15:58 01.11.2021 (обновлено: 16:03 01.11.2021)
Southwest Airlines начала проверку после высказываний пилота против Байдена
Southwest Airlines начала проверку после высказывания пилотом лозунга против Байдена
© AP Photo / Matt HartmanСамолет Boeing 737 Max авиакомпании Southwest Airlines заходит на посадку
© AP Photo / Matt Hartman
ВАШИНГТОН, 1 ноя - РИА Новости. Американская авиакомпания Southwest Airlines сообщила, что начала внутреннее расследование после использования пилотом в обращении к пассажирам лозунга, направленного против президента США Джо Байдена.
Как заявила ранее журналистка Ассошиэйтед Пресс, на рейсе Хьюстон-Альбукерке пилот закончил свое обращение к пассажирам фразой "Давай, Брэндон", которой часто пользуются противники Байдена. Эта фраза стала популярна у критиков Байдена в октябре после инцидента во время интервью с гонщиком NASCAR Брэндоном Брауном. Во время интервью Брауна зрители скандировали нецензурную кричалку в адрес Байдена, однако репортер в прямом эфире заявила: "Вы можете слышать, как зрители скандируют "Давай, Брэндон". Теперь эта фраза встречается в США как на футболках, так и в здании конгресса.
После инцидента с антибайденовским лозунгом Southwest Airlines раскритиковали в социальных сетях.
"Southwest проводит внутреннее расследование касательно недавнего события… и напоминает всем сотрудникам, что высказывание своего личного мнения на публику в рабочее время не допустимо", - говорится в заявлении, опубликованном в Twitter авиакомпании.
Southwest Airlines отмечает, что мнение одного сотрудника не должно расцениваться как мнение компании и всех ее 54 тысяч сотрудников.