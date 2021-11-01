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В Кремле ответили на слова Байдена об "отсутствии" России на саммите G20
В Кремле ответили на слова Байдена об "отсутствии" России на саммите G20 - РИА Новости, 01.11.2021
В Кремле ответили на слова Байдена об "отсутствии" России на саммите G20
Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал слова президента США Джо Байдена о том, что он разочарован отсутствием на саммите G20 по климату лидеров... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T12:41
2021-11-01T12:41
2021-11-01T15:00
в мире
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владимир путин
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал слова президента США Джо Байдена о том, что он разочарован отсутствием на саммите G20 по климату лидеров США и Китая.Песков напомнил, что Россия принимала весьма активное участие в работе "Двадцатки".Таким образом, отметил Песков, Москва четко обозначила свои перспективы.По словам пресс-секретаря, Россия опережает многие страны, в том числе и Западной Европы, по переходу "на менее карбоноемкие способы генерации и производства".Песков подчеркнул, что Россия прилагает и будет прилагать огромные усилия для снижения антропогенной нагрузки на климат, но это процесс, который требует адекватных мер со стороны всех государств."И, конечно же, все обязаны еще учитывать потребности развивающихся стран, которые в свое время не так-то и сильно загрязняли атмосферу Земли, ибо их индустриальное развитие осуществлялось более низкими темпами по сравнению с развитыми индустриями", — добавил он.Владимир Путин не участвовал в саммите G20 лично, но выступил по видеосвязи. В частности, он говорил о том, что Россия выполняет все взятые на себя обязательства по климату и ставит задачу выйти на углеродную нейтральность к 2060 году.
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в мире, саммит g20, сша, рим, владимир путин, дмитрий песков, джо байден, большая двадцатка, россия
12:41 01.11.2021 (обновлено: 15:00 01.11.2021)
В Кремле ответили на слова Байдена об "отсутствии" России на саммите G20
Песков: Россия активно принимала участие в работе саммита G20 по климату
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости.
Представитель Кремля Дмитрий Песков
прокомментировал слова президента США Джо Байдена
о том, что он разочарован отсутствием на саммите G20 по климату лидеров США и Китая.
Песков напомнил, что Россия принимала весьма активное участие в работе "Двадцатки".
"Давайте не забывать и об очень содержательных выступлениях президента Путина, хотя и посредством видеоконференции", — сказал он журналистам.
Таким образом, отметил Песков, Москва четко обозначила свои перспективы.
По словам пресс-секретаря, Россия опережает многие страны, в том числе и Западной Европы, по переходу "на менее карбоноемкие способы генерации и производства".
Песков подчеркнул, что Россия прилагает и будет прилагать огромные усилия для снижения антропогенной нагрузки на климат, но это процесс, который требует адекватных мер со стороны всех государств.
"И, конечно же, все обязаны еще учитывать потребности развивающихся стран, которые в свое время не так-то и сильно загрязняли атмосферу Земли, ибо их индустриальное развитие осуществлялось более низкими темпами по сравнению с развитыми индустриями", — добавил он.
Владимир Путин
не участвовал в саммите G20 лично, но выступил по видеосвязи. В частности, он говорил о том, что Россия выполняет все взятые на себя обязательства по климату и ставит задачу выйти на углеродную нейтральность к 2060 году.