https://ria.ru/20211101/shtraf-1757182301.html

В РКН рассказали о штрафах Facebook, Twitter, Telegram, Google и Tiktok

В РКН рассказали о штрафах Facebook, Twitter, Telegram, Google и Tiktok - РИА Новости, 01.11.2021

В РКН рассказали о штрафах Facebook, Twitter, Telegram, Google и Tiktok

Российские суды в 2021 году за неудаление запрещенной информации оштрафовали Facebook, Twitter, Telegram, Google и TikTok на 180 миллионов рублей, сообщил... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T12:31

2021-11-01T12:31

2021-11-01T12:31

происшествия

технологии

twitter

вконтакте

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

google

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Российские суды в 2021 году за неудаление запрещенной информации оштрафовали Facebook, Twitter, Telegram, Google и TikTok на 180 миллионов рублей, сообщил Роскомнадзор."С начала 2021 года за неудаление различных видов запрещенной информации (в том числе пронаркотического контента) российскими судами привлечены к административной ответственности… Facebook оштрафован на сумму 70 млн рублей, Twitter – на 38,4 млн рублей, Telegram - на 35 млн рублей, Google – на 32,5 млн рублей; TikTok – на 4,1 млн рублей", - говорится в релизе.Также "Одноклассники" оштрафованы на 4 миллиона, "ВКонтакте" - на 3 миллиона.За неудаление информации о распространении наркотиков по требованию Роскомнадзора владелец сайта и провайдер хостинга могут быть привлечены к административной ответственности по статье 13.41 КоАП РФ. Штраф за первое нарушение - от 3 до 8 миллионов рублей. За повторное нарушение установлен оборотный штраф (от 1/10 до 1/5 от годовой выручки), напоминает Роскомнадзор.

https://ria.ru/20211030/facebook-1757035530.html

https://ria.ru/20211101/roskomnadzor-1757181150.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, технологии, twitter, вконтакте, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), google, telegram (приложение), одноклассники, facebook, tiktok, россия