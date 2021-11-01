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Макрон обвинил премьера Австралии во лжи из-за контракта о подлодках
Макрон обвинил премьера Австралии во лжи из-за контракта о подлодках - РИА Новости, 01.11.2021
Макрон обвинил премьера Австралии во лжи из-за контракта о подлодках
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что премьер-министр Австралии Скотт Моррисон солгал ему по поводу разрыва контракта на строительство подлодок. РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T01:51
2021-11-01T01:53
в мире
сша
канберра
франция
мид франции‎
жан-ив ле дриан
эммануэль макрон
скотт моррисон
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что премьер-министр Австралии Скотт Моррисон солгал ему по поводу разрыва контракта на строительство подлодок.В четверг Макрон и Моррисон провели первый телефонный разговор с начала кризиса в отношениях двух стран. Французский лидер тогда подчеркнул, что Канберра должна предложить конкретные действия по новому определению отношений. По его словам, решение разорвать контракт с Францией по подлодкам подорвало доверие между странами.При этом Макрон отметил, что "очень уважает" Австралию и народ страны."Посмотрим, что он (Моррисон - ред.) сделает ... Просто я хочу сказать: когда кого-то уважаешь, ты должен быть искренним и вести себя в соответствии с этой ценностью", - подчеркнул Макрон, отвечая на вопрос, может ли он теперь доверять австралийскому премьеру. Видеозапись журналист газеты Sydney Morning Herald разместил в своем Twitter.При этом сам премьер Австралии заявил, что не лгал и говорил Макрону еще в июне, что подлодки французской компании Naval Group не будут удовлетворять нужды страны. "Я четко дал понять, что обычные подводные лодки не смогут удовлетворить наши стратегические интересы, и нам придется принимать решение исходя из наших национальных интересов", - приводит газета слова Моррисона.В середине сентября Австралия заключила партнерство с Великобританией и США в области обороны и безопасности AUKUS и заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group, объём которого составлял 56 миллиардов евро. Соглашение с Францией предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал решение Австралии о разрыве соглашения "ударом в спину".
https://ria.ru/20210928/frantsiya-1752237086.html
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сша
канберра
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в мире, сша, канберра, франция, мид франции‎, жан-ив ле дриан, эммануэль макрон, скотт моррисон
01:51 01.11.2021 (обновлено: 01:53 01.11.2021)
 
Макрон обвинил премьера Австралии во лжи из-за контракта о подлодках

Макрон заявил, что премьер Австралии Моррисон солгал о разрыве контракта о подлодках

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что премьер-министр Австралии Скотт Моррисон солгал ему по поводу разрыва контракта на строительство подлодок.
В четверг Макрон и Моррисон провели первый телефонный разговор с начала кризиса в отношениях двух стран. Французский лидер тогда подчеркнул, что Канберра должна предложить конкретные действия по новому определению отношений. По его словам, решение разорвать контракт с Францией по подлодкам подорвало доверие между странами.
"Я не думаю, я знаю это", - заявил Макрон, отвечая на вопрос австралийского журналиста Бивена Шилдса на полях саммита "Большой двадцатки", солгал ли премьер Австралии.
При этом Макрон отметил, что "очень уважает" Австралию и народ страны.
"Посмотрим, что он (Моррисон - ред.) сделает ... Просто я хочу сказать: когда кого-то уважаешь, ты должен быть искренним и вести себя в соответствии с этой ценностью", - подчеркнул Макрон, отвечая на вопрос, может ли он теперь доверять австралийскому премьеру. Видеозапись журналист газеты Sydney Morning Herald разместил в своем Twitter.
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28 сентября, 22:36
Во Франции назвали условие для возобновления контактов с Австралией
При этом сам премьер Австралии заявил, что не лгал и говорил Макрону еще в июне, что подлодки французской компании Naval Group не будут удовлетворять нужды страны. "Я четко дал понять, что обычные подводные лодки не смогут удовлетворить наши стратегические интересы, и нам придется принимать решение исходя из наших национальных интересов", - приводит газета слова Моррисона.
В середине сентября Австралия заключила партнерство с Великобританией и США в области обороны и безопасности AUKUS и заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group, объём которого составлял 56 миллиардов евро. Соглашение с Францией предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал решение Австралии о разрыве соглашения "ударом в спину".
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В миреСШАКанберраФранцияМИД Франции‎Жан-Ив Ле ДрианЭммануэль МакронСкотт Моррисон
 
 
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