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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211101/qr-kod-1757264096.html
В Чувашии разработают QR-код для людей с большим числом антител к COVID-19
В Чувашии разработают QR-код для людей с большим числом антител к COVID-19 - РИА Новости, 01.11.2021
В Чувашии разработают QR-код для людей с большим числом антител к COVID-19
Глава Чувашии Олег Николаев поручил Минцифры региона разработать QR-код для людей с большим количеством антител после того, как они переболели коронавирусом,... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T17:48
2021-11-01T17:48
распространение коронавируса
общество
чувашская республика (чувашия)
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
здоровье - общество
владимир степанов
коронавирусы
олег николаев (политик)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 ноя - РИА Новости. Глава Чувашии Олег Николаев поручил Минцифры региона разработать QR-код для людей с большим количеством антител после того, как они переболели коронавирусом, сообщает пресс-служба главы республики.Соответствующее распоряжение глава региона дал в ходе еженедельного совещания в доме правительства в понедельник."Глава Чувашии поручил Минцифры Чувашии рассмотреть возможность разработки отдельного цифрового инструментария по генерированию QR-кода для людей, которые имеют справку о большом количестве антител в связи с перенесенным заболеванием", - говорится в сообщении.По данным регионального Минздрава, коэффициент распространения новой коронавирусной инфекции, показатели заболеваемости и смертности в республике по-прежнему остаются на высоком уровне. Однако, по словам министра здравоохранения Владимира Степанова, в последние дни в республике отмечается хоть и небольшая, но положительная тенденция в плане стабилизации ситуации по коечному фонду и уменьшению количества госпитализированных в стационары. Кроме того, на выходных не снижались темпы вакцинации – в сутки прививалось около 5 тысяч человек."Если мы эти позитивные сигналы закрепим, то, конечно, с 8 ноября сможем смело двигаться дальше и реализовывать все намеченные планы", – заявил Николаев.Отмечается, что глава Чувашии на основании обращений граждан и бизнеса также дал поручение разрешить работу объектов по продаже зоотоваров, кормов для животных и ветеринарных препаратов в период дополнительных выходных – до 7 ноября. Соответствующие изменения будут внесены в указ о мерах, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории республики. Ранее сообщалось, что в Чувашии приостановят работу всех непродовольственных магазинов на период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября.Чувашия с 11 октября ввела QR-коды для посещения объектов социально-культурной сферы и объектов общественного питания. Согласно указу от 11 октября, на наличие иммунитета от COVID-19 граждан должны проверять кинотеатры, театры, театрально-концертные учреждения, СПА-салоны и массажные салоны, бани и сауны, плавательные бассейны и фитнес-центры, а также рестораны, кафе, столовые, буфеты, бары, закусочные и иные предприятия общественного питания.
https://ria.ru/20211030/koronavirus-1756856285.html
https://ria.ru/20211101/sud-1757228912.html
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общество, чувашская республика (чувашия), министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), здоровье - общество, владимир степанов, коронавирусы, олег николаев (политик), россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, qr-код
17:48 01.11.2021
 
В Чувашии разработают QR-код для людей с большим числом антител к COVID-19

В Чувашии разработают QR-код для людей с большим количеством антител после COVID-19

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПосетитель предъявляет QR-код для проверки при входе в Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве
Посетитель предъявляет QR-код для проверки при входе в Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 ноя - РИА Новости. Глава Чувашии Олег Николаев поручил Минцифры региона разработать QR-код для людей с большим количеством антител после того, как они переболели коронавирусом, сообщает пресс-служба главы республики.
Соответствующее распоряжение глава региона дал в ходе еженедельного совещания в доме правительства в понедельник.
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"Глава Чувашии поручил Минцифры Чувашии рассмотреть возможность разработки отдельного цифрового инструментария по генерированию QR-кода для людей, которые имеют справку о большом количестве антител в связи с перенесенным заболеванием", - говорится в сообщении.
По данным регионального Минздрава, коэффициент распространения новой коронавирусной инфекции, показатели заболеваемости и смертности в республике по-прежнему остаются на высоком уровне. Однако, по словам министра здравоохранения Владимира Степанова, в последние дни в республике отмечается хоть и небольшая, но положительная тенденция в плане стабилизации ситуации по коечному фонду и уменьшению количества госпитализированных в стационары. Кроме того, на выходных не снижались темпы вакцинации – в сутки прививалось около 5 тысяч человек.
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"Если мы эти позитивные сигналы закрепим, то, конечно, с 8 ноября сможем смело двигаться дальше и реализовывать все намеченные планы", – заявил Николаев.
Отмечается, что глава Чувашии на основании обращений граждан и бизнеса также дал поручение разрешить работу объектов по продаже зоотоваров, кормов для животных и ветеринарных препаратов в период дополнительных выходных – до 7 ноября. Соответствующие изменения будут внесены в указ о мерах, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории республики. Ранее сообщалось, что в Чувашии приостановят работу всех непродовольственных магазинов на период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября.
Чувашия с 11 октября ввела QR-коды для посещения объектов социально-культурной сферы и объектов общественного питания. Согласно указу от 11 октября, на наличие иммунитета от COVID-19 граждан должны проверять кинотеатры, театры, театрально-концертные учреждения, СПА-салоны и массажные салоны, бани и сауны, плавательные бассейны и фитнес-центры, а также рестораны, кафе, столовые, буфеты, бары, закусочные и иные предприятия общественного питания.
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Распространение коронавирусаОбществоЧувашская Республика (Чувашия)Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)Здоровье - ОбществоВладимир СтепановКоронавирусыОлег Николаев (политик)РоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииQR-код
 
 
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