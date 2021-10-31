https://ria.ru/20211031/bayden-1757128222.html

Байден разочарован "отсутствием де-факто" лидеров России и Китая на G20

Байден разочарован "отсутствием де-факто" лидеров России и Китая на G20 - РИА Новости, 01.11.2021

Байден разочарован "отсутствием де-факто" лидеров России и Китая на G20

Президент США Джо Байден утверждает, что Москва и Пекин "де-факто не пришли" на саммит G20 по климату. РИА Новости, 01.11.2021

2021-10-31T22:38

2021-10-31T22:38

2021-11-01T10:35

в мире

саммит g20

китай

большая двадцатка

россия

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ВАШИНГТОН, 31 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден утверждает, что Москва и Пекин "де-факто не пришли" на саммит G20 по климату."Разочарование касается того факта, что Россия и не только Россия, но и Китай де-факто не явились в том, что касается каких-либо обязательств иметь дело с изменением климата", — сказал Байден на пресс-конференции в Риме по итогам G20."Я думаю, что вы увидите, что мы добились значительного прогресса, но надо сделать больше. Но это потребует, чтобы мы сосредоточились на том, чего не делает Китай, чего не делает Россия, чего не делает Саудовская Аравия", — добавил Байден.

https://ria.ru/20211031/dragi-1757124477.html

китай

россия

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в мире, саммит g20, китай, большая двадцатка, россия