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В Роспотребнадзоре рассказали, почему туристы могли отравиться в Хургаде
В Роспотребнадзоре рассказали, почему туристы могли отравиться в Хургаде - РИА Новости, 01.11.2021
В Роспотребнадзоре рассказали, почему туристы могли отравиться в Хургаде
Возможной причиной отравления туристов в одном из отелей курортной Хургады могли быть овощи или рыба, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T16:25
2021-11-01T16:25
2021-11-01T16:25
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хургада
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отдых на море
массовое отравление россиян в отеле в хургаде
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МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Возможной причиной отравления туристов в одном из отелей курортной Хургады могли быть овощи или рыба, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора."По словам директора больницы, возможной причиной отравления стали овощи, которые плохо промыли, или рыба", – говорится в релизе.Ранее сообщалось, что все туристы из России, госпитализированные из гостиницы, завершили лечение в местных медицинских учреждениях и были выписаны.Генеральная прокуратура Египта заявила в воскресенье, что ведет расследование инцидента с отравлением 47 туристов, в том числе из РФ, в одном из отелей курортной Хургады. Специалисты взяли образцы еды и напитков с кухни и из холодильников в гостинице для подготовки отчета с результатами анализов.
https://ria.ru/20211031/khurgada-1757126335.html
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В Роспотребнадзоре рассказали, почему туристы могли отравиться в Хургаде
Роспотребнадзор: отравление туристов в Хургаде могли вызвать рыба или плохо промытые овощи