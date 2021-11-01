https://ria.ru/20211101/ukraina-1757186359.html

Лавров назвал обвинения России в попытках разрушить Украину нечистоплотными

Лавров назвал обвинения России в попытках разрушить Украину нечистоплотными - РИА Новости, 01.11.2021

Лавров назвал обвинения России в попытках разрушить Украину нечистоплотными

Обвинять Россию в разрушении территориальной целостности Украины "нечистоплотно, непорядочно", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T12:46

2021-11-01T12:46

2021-11-01T12:51

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россия

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

ситуация на украине

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Обвинять Россию в разрушении территориальной целостности Украины "нечистоплотно, непорядочно", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Её разрушают те, кто пытается сделать из неё суперунитарное государство, с выхолощенными языками национальных меньшинств, прежде всего русским языком, с уничтоженным образованием на русском и на других языках. Это такой неонацистский подход к организации общества", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20211029/donbass-1756733378.html

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2021

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украина, россия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, ситуация на украине