https://ria.ru/20211101/ssha-1757200252.html

В Госдуме назвали провокацией отправку корабля США в Черное море

В Госдуме назвали провокацией отправку корабля США в Черное море - РИА Новости, 01.11.2021

В Госдуме назвали провокацией отправку корабля США в Черное море

Отправка флагманского командного корабля Mount Whitney США в Черное море носит откровенно провокационный характер, но Россия всегда готова к любым вызовам и... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T13:47

2021-11-01T13:47

2021-11-01T14:21

сша

нато

черное море

андрей картаполов

россия

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Отправка флагманского командного корабля Mount Whitney США в Черное море носит откровенно провокационный характер, но Россия всегда готова к любым вызовам и гарантирует надежную защиту своих рубежей, заявил журналистам глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов.Флагманский командный корабль Mount Whitney направился в Черное море для проведения совместных операций с силами Североатлантического альянса, говорится в сообщении, размещенном в понедельник в Twitter Шестого флота американских Военно-морских сил (ВМС)."Считаю, что такие действия, как направление флагманского командного корабля Mount Whitney Шестого флота США в Черное море, носят откровенно провокационный характер и являются явно деструктивными. Это дополнительный дестабилизирующий фактор в регионе. Однако хочу напомнить Западу, что Россия всегда готова к любым вызовам, мы можем гарантировать безопасность и надежную защиту всех своих рубежей, а в Черном море тем более", - сказал Картаполов журналистам.

https://ria.ru/20211030/esminets-1756996542.html

сша

черное море

россия

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сша, нато, черное море, андрей картаполов, россия