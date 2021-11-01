10:24 01.11.2021 (обновлено: 11:03 01.11.2021)
Военный лидер Судана допустил новые обращения за иностранной помощью
Военный лидер Судана аль-Бурхан допустил новые обращения за иностранной помощью
© AP Photo / Hussein MallaГлава переходного военного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан
© AP Photo / Hussein Malla
ХАРТУМ, 1 ноя – РИА Новости. Судан не исключает новых обращений за иностранной помощью после отказа ряда стран от содействия, заявил в интервью РИА Новости военный лидер Судана, главнокомандующий вооруженными силами этой страны Абдель Фаттах аль-Бурхан.
РИА Новости первым из СМИ удалось поговорить с военным лидером Судана после недавних событий в стране, связанных с задержанием чиновников и роспуском органов власти.
"Мы говорим всем, что кто хочет оказать поддержку и помощь, если он хочет предоставить их Судану и суданцам, то мы приветствуем эту поддержку… Все средства, которые приведут к поддержке суданского государства и суданского народа, мы, несомненно, о них попросим", - сказал аль-Бурхан отвечая на вопрос об иностранной помощи стране.
США, Германия и Всемирный банк ранее заявили о приостановке экономической помощи Судану до тех пор, пока военные этой страны не вернут к власти гражданское правительство.
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Суданские военные в начале минувшей недели задержали премьера Абдаллу Хамдока и еще нескольких членов правительства. Глава переходного Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил в телеобращении к нации о введении чрезвычайного положения и роспуске органов власти страны. Во вторник стало известно, что Хамдок вместе с супругой вернулись в свою столичную резиденцию.
В апреле 2019 года в Судане произошел военный переворот, вызванный народными протестами на фоне глубокого экономического кризиса и снижения уровня жизни. Правивший 30 лет президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму.
В сентябре 2021 года власти Судана сообщили, что предотвратили попытку военного переворота в стране. Согласно заявлению командования вооруженных сил, большинство участников попытки переворота были задержаны, в том числе 21 офицер и ряд солдат. Премьер-министр Судана Абдалла Хамдок заявил тогда, что попытка переворота указывает на необходимость реформ в армии и органах безопасности. Организаторами мятежа суданские власти назвали сторонников экс-президента Омара аль-Башира.
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