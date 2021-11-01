https://ria.ru/20211101/shoygu-1757231641.html

Шойгу доложил о вакцинации 95% российских военнослужащих

Шойгу доложил о вакцинации 95% российских военнослужащих - РИА Новости, 01.11.2021

Шойгу доложил о вакцинации 95% российских военнослужащих

Около 95% военнослужащих в Вооруженных силах РФ вакцинированы, доложил министр обороны Сергей Шойгу президенту России Владимиру Путину во время совещания в... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T15:45

2021-11-01T15:45

2021-11-01T15:45

распространение коронавируса

общество

сочи

сергей шойгу

владимир путин

здоровье - общество

россия

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СОЧИ, 1 ноя - РИА Новости. Около 95% военнослужащих в Вооруженных силах РФ вакцинированы, доложил министр обороны Сергей Шойгу президенту России Владимиру Путину во время совещания в Сочи."В соответствии с вашим поручением мы опережающими темпами начали плановую вакцинацию в июле прошлого года, 95% военнослужащих сегодня вакцинированы, 70% гражданского персонала и родственников военнослужащих также вакцинированы", - сказал он.Это, по словам Шойгу, позволяет Минобороны иметь низкие показатели заболеваемости и смертности - в два раза ниже, чем в среднем по стране.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, сочи, сергей шойгу, владимир путин, здоровье - общество, россия