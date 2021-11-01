https://ria.ru/20211101/shtraf-1757140346.html
В Совфеде рассказали, сколько составит штраф за опасное вождение
В Совфеде рассказали, сколько составит штраф за опасное вождение - РИА Новости, 01.11.2021
В Совфеде рассказали, сколько составит штраф за опасное вождение
По новому Кодексу об административных правонарушениях за опасное вождение будут штрафовать на три тысячи рублей, рассказала РИА Новости первый заместитель... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T06:35
2021-11-01T06:35
2021-11-01T10:49
общество
москва
совет федерации рф
авто
ирина рукавишникова
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. По новому Кодексу об административных правонарушениях за опасное вождение будут штрафовать на три тысячи рублей, рассказала РИА Новости первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова.По ее словам, такой агрессивной стиль езды довольно распространен, особенно в крупных городах. Но лихач может остаться безнаказанным — например, если он спровоцировал ДТП, но не стал его участником.Рукавишникова отметила, что само по себе определение опасной езды давалось еще в постановлении правительства в 2016 году, но наказания за нее в административном законодательстве не было."Нарушителей наказывали, но не собственно за такой систематический стиль езды, а за те или иные нарушения ПДД, за элементы такого вождения — то же самое превышение скорости, несоблюдение дистанции и так далее", — сказала сенатор.С принятием нового КоАП, подчеркнула она, лихачей будут штрафовать и за каждое отдельное нарушение, и за опасную езду как за хамское отношение к другим участникам дорожного движения."Автомобиль всегда является источником повышенной опасности, поэтому каждый, кто садится за руль, обязан уважать пешеходов и других участников движения", — заключила Рукавишникова.Как следует из постановления правительства, опасной ездой считается, в частности, резкое перестроение сразу через две полосы; несоблюдение дистанции; отказ уступить дорогу автомобилю, пользующемуся преимуществом; препятствование обгону; нарушение скоростного режима.
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общество, москва, совет федерации рф, авто, ирина рукавишникова , россия
06:35 01.11.2021 (обновлено: 10:49 01.11.2021)
В Совфеде рассказали, сколько составит штраф за опасное вождение
Сенатор Рукавишникова: штраф за опасное вождение в новом КоАП составит три тысячи рублей
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости.
По новому Кодексу об административных правонарушениях за опасное вождение будут штрафовать на три тысячи рублей, рассказала РИА Новости первый заместитель председателя комитета Совета Федерации
по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова
.
"Хамское поведение на дорогах или опасная езда может получить не только правовое определение, которое существует с 2016 года, но и конкретные меры пресечения. <…> Речь идет, к примеру, о резких перестроениях сразу через две полосы движения, о несоблюдении дистанции, о скоростных обгонах и так далее, когда это носит не разовый, а системный характер, составляет именно стиль управления автомобилем", — пояснила сенатор.
По ее словам, такой агрессивной стиль езды довольно распространен, особенно в крупных городах. Но лихач может остаться безнаказанным — например, если он спровоцировал ДТП, но не стал его участником.
Рукавишникова отметила, что само по себе определение опасной езды давалось еще в постановлении правительства в 2016 году, но наказания за нее в административном законодательстве не было.
"Нарушителей наказывали, но не собственно за такой систематический стиль езды, а за те или иные нарушения ПДД, за элементы такого вождения — то же самое превышение скорости, несоблюдение дистанции и так далее", — сказала сенатор.
С принятием нового КоАП, подчеркнула она, лихачей будут штрафовать и за каждое отдельное нарушение, и за опасную езду как за хамское отношение к другим участникам дорожного движения.
"Автомобиль всегда является источником повышенной опасности, поэтому каждый, кто садится за руль, обязан уважать пешеходов и других участников движения", — заключила Рукавишникова.
Как следует из постановления правительства, опасной ездой считается, в частности, резкое перестроение сразу через две полосы; несоблюдение дистанции; отказ уступить дорогу автомобилю, пользующемуся преимуществом; препятствование обгону; нарушение скоростного режима.