то есть теми, которые не могут синтезироваться самостоятельно и должны поступать в организм с пищей.Кроме этого, у людей, ограничивающих или исключающих из рациона продукты животного происхождения, может наблюдаться дефицит поступления полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК), что может привести к развитию сахарного диабета, бронхиальной астмы, артритов, а также сердечно-сосудистых заболеваний, подчеркнула эпидемиолог.Выход – перестать им бытьВ свою очередь врач-терапевт Елена Тихомирова выразила полное согласие с мнением эпидемиолога Ненастиной о том, что веганы подвержены высокому риску заражения COVID-19.Кроме этого, веганы часто страдают анемией, отметила врач, что тоже повышает риск заражения различными простудными заболеваниями."Получается, что эти люди употребляют недостаточное количество белка и жиров, а также других важных витаминов. Лучшее, что может сделать веган – это перестать им быть", - заключила Тихомирова. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, весь мир, в мире

Врачи предупредили вегетарианцев о высоком риске заражения коронавирусом

06:06 01.11.2020
 
© Depositphotos / Nikolay_DonetskЛепешка с овощами
Лепешка с овощами - РИА Новости, 1920, 01.11.2020
© Depositphotos / Nikolay_Donetsk
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МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Вегетарианцы, исключающие из рациона продукты животного происхождения – важные источники витаминов, которые не синтезируются самостоятельно и поступают в организм только с пищей, – на фоне ослабленного иммунитета имеют повышенный риск заразиться коронавирусом, рассказали опрошенные РИА Новости врачи в международный день вегана.
Всемирный день вегана традиционно отмечается 1 ноября. Термин начал использоваться Веганским обществом, основанным Дональдом Уотсоном в 1944 году в Лондоне. Веганы употребляют в пищу только растительные продукты.

Веганство и коронавирус

Разнообразное, полноценное и регулярное питание – залог хорошего самочувствия и отменного здоровья, однако есть люди, которые добровольно исключают из рациона различные продукты, тем самым формируя в организме дефицит витаминов, веществ и минералов, что приводит к снижению иммунитета и различным болезням, где коронавирус вовсе не исключение, рассказала врач эпидемиолог Ольга Ненастина.
"Нельзя быть вегетарианцем и при этом сохранить полноценное здоровье. Следует понимать, что при отсутствии регулярного потребления полноценных белковых веществ, начнется разрушение собственных клеток и нарушение функций органов. Конечно же, риск заразиться различными заболеваниями, в том числе коронавирусом, значительно возрастает", - пояснила Ненастина.
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Витамины сами не появятся

Врач предупредила, что любое ограничение в питании всегда ведет к дефициту тех или иных веществ в рационе, а продукты животного происхождения – важные источники витаминов, которые являются эссенциальными, то есть теми, которые не могут синтезироваться самостоятельно и должны поступать в организм с пищей.
"Например, витаминов В2 и В12, играющих важную роль в процессах кроветворения, функционирования нервной и пищеварительной систем, а также нормального состояния кожи и слизистых оболочек", - отметила Ненастина.
Кроме этого, у людей, ограничивающих или исключающих из рациона продукты животного происхождения, может наблюдаться дефицит поступления полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК), что может привести к развитию сахарного диабета, бронхиальной астмы, артритов, а также сердечно-сосудистых заболеваний, подчеркнула эпидемиолог.
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Выход – перестать им быть

В свою очередь врач-терапевт Елена Тихомирова выразила полное согласие с мнением эпидемиолога Ненастиной о том, что веганы подвержены высокому риску заражения COVID-19.
"Веганы едят только растения, крупу, орехи. Длительное веганство приводит к ряду хронических заболеваний. Чем больше стаж веганства, тем больше у человека будет снижен иммунитет, поскольку каждому из нас нужен животный белок, витамин D, который мы получаем из животного жира", - сказала Тихомирова.
Кроме этого, веганы часто страдают анемией, отметила врач, что тоже повышает риск заражения различными простудными заболеваниями.
"Получается, что эти люди употребляют недостаточное количество белка и жиров, а также других важных витаминов. Лучшее, что может сделать веган – это перестать им быть", - заключила Тихомирова.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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