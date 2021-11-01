https://ria.ru/20211101/podlodki-1757136256.html

Макрон обвинил премьера Австралии во лжи из-за контракта о подлодках

Макрон обвинил премьера Австралии во лжи из-за контракта о подлодках - РИА Новости, 01.11.2021

Макрон обвинил премьера Австралии во лжи из-за контракта о подлодках

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что премьер-министр Австралии Скотт Моррисон солгал ему по поводу разрыва контракта на строительство подлодок. РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T01:51

2021-11-01T01:51

2021-11-01T01:53

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эммануэль макрон

скотт моррисон

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что премьер-министр Австралии Скотт Моррисон солгал ему по поводу разрыва контракта на строительство подлодок.В четверг Макрон и Моррисон провели первый телефонный разговор с начала кризиса в отношениях двух стран. Французский лидер тогда подчеркнул, что Канберра должна предложить конкретные действия по новому определению отношений. По его словам, решение разорвать контракт с Францией по подлодкам подорвало доверие между странами.При этом Макрон отметил, что "очень уважает" Австралию и народ страны."Посмотрим, что он (Моррисон - ред.) сделает ... Просто я хочу сказать: когда кого-то уважаешь, ты должен быть искренним и вести себя в соответствии с этой ценностью", - подчеркнул Макрон, отвечая на вопрос, может ли он теперь доверять австралийскому премьеру. Видеозапись журналист газеты Sydney Morning Herald разместил в своем Twitter.При этом сам премьер Австралии заявил, что не лгал и говорил Макрону еще в июне, что подлодки французской компании Naval Group не будут удовлетворять нужды страны. "Я четко дал понять, что обычные подводные лодки не смогут удовлетворить наши стратегические интересы, и нам придется принимать решение исходя из наших национальных интересов", - приводит газета слова Моррисона.В середине сентября Австралия заключила партнерство с Великобританией и США в области обороны и безопасности AUKUS и заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group, объём которого составлял 56 миллиардов евро. Соглашение с Францией предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал решение Австралии о разрыве соглашения "ударом в спину".

https://ria.ru/20210928/frantsiya-1752237086.html

https://ria.ru/20211029/frantsiya-1756848885.html

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в мире, сша, канберра, франция, мид франции‎, жан-ив ле дриан, эммануэль макрон, скотт моррисон