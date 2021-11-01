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Гинцбург заявил об отсутствии нареканий к "Спутнику V" у трижды привитых
Гинцбург заявил об отсутствии нареканий к "Спутнику V" у трижды привитых - РИА Новости, 01.11.2021
Гинцбург заявил об отсутствии нареканий к "Спутнику V" у трижды привитых
Никаких нареканий в отношении "Спутника V" cреди тех, кто уже ревакцинировался, нет, заявил РИА Новости директор Национального исследовательского центра... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T05:50
2021-11-01T05:50
2021-11-01T10:02
распространение коронавируса
общество
москва
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
российская академия наук
здоровье
александр гинцбург
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Никаких нареканий в отношении "Спутника V" cреди тех, кто уже ревакцинировался, нет, заявил РИА Новости директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.Ранее Гинцбург сообщил агентству, что иммунизация "Спутником V", а затем ревакцинация назальным препаратом, вероятно, обеспечит полную защиту не только от тяжелого течения COVID-19, но и от заражения коронавирусом в принципе.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, москва, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), российская академия наук, здоровье, александр гинцбург, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцина "спутник v", вакцинация россиян от covid-19
05:50 01.11.2021 (обновлено: 10:02 01.11.2021)
Гинцбург заявил об отсутствии нареканий к "Спутнику V" у трижды привитых
Гинцбург: нареканий по поводу побочных действий "Спутника V" нет даже у трижды привитых