01:51 01.11.2021 (обновлено: 01:53 01.11.2021)
Макрон обвинил премьера Австралии во лжи из-за контракта о подлодках
Макрон заявил, что премьер Австралии Моррисон солгал о разрыве контракта о подлодках
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что премьер-министр Австралии Скотт Моррисон солгал ему по поводу разрыва контракта на строительство подлодок.
В четверг Макрон и Моррисон провели первый телефонный разговор с начала кризиса в отношениях двух стран. Французский лидер тогда подчеркнул, что Канберра должна предложить конкретные действия по новому определению отношений. По его словам, решение разорвать контракт с Францией по подлодкам подорвало доверие между странами.
"Я не думаю, я знаю это", - заявил Макрон, отвечая на вопрос австралийского журналиста Бивена Шилдса на полях саммита "Большой двадцатки", солгал ли премьер Австралии.
При этом Макрон отметил, что "очень уважает" Австралию и народ страны.
I ask French President Emmanuel Macron whether Scott Morrison lied to him: “I don’t think, I know.” pic.twitter.com/3tcg4xrl90— Bevan Shields (@BevanShields) October 31, 2021
"Посмотрим, что он (Моррисон - ред.) сделает ... Просто я хочу сказать: когда кого-то уважаешь, ты должен быть искренним и вести себя в соответствии с этой ценностью", - подчеркнул Макрон, отвечая на вопрос, может ли он теперь доверять австралийскому премьеру. Видеозапись журналист газеты Sydney Morning Herald разместил в своем Twitter.
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При этом сам премьер Австралии заявил, что не лгал и говорил Макрону еще в июне, что подлодки французской компании Naval Group не будут удовлетворять нужды страны. "Я четко дал понять, что обычные подводные лодки не смогут удовлетворить наши стратегические интересы, и нам придется принимать решение исходя из наших национальных интересов", - приводит газета слова Моррисона.
В середине сентября Австралия заключила партнерство с Великобританией и США в области обороны и безопасности AUKUS и заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group, объём которого составлял 56 миллиардов евро. Соглашение с Францией предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал решение Австралии о разрыве соглашения "ударом в спину".
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