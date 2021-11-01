https://ria.ru/20211101/ssha-1757234585.html

Southwest Airlines начала проверку после высказываний пилота против Байдена

Southwest Airlines начала проверку после высказываний пилота против Байдена - РИА Новости, 01.11.2021

Southwest Airlines начала проверку после высказываний пилота против Байдена

Американская авиакомпания Southwest Airlines сообщила, что начала внутреннее расследование после использования пилотом в обращении к пассажирам лозунга,... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T15:58

2021-11-01T15:58

2021-11-01T16:03

в мире

сша

джо байден

southwest airlines

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155214/51/1552145142_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_1d991b49aec46de7d9f7ae0b8b7c9587.jpg

ВАШИНГТОН, 1 ноя - РИА Новости. Американская авиакомпания Southwest Airlines сообщила, что начала внутреннее расследование после использования пилотом в обращении к пассажирам лозунга, направленного против президента США Джо Байдена.Как заявила ранее журналистка Ассошиэйтед Пресс, на рейсе Хьюстон-Альбукерке пилот закончил свое обращение к пассажирам фразой "Давай, Брэндон", которой часто пользуются противники Байдена. Эта фраза стала популярна у критиков Байдена в октябре после инцидента во время интервью с гонщиком NASCAR Брэндоном Брауном. Во время интервью Брауна зрители скандировали нецензурную кричалку в адрес Байдена, однако репортер в прямом эфире заявила: "Вы можете слышать, как зрители скандируют "Давай, Брэндон". Теперь эта фраза встречается в США как на футболках, так и в здании конгресса.После инцидента с антибайденовским лозунгом Southwest Airlines раскритиковали в социальных сетях."Southwest проводит внутреннее расследование касательно недавнего события… и напоминает всем сотрудникам, что высказывание своего личного мнения на публику в рабочее время не допустимо", - говорится в заявлении, опубликованном в Twitter авиакомпании.Southwest Airlines отмечает, что мнение одного сотрудника не должно расцениваться как мнение компании и всех ее 54 тысяч сотрудников.

https://ria.ru/20211101/bayden-1757208673.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, джо байден, southwest airlines