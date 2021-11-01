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В Приамурье начальника отдела противодействия коррупции УМВД арестовали за взятку

В Приамурье арестовали начальника отдела противодействия коррупции УМВД - РИА Новости, 01.11.2021

В Приамурье начальника отдела противодействия коррупции УМВД арестовали за взятку

Благовещенский городской суд арестовал на два месяца начальника отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) УМВД России по РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T07:21

2021-11-01T07:21

2021-11-01T07:21

происшествия

благовещенск

амурская область

следственный комитет россии (ск рф)

благовещенский городской суд

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 ноя – РИА Новости. Благовещенский городской суд арестовал на два месяца начальника отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) УМВД России по Амурской области, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере.Ранее СУСК РФ по Амурской области сообщало, что в отношении начальника отдела УЭБиПК УМВД России по Амурской области возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), ему грозит до 15 лет лишения свободы.Как полагает следствие, 29 октября на одной из парковок Благовещенска подозреваемый получил от руководителя коммерческой организации взятку - 300 тысяч рублей. Полученная сумма, по данным СК, являлась частью предполагаемой общей суммы взятки в 1 миллион 200 тысяч рублей за содействие в урегулировании спора между коммерческой организацией как исполнителем работ по договорам подряда и их заказчиком. Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Амурской области."Суд постановил избрать в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 29 декабря 2021 года", - говорится в сообщении Благовещенского городского суда.Также региональным следственным управлением продолжается расследование уголовного дела в отношении пятерых бывших сотрудников полиции, обвиняемых в коррупционных преступлениях.

https://ria.ru/20211025/politseyskiy-1756091363.html

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происшествия, благовещенск, амурская область, следственный комитет россии (ск рф), благовещенский городской суд, россия