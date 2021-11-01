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https://ria.ru/20211101/shtraf-1757182301.html
В РКН рассказали о штрафах Facebook, Twitter, Telegram, Google и Tiktok
В РКН рассказали о штрафах Facebook, Twitter, Telegram, Google и Tiktok - РИА Новости, 01.11.2021
В РКН рассказали о штрафах Facebook, Twitter, Telegram, Google и Tiktok
Российские суды в 2021 году за неудаление запрещенной информации оштрафовали Facebook, Twitter, Telegram, Google и TikTok на 180 миллионов рублей, сообщил... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T12:31
2021-11-01T12:31
происшествия
технологии
twitter
вконтакте
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
google
telegram (приложение)
одноклассники
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Российские суды в 2021 году за неудаление запрещенной информации оштрафовали Facebook, Twitter, Telegram, Google и TikTok на 180 миллионов рублей, сообщил Роскомнадзор."С начала 2021 года за неудаление различных видов запрещенной информации (в том числе пронаркотического контента) российскими судами привлечены к административной ответственности… Facebook оштрафован на сумму 70 млн рублей, Twitter – на 38,4 млн рублей, Telegram - на 35 млн рублей, Google – на 32,5 млн рублей; TikTok – на 4,1 млн рублей", - говорится в релизе.Также "Одноклассники" оштрафованы на 4 миллиона, "ВКонтакте" - на 3 миллиона.За неудаление информации о распространении наркотиков по требованию Роскомнадзора владелец сайта и провайдер хостинга могут быть привлечены к административной ответственности по статье 13.41 КоАП РФ. Штраф за первое нарушение - от 3 до 8 миллионов рублей. За повторное нарушение установлен оборотный штраф (от 1/10 до 1/5 от годовой выручки), напоминает Роскомнадзор.
https://ria.ru/20211030/facebook-1757035530.html
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происшествия, технологии, twitter, вконтакте, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), google, telegram (приложение), одноклассники, facebook, tiktok, россия
12:31 01.11.2021
 
В РКН рассказали о штрафах Facebook, Twitter, Telegram, Google и Tiktok

РКН: штрафы Facebook, Twitter, Telegram, Google и Tiktok возросли на 180 миллионов рублей

© AP Photo / Paul SakumaШтаб-квартира Google в Маунтин-Вью, штат Калифорния
Штаб-квартира Google в Маунтин-Вью, штат Калифорния - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
© AP Photo / Paul Sakuma
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Российские суды в 2021 году за неудаление запрещенной информации оштрафовали Facebook, Twitter, Telegram, Google и TikTok на 180 миллионов рублей, сообщил Роскомнадзор.
"С начала 2021 года за неудаление различных видов запрещенной информации (в том числе пронаркотического контента) российскими судами привлечены к административной ответственности… Facebook оштрафован на сумму 70 млн рублей, Twitter – на 38,4 млн рублей, Telegram - на 35 млн рублей, Google – на 32,5 млн рублей; TikTok – на 4,1 млн рублей", - говорится в релизе.
Логотип компании Meta - РИА Новости, 1920, 30.10.2021
30 октября, 20:16
Создатель "метавселенной" заявил о непричастности к ребрендингу Facebook
Также "Одноклассники" оштрафованы на 4 миллиона, "ВКонтакте" - на 3 миллиона.
За неудаление информации о распространении наркотиков по требованию Роскомнадзора владелец сайта и провайдер хостинга могут быть привлечены к административной ответственности по статье 13.41 КоАП РФ. Штраф за первое нарушение - от 3 до 8 миллионов рублей. За повторное нарушение установлен оборотный штраф (от 1/10 до 1/5 от годовой выручки), напоминает Роскомнадзор.
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
Вчера, 12:27
Роскомнадзор удалил 85 тысяч материалов с пропагандой наркотиков
 
ПроисшествияТехнологииTwitterВКонтактеФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)GoogleTelegram (приложение)ОдноклассникиFacebookTikTokРоссия
 
 
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