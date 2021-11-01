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Генсек ООН призвал прекратить относиться к природе как к туалету
Генсек ООН призвал прекратить относиться к природе как к туалету - РИА Новости, 01.11.2021
Генсек ООН призвал прекратить относиться к природе как к туалету
Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал прекратить относиться к природе как к туалету, по его словам, человечество само "роет себе могилу". РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T16:14
2021-11-01T16:14
в мире
экология
природа
оон
глазго (город)
большая двадцатка
климат
антониу гутерреш
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ГЛАЗГО, 1 ноя - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал прекратить относиться к природе как к туалету, по его словам, человечество само "роет себе могилу".Двадцать шестая конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26), организованная Великобританией в партнерстве с Италией, проходит с 31 октября по 12 ноября в Глазго. В сессии принимают участие представители около 200 стран, включая мировых лидеров, экспертов и активистов. Встреча мировых лидеров проходит 1-2 ноября. В ходе саммита планируется принять ряд документов по вопросам снижения парниковых выбросов, достижения углеродной нейтральности."Шесть лет с момента подписания Парижского соглашения по климату стали шестью самыми жаркими годами за всю историю наблюдений. Наша зависимость от ископаемых видов топлива ставит человечество на грань пропасти. Перед нами стоит серьезный выбор: либо мы остановим это, либо это остановит нас", - сказал Гутерреш, обращаясь к участникам COP26.Как указал Гутерреш, планета меняется на глазах - от океанических глубин до вершин гор, от таяния ледников до непрекращающихся экстремальных погодных явлений. По его словам, уровень моря повышается вдвое быстрее, чем 30 лет назад, океаны теплее, чем когда-либо, и их нагрев ускоряется.Генсек ООН подчеркнул, что человечество должно держаться цели – не давать глобальному потеплению превысить уровень в 1,5 градуса по Цельсию."Это требует более активных мер по смягчению последствий (изменения климата – ред.) и немедленных конкретных действий по сокращению глобальных выбросов (парниковых газов – ред.) на 45% к 2030 году", - сказал он.Страны G20 несут особую ответственность, поскольку на них приходится около 80% выбросов, полагает Гутерреш.По его мнению, развитые страны должны предпринимать основные усилия в этом отношении."Однако страны с развивающейся экономикой также должны приложить дополнительные усилия, поскольку их вклад имеет важное значение для эффективного сокращения выбросов", - добавил он.Генсек призвал развитые страны и государства с развивающейся экономикой объединяться в коалиции, способные создать финансовые и технологические условия для ускорения декарбонизации экономики и поэтапного отказа от использования угля."Не будем питать иллюзий: если обязательства не будут выполнены к концу этого COP, страны должны пересмотреть свои национальные планы и политику в области климата", - сказал Гутерреш."Есть дефицит доверия и слишком много путаницы по поводу сокращений выбросов и чистых нулевых целевых показателей с разными значениями и разными показателями. Вот почему - помимо механизмов, уже установленных в Парижском соглашении, - я объявляю сегодня, что создам Группу экспертов, чтобы она предложила четкие стандарты для измерения и анализа обязательств по нулевым выбросам", - заключил генсек ООН.
https://ria.ru/20211029/klimat-1756667880.html
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в мире, экология, природа, оон, глазго (город), большая двадцатка, климат, антониу гутерреш
16:14 01.11.2021
 
Генсек ООН призвал прекратить относиться к природе как к туалету

Генсек ООН Гутерреш призвал прекратить относиться к природе как к туалету

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш во время совместной с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым пресс-конференции по итогам встречи в Москве
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш во время совместной с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым пресс-конференции по итогам встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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ГЛАЗГО, 1 ноя - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал прекратить относиться к природе как к туалету, по его словам, человечество само "роет себе могилу".
Двадцать шестая конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26), организованная Великобританией в партнерстве с Италией, проходит с 31 октября по 12 ноября в Глазго. В сессии принимают участие представители около 200 стран, включая мировых лидеров, экспертов и активистов. Встреча мировых лидеров проходит 1-2 ноября. В ходе саммита планируется принять ряд документов по вопросам снижения парниковых выбросов, достижения углеродной нейтральности.
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"Шесть лет с момента подписания Парижского соглашения по климату стали шестью самыми жаркими годами за всю историю наблюдений. Наша зависимость от ископаемых видов топлива ставит человечество на грань пропасти. Перед нами стоит серьезный выбор: либо мы остановим это, либо это остановит нас", - сказал Гутерреш, обращаясь к участникам COP26.
"Хватит убивать себя углеродом. Хватит относиться к природе как к туалету. Хватит сжигать, сверлить и копать глубже. Мы роем себе могилы", - заявил он.
Как указал Гутерреш, планета меняется на глазах - от океанических глубин до вершин гор, от таяния ледников до непрекращающихся экстремальных погодных явлений. По его словам, уровень моря повышается вдвое быстрее, чем 30 лет назад, океаны теплее, чем когда-либо, и их нагрев ускоряется.
Генсек ООН подчеркнул, что человечество должно держаться цели – не давать глобальному потеплению превысить уровень в 1,5 градуса по Цельсию.
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"Это требует более активных мер по смягчению последствий (изменения климата – ред.) и немедленных конкретных действий по сокращению глобальных выбросов (парниковых газов – ред.) на 45% к 2030 году", - сказал он.
Страны G20 несут особую ответственность, поскольку на них приходится около 80% выбросов, полагает Гутерреш.
По его мнению, развитые страны должны предпринимать основные усилия в этом отношении.
"Однако страны с развивающейся экономикой также должны приложить дополнительные усилия, поскольку их вклад имеет важное значение для эффективного сокращения выбросов", - добавил он.
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Генсек призвал развитые страны и государства с развивающейся экономикой объединяться в коалиции, способные создать финансовые и технологические условия для ускорения декарбонизации экономики и поэтапного отказа от использования угля.
"Не будем питать иллюзий: если обязательства не будут выполнены к концу этого COP, страны должны пересмотреть свои национальные планы и политику в области климата", - сказал Гутерреш.
"Есть дефицит доверия и слишком много путаницы по поводу сокращений выбросов и чистых нулевых целевых показателей с разными значениями и разными показателями. Вот почему - помимо механизмов, уже установленных в Парижском соглашении, - я объявляю сегодня, что создам Группу экспертов, чтобы она предложила четкие стандарты для измерения и анализа обязательств по нулевым выбросам", - заключил генсек ООН.
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В миреЭкологияприродаООНГлазго (город)Большая двадцаткаКлиматАнтониу Гутерреш
 
 
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