https://ria.ru/20201101/koronavirus-1582503217.html

Врачи предупредили вегетарианцев о высоком риске заражения коронавирусом

Врачи предупредили вегетарианцев о высоком риске заражения коронавирусом

Вегетарианцы, исключающие из рациона продукты животного происхождения – важные источники витаминов, которые не синтезируются самостоятельно и поступают в... РИА Новости, 01.11.2020

2020-11-01T06:06

2020-11-01T06:06

2020-11-01T06:06

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

весь мир

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/07/1578704362_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_6b40dcbbf7d9728f4065bb74b1bba9b4.jpg

МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Вегетарианцы, исключающие из рациона продукты животного происхождения – важные источники витаминов, которые не синтезируются самостоятельно и поступают в организм только с пищей, – на фоне ослабленного иммунитета имеют повышенный риск заразиться коронавирусом, рассказали опрошенные РИА Новости врачи в международный день вегана.Всемирный день вегана традиционно отмечается 1 ноября. Термин начал использоваться Веганским обществом, основанным Дональдом Уотсоном в 1944 году в Лондоне. Веганы употребляют в пищу только растительные продукты.Веганство и коронавирусРазнообразное, полноценное и регулярное питание – залог хорошего самочувствия и отменного здоровья, однако есть люди, которые добровольно исключают из рациона различные продукты, тем самым формируя в организме дефицит витаминов, веществ и минералов, что приводит к снижению иммунитета и различным болезням, где коронавирус вовсе не исключение, рассказала врач эпидемиолог Ольга Ненастина.Витамины сами не появятсяВрач предупредила, что любое ограничение в питании всегда ведет к дефициту тех или иных веществ в рационе, а продукты животного происхождения – важные источники витаминов, которые являются эссенциальными, то есть теми, которые не могут синтезироваться самостоятельно и должны поступать в организм с пищей.Кроме этого, у людей, ограничивающих или исключающих из рациона продукты животного происхождения, может наблюдаться дефицит поступления полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК), что может привести к развитию сахарного диабета, бронхиальной астмы, артритов, а также сердечно-сосудистых заболеваний, подчеркнула эпидемиолог.Выход – перестать им бытьВ свою очередь врач-терапевт Елена Тихомирова выразила полное согласие с мнением эпидемиолога Ненастиной о том, что веганы подвержены высокому риску заражения COVID-19.Кроме этого, веганы часто страдают анемией, отметила врач, что тоже повышает риск заражения различными простудными заболеваниями."Получается, что эти люди употребляют недостаточное количество белка и жиров, а также других важных витаминов. Лучшее, что может сделать веган – это перестать им быть", - заключила Тихомирова. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

весь мир

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, весь мир, в мире