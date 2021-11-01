https://ria.ru/20211101/shoygu-1757231641.html
Шойгу доложил о вакцинации 95% российских военнослужащих
Шойгу доложил о вакцинации 95% российских военнослужащих - РИА Новости, 01.11.2021
Шойгу доложил о вакцинации 95% российских военнослужащих
Около 95% военнослужащих в Вооруженных силах РФ вакцинированы, доложил министр обороны Сергей Шойгу президенту России Владимиру Путину во время совещания в... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T15:45
2021-11-01T15:45
2021-11-01T15:45
распространение коронавируса
общество
сочи
сергей шойгу
владимир путин
здоровье - общество
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/16/1590402905_0:142:3138:1907_1920x0_80_0_0_0d0d4ed3e597afd8122d1fd37a815ab3.jpg
СОЧИ, 1 ноя - РИА Новости. Около 95% военнослужащих в Вооруженных силах РФ вакцинированы, доложил министр обороны Сергей Шойгу президенту России Владимиру Путину во время совещания в Сочи."В соответствии с вашим поручением мы опережающими темпами начали плановую вакцинацию в июле прошлого года, 95% военнослужащих сегодня вакцинированы, 70% гражданского персонала и родственников военнослужащих также вакцинированы", - сказал он.Это, по словам Шойгу, позволяет Минобороны иметь низкие показатели заболеваемости и смертности - в два раза ниже, чем в среднем по стране.
сочи
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/16/1590402905_105:0:2836:2048_1920x0_80_0_0_42f609448a9dfac20040f6ab92620a5d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, сочи, сергей шойгу, владимир путин, здоровье - общество, россия
Шойгу доложил о вакцинации 95% российских военнослужащих
Министр обороны Шойгу доложил о вакцинации 95% российских военнослужащих