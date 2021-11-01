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Капитан российского парусника рассказал о курьезе с корабельными пушками
Капитан российского парусника рассказал о курьезе с корабельными пушками - РИА Новости, 01.11.2021
Капитан российского парусника рассказал о курьезе с корабельными пушками
Капитан российского парусника "Штандарт" Владимир Мартусь рассказал о курьезном случае с корабельными пушками – в России их пытался проверить участковый... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T12:30
2021-11-01T13:04
безопасность
армия
санкт-петербург
нева (река)
россия
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АФИНЫ, 1 ноя – РИА Новости. Капитан российского парусника "Штандарт" Владимир Мартусь рассказал о курьезном случае с корабельными пушками – в России их пытался проверить участковый полицейский."Штандарт" с 8 по 24 октября участвовал в организованной Российским географическим обществом экспедиции по маршруту похода Русского императорского флота в Эгейский архипелаг в 1770-1774 годах. Сейчас фрегат стоит в порту Рафина под Афинами. Парусный трехмачтовый фрегат "Штандарт" - копия первого русского фрегата эпохи Петра Ι, он воссоздан в Санкт-Петербурге по чертежам и в традициях начала XVIII века."Это был 28-пушечный фрегат. У нас сейчас есть семь орудий, мы можем салютовать", - рассказал Мартусь РИА Новости. На вопрос, не имеют ли власти портов претензий, что на борту пушки, капитан ответил, что нет. "Все понимают. Но в России как-то пришел участковый – "где у вас лицензии на пушки". Пришлось с начальством связаться, не надо доводить до абсурда", - рассказал Мартусь.Капитан рассказал, что "Штандарт" - это точная копия петровского самого первого корабля Балтийского флота."Первый "Штандарт" в 1703 году строился на Олонецкой верфи. Сам Петр Первый был капитаном, и он перегнал корабль на Неву, поставил его на оборону Петербурга против шведского флота. Корабль ровесник Петербурга, он был первенцем и флагманом Балтийского флота Петра Первого, и именно поэтому мне показалось, что если и стоит делать какой-то парусник для Петербурга, то стоит взяться именно за этот корабль. В 1991 году появилась мечта построить настоящий корабль. В 1994 году свалил несколько первых деревьев и начал строить, на энтузиазме, без какой-то большой поддержки. Но вот взялись и за шесть лет с ребятами, с волонтерами, построили точную копию корабля. Почему точную – потому что дешевле было строить, как в старину. Дешевле было топором, пилой, без всяких клееных конструкций, без высоких технологий. Но все было максимально эффективно", - сказал Мартусь.По словам Мартуся, они начинали втроем, а когда спускали "Штандарт" на воду, было уже 60 ребят, которые научились во время строительства корабля разным профессиям. Среди строителей большого парусника "Полтава" в Петербурге большинство были из экипажа "Штандарта", отметил Мартусь."Максимальная скорость у нас 14,7 узла. Это очень много. У него форма очень хорошая. А дальше от капитана зависит", - заметил капитан.Высота мачт на корабле 33 метра. "Это как 11-этажный дом. И надо забраться по внешней стороне дома, который качается на волне, на последний этаж, и еще надо что-то делать. Это воспитывает уверенность в себе", - сказал капитан.
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безопасность, армия, санкт-петербург, нева (река), россия
12:30 01.11.2021 (обновлено: 13:04 01.11.2021)
 
Капитан российского парусника рассказал о курьезе с корабельными пушками

Полиция пыталась проверить пушки на паруснике — точной копии фрегата Петра I

© РИА Новости / Геннадий МельникРоссийский фрегат "Штандарт" в порту Рафина, Греция
Российский фрегат Штандарт в порту Рафина, Греция - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
© РИА Новости / Геннадий Мельник
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АФИНЫ, 1 ноя – РИА Новости. Капитан российского парусника "Штандарт" Владимир Мартусь рассказал о курьезном случае с корабельными пушками – в России их пытался проверить участковый полицейский.
"Штандарт" с 8 по 24 октября участвовал в организованной Российским географическим обществом экспедиции по маршруту похода Русского императорского флота в Эгейский архипелаг в 1770-1774 годах. Сейчас фрегат стоит в порту Рафина под Афинами. Парусный трехмачтовый фрегат "Штандарт" - копия первого русского фрегата эпохи Петра Ι, он воссоздан в Санкт-Петербурге по чертежам и в традициях начала XVIII века.
"Это был 28-пушечный фрегат. У нас сейчас есть семь орудий, мы можем салютовать", - рассказал Мартусь РИА Новости. На вопрос, не имеют ли власти портов претензий, что на борту пушки, капитан ответил, что нет. "Все понимают. Но в России как-то пришел участковый – "где у вас лицензии на пушки". Пришлось с начальством связаться, не надо доводить до абсурда", - рассказал Мартусь.
Капитан рассказал, что "Штандарт" - это точная копия петровского самого первого корабля Балтийского флота.
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"Первый "Штандарт" в 1703 году строился на Олонецкой верфи. Сам Петр Первый был капитаном, и он перегнал корабль на Неву, поставил его на оборону Петербурга против шведского флота. Корабль ровесник Петербурга, он был первенцем и флагманом Балтийского флота Петра Первого, и именно поэтому мне показалось, что если и стоит делать какой-то парусник для Петербурга, то стоит взяться именно за этот корабль. В 1991 году появилась мечта построить настоящий корабль. В 1994 году свалил несколько первых деревьев и начал строить, на энтузиазме, без какой-то большой поддержки. Но вот взялись и за шесть лет с ребятами, с волонтерами, построили точную копию корабля. Почему точную – потому что дешевле было строить, как в старину. Дешевле было топором, пилой, без всяких клееных конструкций, без высоких технологий. Но все было максимально эффективно", - сказал Мартусь.
По словам Мартуся, они начинали втроем, а когда спускали "Штандарт" на воду, было уже 60 ребят, которые научились во время строительства корабля разным профессиям. Среди строителей большого парусника "Полтава" в Петербурге большинство были из экипажа "Штандарта", отметил Мартусь.
"Максимальная скорость у нас 14,7 узла. Это очень много. У него форма очень хорошая. А дальше от капитана зависит", - заметил капитан.
Высота мачт на корабле 33 метра. "Это как 11-этажный дом. И надо забраться по внешней стороне дома, который качается на волне, на последний этаж, и еще надо что-то делать. Это воспитывает уверенность в себе", - сказал капитан.
 
БезопасностьАрмияСанкт-ПетербургНева (река)Россия
 
 
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