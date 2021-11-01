https://ria.ru/20211101/sobaka-1757209448.html
В Новочебоксарске проверят данные о нападении бродячих собак на жителей
В Новочебоксарске проверят данные о нападении бродячих собак на жителей - РИА Новости, 01.11.2021
В Новочебоксарске проверят данные о нападении бродячих собак на жителей
Прокуратура Чувашии организует проверку после публикаций в СМИ о нападении бродячих собак на жителей Новочебоксарска, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T14:27
2021-11-01T14:27
2021-11-01T14:27
происшествия
шумерлинский район
новочебоксарск
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 ноя — РИА Новости. Прокуратура Чувашии организует проверку после публикаций в СМИ о нападении бродячих собак на жителей Новочебоксарска, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.В местных СМИ ранее появились сообщения о том, что в одном из микрорайонов Новочебоксарска людей атакует стая бродячих собак. Так, одна из женщин рассказал журналистам, что собака укусила за ногу ее взрослую дочь, той теперь приходится делать уколы от бешенства.Как сообщили РИА Новости в прокуратуре Чувашии, по изложенным в публикации фактам будет организована проверка. "Еще раз проверим, как органы местного самоуправления проводят работу по отлову безнадзорных животных и как ведется контроль за соблюдением требований по содержанию домашних животных", - заявили агентству в пресс-службе ведомства.По словам собеседника агентства, это не первый подобный случай. "По нашему иску администрация города заключила контракт на отлов животных. Фирма определена, она проводит работу по заявкам. Но по данной ситуации заявок и сообщений не было", - рассказали в пресс-службе прокуратуры региона.Как пояснил собеседник агентства, проблемы с бродячими животными возникают в муниципалитетах из-за того, что отлов собак – дело непростое. "По закону безнадзорных собак сначала должны поместить в центр передержки, но таких центров очень мало и поэтому они не могут всех вместить", - сообщил сотрудник пресс-службы.Он добавил, что прокуратура Чувашии неоднократно проводила проверки по резонансным фактам нападения бродячих собак на людей."Практически по всем районам прокуратура либо внесла представления, либо направила в суд иски о понуждении органов местного самоуправления организовать работу по отлову безнадзорных собак. По нашим требованиям строится большой центр для передержки собак в Шумерлинском районе, а также должен построится в Новочебоксарске - там судебное решение по нашему иску вступило в силу", - подчеркнул собеседник агентства.
https://ria.ru/20211027/svadba-1756434750.html
https://ria.ru/20211023/voronezh-1755949506.html
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РИА Новости
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происшествия, шумерлинский район, новочебоксарск
В Новочебоксарске проверят данные о нападении бродячих собак на жителей
В Новочебоксарске прокуратура проверит данные о нападении бродячих собак на жителей
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 ноя — РИА Новости.
Прокуратура Чувашии организует проверку после публикаций в СМИ о нападении бродячих собак на жителей Новочебоксарска
, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
В местных СМИ ранее появились сообщения о том, что в одном из микрорайонов Новочебоксарска людей атакует стая бродячих собак. Так, одна из женщин рассказал журналистам, что собака укусила за ногу ее взрослую дочь, той теперь приходится делать уколы от бешенства.
Как сообщили РИА Новости в прокуратуре Чувашии, по изложенным в публикации фактам будет организована проверка. "Еще раз проверим, как органы местного самоуправления проводят работу по отлову безнадзорных животных и как ведется контроль за соблюдением требований по содержанию домашних животных", - заявили агентству в пресс-службе ведомства.
По словам собеседника агентства, это не первый подобный случай. "По нашему иску администрация города заключила контракт на отлов животных. Фирма определена, она проводит работу по заявкам. Но по данной ситуации заявок и сообщений не было", - рассказали в пресс-службе прокуратуры региона.
Как пояснил собеседник агентства, проблемы с бродячими животными возникают в муниципалитетах из-за того, что отлов собак – дело непростое. "По закону безнадзорных собак сначала должны поместить в центр передержки, но таких центров очень мало и поэтому они не могут всех вместить", - сообщил сотрудник пресс-службы.
Он добавил, что прокуратура Чувашии неоднократно проводила проверки по резонансным фактам нападения бродячих собак на людей.
"Практически по всем районам прокуратура либо внесла представления, либо направила в суд иски о понуждении органов местного самоуправления организовать работу по отлову безнадзорных собак. По нашим требованиям строится большой центр для передержки собак в Шумерлинском районе
, а также должен построится в Новочебоксарске - там судебное решение по нашему иску вступило в силу", - подчеркнул собеседник агентства.