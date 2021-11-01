https://ria.ru/20211101/ukraina-1757186359.html
Лавров назвал обвинения России в попытках разрушить Украину нечистоплотными
Лавров назвал обвинения России в попытках разрушить Украину нечистоплотными - РИА Новости, 01.11.2021
Лавров назвал обвинения России в попытках разрушить Украину нечистоплотными
Обвинять Россию в разрушении территориальной целостности Украины "нечистоплотно, непорядочно", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T12:46
2021-11-01T12:46
2021-11-01T12:51
украина
россия
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
ситуация на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757157685_0:0:3117:1753_1920x0_80_0_0_ec58e945aef3a385c65ce3732faed51d.jpg
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Обвинять Россию в разрушении территориальной целостности Украины "нечистоплотно, непорядочно", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Её разрушают те, кто пытается сделать из неё суперунитарное государство, с выхолощенными языками национальных меньшинств, прежде всего русским языком, с уничтоженным образованием на русском и на других языках. Это такой неонацистский подход к организации общества", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20211029/donbass-1756733378.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757157685_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_cc031171d22f0a593c9fe17e8a89d8a0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, ситуация на украине
12:46 01.11.2021 (обновлено: 12:51 01.11.2021)
Лавров назвал обвинения России в попытках разрушить Украину нечистоплотными
Лавров: обвинять Россию в разрушении целостности Украины нечистоплотно