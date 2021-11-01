https://ria.ru/20211101/tishina-1757156409.html
В Совфеде анонсировали административные штрафы за нарушение тишины
В Совфеде анонсировали административные штрафы за нарушение тишины - РИА Новости, 01.11.2021
В Совфеде анонсировали административные штрафы за нарушение тишины
В новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) РФ штраф за нарушение тишины и покоя ночью составит от одной до двух тысяч рублей, это небольшой, но... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T10:36
2021-11-01T10:36
2021-11-01T10:36
общество
совет федерации рф
ирина рукавишникова
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. В новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) РФ штраф за нарушение тишины и покоя ночью составит от одной до двух тысяч рублей, это небольшой, но действенный штраф, заявила РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова."Штрафы по статье предусмотрены небольшие, но бытовых дебоширов они способны остановить", - сказала она.Согласно проекту нового КоАП РФ, нарушение тишины и покоя граждан, в том числе в жилых помещениях, с 23 часов до 7 часов, будет караться предупреждением или штрафом от одной до двух тысяч рублей.Сенатор подчеркнула, что для установления факта нарушения тишины и покоя не потребуется каких-либо технических средств и измерений уровня децибел. "Достаточно того, что соседи громко что-то празднуют после установленного часа, слушают музыку на полной громкости, либо кто-то затеял ночной ремонт. Универсальным рецептом от всех подобных действий предполагается сделать звонок в полицию", - объяснила Рукавишникова.По ее словам, в проекте КоАП содержится перечень ситуаций, в которых шум в указанные часы дозволителен. В частности, это аварийно-спасательные работы, ликвидация последствий ЧС, проведение неотложных работ, действия, совершаемые при отправлении религиозных культов, а также проведение зрелищных, спортивных и культурно-массовых мероприятий, разрешенных органами государственной власти или органами местного самоуправления.
https://ria.ru/20210827/shtraf-1747564936.html
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общество, совет федерации рф, ирина рукавишникова , россия
В Совфеде анонсировали административные штрафы за нарушение тишины
Сенатор Рукавишникова анонсировала штрафы до 2000 рублей в новом КоАП за нарушение тишины
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости.
В новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) РФ
штраф за нарушение тишины и покоя ночью составит от одной до двух тысяч рублей, это небольшой, но действенный штраф, заявила РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации
по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова
.
"Штрафы по статье предусмотрены небольшие, но бытовых дебоширов они способны остановить", - сказала она.
Согласно проекту нового КоАП РФ, нарушение тишины и покоя граждан, в том числе в жилых помещениях, с 23 часов до 7 часов, будет караться предупреждением или штрафом от одной до двух тысяч рублей.
Сенатор подчеркнула, что для установления факта нарушения тишины и покоя не потребуется каких-либо технических средств и измерений уровня децибел. "Достаточно того, что соседи громко что-то празднуют после установленного часа, слушают музыку на полной громкости, либо кто-то затеял ночной ремонт. Универсальным рецептом от всех подобных действий предполагается сделать звонок в полицию", - объяснила Рукавишникова.
По ее словам, в проекте КоАП содержится перечень ситуаций, в которых шум в указанные часы дозволителен. В частности, это аварийно-спасательные работы, ликвидация последствий ЧС, проведение неотложных работ, действия, совершаемые при отправлении религиозных культов, а также проведение зрелищных, спортивных и культурно-массовых мероприятий, разрешенных органами государственной власти или органами местного самоуправления.