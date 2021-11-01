https://ria.ru/20211101/qr-kod-1757264096.html

В Чувашии разработают QR-код для людей с большим числом антител к COVID-19

В Чувашии разработают QR-код для людей с большим числом антител к COVID-19 - РИА Новости, 01.11.2021

В Чувашии разработают QR-код для людей с большим числом антител к COVID-19

Глава Чувашии Олег Николаев поручил Минцифры региона разработать QR-код для людей с большим количеством антител после того, как они переболели коронавирусом,... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T17:48

2021-11-01T17:48

2021-11-01T17:48

распространение коронавируса

общество

чувашская республика (чувашия)

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

здоровье - общество

владимир степанов

коронавирусы

олег николаев (политик)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1e/1757022126_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9289cf64e97c77660b6c12d60436ca02.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 ноя - РИА Новости. Глава Чувашии Олег Николаев поручил Минцифры региона разработать QR-код для людей с большим количеством антител после того, как они переболели коронавирусом, сообщает пресс-служба главы республики.Соответствующее распоряжение глава региона дал в ходе еженедельного совещания в доме правительства в понедельник."Глава Чувашии поручил Минцифры Чувашии рассмотреть возможность разработки отдельного цифрового инструментария по генерированию QR-кода для людей, которые имеют справку о большом количестве антител в связи с перенесенным заболеванием", - говорится в сообщении.По данным регионального Минздрава, коэффициент распространения новой коронавирусной инфекции, показатели заболеваемости и смертности в республике по-прежнему остаются на высоком уровне. Однако, по словам министра здравоохранения Владимира Степанова, в последние дни в республике отмечается хоть и небольшая, но положительная тенденция в плане стабилизации ситуации по коечному фонду и уменьшению количества госпитализированных в стационары. Кроме того, на выходных не снижались темпы вакцинации – в сутки прививалось около 5 тысяч человек."Если мы эти позитивные сигналы закрепим, то, конечно, с 8 ноября сможем смело двигаться дальше и реализовывать все намеченные планы", – заявил Николаев.Отмечается, что глава Чувашии на основании обращений граждан и бизнеса также дал поручение разрешить работу объектов по продаже зоотоваров, кормов для животных и ветеринарных препаратов в период дополнительных выходных – до 7 ноября. Соответствующие изменения будут внесены в указ о мерах, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории республики. Ранее сообщалось, что в Чувашии приостановят работу всех непродовольственных магазинов на период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября.Чувашия с 11 октября ввела QR-коды для посещения объектов социально-культурной сферы и объектов общественного питания. Согласно указу от 11 октября, на наличие иммунитета от COVID-19 граждан должны проверять кинотеатры, театры, театрально-концертные учреждения, СПА-салоны и массажные салоны, бани и сауны, плавательные бассейны и фитнес-центры, а также рестораны, кафе, столовые, буфеты, бары, закусочные и иные предприятия общественного питания.

https://ria.ru/20211030/koronavirus-1756856285.html

https://ria.ru/20211101/sud-1757228912.html

https://ria.ru/20211101/kovid-pasport-1757225399.html

чувашская республика (чувашия)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, чувашская республика (чувашия), министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), здоровье - общество, владимир степанов, коронавирусы, олег николаев (политик), россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, qr-код