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Амурская область
Амурская область
https://ria.ru/20211101/priamure-1757145969.html
Глава Приамурья призвал вакцинироваться
Глава Приамурья призвал вакцинироваться - РИА Новости, 01.11.2021
Глава Приамурья призвал вакцинироваться
Губернатор Амурской области Василий Орлов рассказал, что ограничения из-за ситуации с COVID-19 вводятся надолго и призвал жителей региона вакцинироваться. РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T09:15
2021-11-01T09:15
амурская область
общество
свободный
амурская область
татьяна голикова
василий орлов (губернатор)
россия
коронавирус в россии
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 ноя – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов рассказал, что ограничения из-за ситуации с COVID-19 вводятся надолго и призвал жителей региона вакцинироваться.Как сообщает правительство Приамурья, Орлов выступил в прямом эфире ГТРК "Амур". В регионе вакцинировано 67% от плана, Орлов отметил, что система здравоохранения региона перегружена."Напомню, задача была к ноябрю выйти на уровень вакцинации 80%, что позволит сформировать коллективный иммунитет. Мы уже устали повторять, что другого способа победить пандемию, кроме вакцинации, не существует. В качестве примера можно привести ситуацию на (Амурском) газоперерабатывающем заводе, где вакцинированы все сотрудники. Сегодня на площадке трудится 29 тысяч человек. Из них 53 заболевших, все в легкой форме. Такая статистика говорит сама за себя", - рассказал Орлов. Он добавил, что в последнее время рост заболеваемости прекратился в Селемджинском и Шимановском районах, здесь сформировался высокий уровень коллективного иммунитета, большое количество привитых. В этих районах мы не фиксируем в последнее время заболевших. Зато в пяти других муниципальных образованиях – в первую очередь это Благовещенск и Свободный – темпы вакцинации низкие, и именно эти муниципальные образования в итоге дают 57% заболевших", - отметил глава региона.Сейчас в Амурской области ежедневно фиксируется около 160 новых случаев COVID-19, в том числе под наблюдением медиков находятся 800 детей, из них 59 – в больницах, классы, где заболели дети, переведены на дистанционное обучение, таких по области около 30."Введенные сейчас ограничения, думаю, будут действовать очень долго. А может быть и останутся навсегда. Некоторые страны уже заявляют о том, что бороться с коронавирусом с целью полной его победы бессмысленно, и нужно учиться жить с ним. И для того, чтобы наше общество могло полноценно жить в условиях коронавируса, нам необходимо выработать определенные механизмы защиты. Чем дольше некоторые люди будут сопротивляться вакцинации, тем дольше им будет некомфортно. В дальнейшем больше будет закрыто отраслей для непереболевших и непривытых граждан. &lt;…&gt; Вакцинация – единственный способ победить мутирующий вирус", - сказал Орлов.Наличие QR-кода, сертификата о вакцинации, справки о перенесенном COVID-19 или отрицательного ПЦР-теста обязательно для посещения общепита в Приамурье с 18 октября, с 1 ноября эта мера введена также для торговых центров, спортклубов, кинотеатров, театров, музеев, библиотек и других объектов массового скопления людей.До этого Орлов сообщил, что выходные в регионе, объявленные с 30 по 7 ноября, могут продлить в зависимости от ситуации с COVID-19. Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала Приамурье в числе семи регионов, где занято более 95% коек для больных коронавирусной инфекцией. Подлежащие обязательной вакцинации в Амурской области должны до 15 ноября сделать первую прививку от COVID-19, а до 15 декабря – вторую, обязательная иммунизация касается жителей региона старше 60 лет, сотрудников торговли, общепита, МФЦ, такси, сферы образования, здравоохранения, учреждений культуры и других. Вакцинировано должно быть не менее 80% от общей численности сотрудников.
https://ria.ru/20211027/taksa-1756514640.html
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общество, свободный, амурская область, татьяна голикова, василий орлов (губернатор), россия, коронавирус в россии
09:15 01.11.2021
 
Глава Приамурья призвал вакцинироваться

Глава Приамурья рассказал о ситуации с COVID-19 в регионе и призвал вакцинироваться

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкГубернатор Амурской области Василий Орлов
Губернатор Амурской области Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 ноя – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов рассказал, что ограничения из-за ситуации с COVID-19 вводятся надолго и призвал жителей региона вакцинироваться.
Как сообщает правительство Приамурья, Орлов выступил в прямом эфире ГТРК "Амур". В регионе вакцинировано 67% от плана, Орлов отметил, что система здравоохранения региона перегружена.
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"Напомню, задача была к ноябрю выйти на уровень вакцинации 80%, что позволит сформировать коллективный иммунитет. Мы уже устали повторять, что другого способа победить пандемию, кроме вакцинации, не существует. В качестве примера можно привести ситуацию на (Амурском) газоперерабатывающем заводе, где вакцинированы все сотрудники. Сегодня на площадке трудится 29 тысяч человек. Из них 53 заболевших, все в легкой форме. Такая статистика говорит сама за себя", - рассказал Орлов. Он добавил, что в последнее время рост заболеваемости прекратился в Селемджинском и Шимановском районах, здесь сформировался высокий уровень коллективного иммунитета, большое количество привитых. В этих районах мы не фиксируем в последнее время заболевших. Зато в пяти других муниципальных образованиях – в первую очередь это Благовещенск и Свободный – темпы вакцинации низкие, и именно эти муниципальные образования в итоге дают 57% заболевших", - отметил глава региона.
Сейчас в Амурской области ежедневно фиксируется около 160 новых случаев COVID-19, в том числе под наблюдением медиков находятся 800 детей, из них 59 – в больницах, классы, где заболели дети, переведены на дистанционное обучение, таких по области около 30.
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"Введенные сейчас ограничения, думаю, будут действовать очень долго. А может быть и останутся навсегда. Некоторые страны уже заявляют о том, что бороться с коронавирусом с целью полной его победы бессмысленно, и нужно учиться жить с ним. И для того, чтобы наше общество могло полноценно жить в условиях коронавируса, нам необходимо выработать определенные механизмы защиты. Чем дольше некоторые люди будут сопротивляться вакцинации, тем дольше им будет некомфортно. В дальнейшем больше будет закрыто отраслей для непереболевших и непривытых граждан. <…> Вакцинация – единственный способ победить мутирующий вирус", - сказал Орлов.
Наличие QR-кода, сертификата о вакцинации, справки о перенесенном COVID-19 или отрицательного ПЦР-теста обязательно для посещения общепита в Приамурье с 18 октября, с 1 ноября эта мера введена также для торговых центров, спортклубов, кинотеатров, театров, музеев, библиотек и других объектов массового скопления людей.
До этого Орлов сообщил, что выходные в регионе, объявленные с 30 по 7 ноября, могут продлить в зависимости от ситуации с COVID-19. Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала Приамурье в числе семи регионов, где занято более 95% коек для больных коронавирусной инфекцией. Подлежащие обязательной вакцинации в Амурской области должны до 15 ноября сделать первую прививку от COVID-19, а до 15 декабря – вторую, обязательная иммунизация касается жителей региона старше 60 лет, сотрудников торговли, общепита, МФЦ, такси, сферы образования, здравоохранения, учреждений культуры и других. Вакцинировано должно быть не менее 80% от общей численности сотрудников.
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