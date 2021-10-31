https://ria.ru/20211031/bayden-1757128222.html
Байден разочарован "отсутствием де-факто" лидеров России и Китая на G20
Байден разочарован "отсутствием де-факто" лидеров России и Китая на G20 - РИА Новости, 01.11.2021
Байден разочарован "отсутствием де-факто" лидеров России и Китая на G20
Президент США Джо Байден утверждает, что Москва и Пекин "де-факто не пришли" на саммит G20 по климату. РИА Новости, 01.11.2021
2021-10-31T22:38
2021-10-31T22:38
2021-11-01T10:35
в мире
саммит g20
китай
большая двадцатка
россия
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ВАШИНГТОН, 31 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден утверждает, что Москва и Пекин "де-факто не пришли" на саммит G20 по климату."Разочарование касается того факта, что Россия и не только Россия, но и Китай де-факто не явились в том, что касается каких-либо обязательств иметь дело с изменением климата", — сказал Байден на пресс-конференции в Риме по итогам G20."Я думаю, что вы увидите, что мы добились значительного прогресса, но надо сделать больше. Но это потребует, чтобы мы сосредоточились на том, чего не делает Китай, чего не делает Россия, чего не делает Саудовская Аравия", — добавил Байден.
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в мире, саммит g20, китай, большая двадцатка, россия
22:38 31.10.2021 (обновлено: 10:35 01.11.2021)
Байден разочарован "отсутствием де-факто" лидеров России и Китая на G20
Байден разочарован отсутствием де-факто России и Китая на саммите G20 по климату в Риме