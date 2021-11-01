https://ria.ru/20211101/prestupnik-1757169045.html

Сбежавший из психбольницы в Астрахани преступник попал на камеры

Сбежавший из психбольницы в Астрахани преступник попал на камеры - РИА Новости, 01.11.2021

Сбежавший из психбольницы в Астрахани преступник попал на камеры

Сбежавшего из психбольницы в Астрахани члена банды Шамиля Басаева заметили на камерах видеонаблюдения, следует из сообщения на сайте регионального управления... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T11:34

2021-11-01T11:34

2021-11-01T13:45

происшествия

астраханская область

астрахань

шамиль басаев

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 ноя — РИА Новости, Юлия Насулина. Сбежавшего из психбольницы в Астрахани члена банды Шамиля Басаева заметили на камерах видеонаблюдения, следует из сообщения на сайте регионального управления МВД.Так, ведомство опубликовало две фотографии, на одной из которых мужчина в черной куртке и маске стоит возле кассы магазина, на другой — он же около прилавка."Фотографии актуальные", — сказал агентству представитель главка.Кроме того, дается более подробное описание одежды и примет разыскиваемого. "Одет: длинная куртка черного цвета с капюшоном, спортивный костюм черного цвета и толстовка с капюшоном серого цвета (одетая под костюм), кроссовки черного цвета. Приметы: рост 163-165 сантиметров, худощавого телосложения, седая борода, постоянно носит маску, даже на улице", — говорится в сообщении.Магомед Алханов, осужденный за бандитизм, 26 октября совершил побег из больницы — во время прогулки отогнул проволоку перекрытия крыши и выбрался за территорию. По словам источника агентства, он уже отсидел десять лет за бандитизм, но затем правоохранители установили, что он причастен к нападению на псковских десантников, которое в феврале 2000 года совершила банда Басаева. В июне Алханова задержали на Ставрополье, а в Астрахань его привезли для психиатрической экспертизы.Беглеца объявили в федеральный розыск.

https://ria.ru/20211028/pobeg-1756656844.html

астраханская область

астрахань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Камеры в магазине засняли сбежавшего из больницы члена банды Басаева Предполагаемый член банды Шамиля Басаева, сбежавший из психбольницы в Астрахани, был замечен на камерах видеонаблюдения, следует из информации, размещенной на сайте УМВД России по Астраханской области. 2021-11-01T11:34 true PT0M57S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, астраханская область, астрахань, шамиль басаев