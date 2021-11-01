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Сбежавший из психбольницы в Астрахани преступник попал на камеры
Сбежавший из психбольницы в Астрахани преступник попал на камеры - РИА Новости, 01.11.2021
Сбежавший из психбольницы в Астрахани преступник попал на камеры
Сбежавшего из психбольницы в Астрахани члена банды Шамиля Басаева заметили на камерах видеонаблюдения, следует из сообщения на сайте регионального управления... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T11:34
2021-11-01T13:45
происшествия
астраханская область
астрахань
шамиль басаев
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 ноя — РИА Новости, Юлия Насулина. Сбежавшего из психбольницы в Астрахани члена банды Шамиля Басаева заметили на камерах видеонаблюдения, следует из сообщения на сайте регионального управления МВД.Так, ведомство опубликовало две фотографии, на одной из которых мужчина в черной куртке и маске стоит возле кассы магазина, на другой — он же около прилавка."Фотографии актуальные", — сказал агентству представитель главка.Кроме того, дается более подробное описание одежды и примет разыскиваемого. "Одет: длинная куртка черного цвета с капюшоном, спортивный костюм черного цвета и толстовка с капюшоном серого цвета (одетая под костюм), кроссовки черного цвета. Приметы: рост 163-165 сантиметров, худощавого телосложения, седая борода, постоянно носит маску, даже на улице", — говорится в сообщении.Магомед Алханов, осужденный за бандитизм, 26 октября совершил побег из больницы — во время прогулки отогнул проволоку перекрытия крыши и выбрался за территорию. По словам источника агентства, он уже отсидел десять лет за бандитизм, но затем правоохранители установили, что он причастен к нападению на псковских десантников, которое в феврале 2000 года совершила банда Басаева. В июне Алханова задержали на Ставрополье, а в Астрахань его привезли для психиатрической экспертизы.Беглеца объявили в федеральный розыск.
https://ria.ru/20211028/pobeg-1756656844.html
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60
Новости
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Камеры в магазине засняли сбежавшего из больницы члена банды Басаева
Предполагаемый член банды Шамиля Басаева, сбежавший из психбольницы в Астрахани, был замечен на камерах видеонаблюдения, следует из информации, размещенной на сайте УМВД России по Астраханской области.
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происшествия, астраханская область, астрахань, шамиль басаев
11:34 01.11.2021 (обновлено: 13:45 01.11.2021)
 
Сбежавший из психбольницы в Астрахани преступник попал на камеры

Сбежавшего из психбольницы в Астрахани члена банды Басаева засекли камеры видеонаблюдения

© Главное управление МВД России по Астраханской областиСбежавший из отделения психиатрической больницы в Астрахани. Кадр записи камеры видеонаблюдения
Сбежавший из отделения психиатрической больницы в Астрахани. Кадр записи камеры видеонаблюдения
© Главное управление МВД России по Астраханской области
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 ноя — РИА Новости, Юлия Насулина. Сбежавшего из психбольницы в Астрахани члена банды Шамиля Басаева заметили на камерах видеонаблюдения, следует из сообщения на сайте регионального управления МВД.
Так, ведомство опубликовало две фотографии, на одной из которых мужчина в черной куртке и маске стоит возле кассы магазина, на другой — он же около прилавка.
"Фотографии актуальные", — сказал агентству представитель главка.
Кроме того, дается более подробное описание одежды и примет разыскиваемого.
"Одет: длинная куртка черного цвета с капюшоном, спортивный костюм черного цвета и толстовка с капюшоном серого цвета (одетая под костюм), кроссовки черного цвета. Приметы: рост 163-165 сантиметров, худощавого телосложения, седая борода, постоянно носит маску, даже на улице", — говорится в сообщении.
Магомед Алханов, осужденный за бандитизм, 26 октября совершил побег из больницы — во время прогулки отогнул проволоку перекрытия крыши и выбрался за территорию. По словам источника агентства, он уже отсидел десять лет за бандитизм, но затем правоохранители установили, что он причастен к нападению на псковских десантников, которое в феврале 2000 года совершила банда Басаева. В июне Алханова задержали на Ставрополье, а в Астрахань его привезли для психиатрической экспертизы.
Беглеца объявили в федеральный розыск.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
28 октября, 12:55
Источник рассказал подробности побега члена банды Басаева из психбольницы
 
ПроисшествияАстраханская областьАстраханьШамиль Басаев
 
 
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