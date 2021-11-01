В Мосгордуме предложили отменить скидки при оплате штрафов ПДД
В Мосгордуме предложили уменьшить нештрафуемый порог до 5 км/ч
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСотрудники дорожно-патрульной службы ГИБДД в Москве
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Комиссия Мосгордумы рекомендовала поддержать проект закона о внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях, который также подразумевает отмену скидок при оплате штрафов ПДД, такое решение было принято в понедельник на заседании комиссии Мосгордумы по законодательству, регламенту, правилам и процедурам.
Законопроект "О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях" предлагает существенно увеличить санкции за превышение установленных скоростей движения, а также исключает все скидки на оплату штрафов.
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Депутат Мосгордумы и редактор законопроекта Дарья Беседина добавила, что также предлагается уменьшить нештрафуемый порог до 5 км/ч и установить размер штрафа за превышение скорости на 20-40 км/ч в размере 2500 тысяч рублей. Это составит немногим более 6% от средней заработной платы в России в 2019 году, пояснила она.
Заместитель руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Андрей Корнеев в свою очередь отметил, что концептуально ведомство поддерживает направленность законопроекта, но там считают, что документ требует доработки.
"Комиссия по законодательству, регламенту, правилам и процедурам рекомендует Московской городской думе рассмотреть указанный законопроект ",- сообщил глава комиссии Александр Семенников по итогам голосования.
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