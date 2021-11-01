https://ria.ru/20211101/otravlenie-1757236666.html

В Роспотребнадзоре рассказали, почему туристы могли отравиться в Хургаде

В Роспотребнадзоре рассказали, почему туристы могли отравиться в Хургаде - РИА Новости, 01.11.2021

В Роспотребнадзоре рассказали, почему туристы могли отравиться в Хургаде

Возможной причиной отравления туристов в одном из отелей курортной Хургады могли быть овощи или рыба, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T16:25

2021-11-01T16:25

2021-11-01T16:25

туризм

египет

хургада

новости - туризм

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туризм

отдых на море

массовое отравление россиян в отеле в хургаде

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МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Возможной причиной отравления туристов в одном из отелей курортной Хургады могли быть овощи или рыба, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора."По словам директора больницы, возможной причиной отравления стали овощи, которые плохо промыли, или рыба", – говорится в релизе.Ранее сообщалось, что все туристы из России, госпитализированные из гостиницы, завершили лечение в местных медицинских учреждениях и были выписаны.Генеральная прокуратура Египта заявила в воскресенье, что ведет расследование инцидента с отравлением 47 туристов, в том числе из РФ, в одном из отелей курортной Хургады. Специалисты взяли образцы еды и напитков с кухни и из холодильников в гостинице для подготовки отчета с результатами анализов.

https://ria.ru/20211031/khurgada-1757126335.html

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хургада

россия

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2021

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