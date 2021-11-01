https://ria.ru/20211101/otravlenie-1757198798.html
В Хургаде сообщили, что происходит с гостями отеля, где отравились россияне
В Хургаде сообщили, что происходит с гостями отеля, где отравились россияне - РИА Новости, 01.11.2021
В Хургаде сообщили, что происходит с гостями отеля, где отравились россияне
Все постояльцы отеля в Хургаде, в котором отравились свыше сорока туристов, в том числе из РФ, будут в понедельник размещены в других гостиницах, сообщил РИА... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T14:10
2021-11-01T14:10
2021-11-01T14:10
туризм
египет
хургада
новости - туризм
туристы
туризм
массовое отравление россиян в отеле в хургаде
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1f/1757065615_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c2f98ac29fff7058e86a73f88496a9df.jpg
КАИР, 1 ноя – РИА Новости. Все постояльцы отеля в Хургаде, в котором отравились свыше сорока туристов, в том числе из РФ, будут в понедельник размещены в других гостиницах, сообщил РИА Новости генеральный директор филиала компании Tez Tour в Египте Ихаб Вахдан."Почти все направленные в госпиталь туристы уже выписаны. В гостинице проходит проверка. Для новых заездов отель закрыт. Все, кто находятся уже там, будут переселены. Отель откроют для новых бронирований после получения разрешения от египетских властей", – сказал Вахдан.Согласно данным посольства России в Каире на утро понедельника, в госпитале в Хургаде оставалось четыре гражданина РФ из поступивших с жалобами на отравление. Генеральная прокуратура Египта заявила в воскресенье, что ведет расследование инцидента с отравлением 47 туристов, в том числе из РФ, в одном из отелей Хургады. По их данным, госпитализированы 29 туристов из РФ, 14 из Эстонии, четверо из Чехии. Специалисты взяли образцы еды и напитков с кухни отеля и из холодильников для подготовки отчета с результатами анализов.В субботу житель Татарстана Азат Сабиров, чьи родственники сейчас находятся в Хургаде, сообщил РИА Новости, что среди тех постояльцев отеля AMC Royal, кто почувствовал недомогание и был госпитализирован, в основном оказались дети от двух лет. Помощник министра туризма Абдель Фаттах аль-Асы заявил РИА Новости, что отель AMC Royal закрыт решением властей на неопределенный срок.
https://ria.ru/20211031/khurgada-1757126335.html
https://ria.ru/20211031/khurgada-1757086348.html
египет
хургада
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1f/1757065615_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7b92ef8baef2d41615fe4a63c2cefbb2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
египет, хургада, новости - туризм, туристы, туризм, массовое отравление россиян в отеле в хургаде
В Хургаде сообщили, что происходит с гостями отеля, где отравились россияне
Турфирма: гостей отеля в Хургаде, где отравились туристы, разместят в других гостиницах
КАИР, 1 ноя – РИА Новости.
Все постояльцы отеля в Хургаде, в котором отравились
свыше сорока туристов, в том числе из РФ, будут в понедельник размещены в других гостиницах, сообщил РИА Новости генеральный директор филиала компании Tez Tour в Египте Ихаб Вахдан.
"Почти все направленные в госпиталь туристы уже выписаны. В гостинице проходит проверка. Для новых заездов отель закрыт. Все, кто находятся уже там, будут переселены. Отель откроют для новых бронирований после получения разрешения от египетских властей", – сказал Вахдан.
Согласно данным посольства России в Каире на утро понедельника, в госпитале в Хургаде оставалось четыре гражданина РФ из поступивших с жалобами на отравление.
Генеральная прокуратура Египта заявила в воскресенье, что ведет расследование инцидента с отравлением 47 туристов, в том числе из РФ, в одном из отелей Хургады. По их данным, госпитализированы 29 туристов из РФ, 14 из Эстонии, четверо из Чехии. Специалисты взяли образцы еды и напитков с кухни отеля и из холодильников для подготовки отчета с результатами анализов.
В субботу житель Татарстана Азат Сабиров, чьи родственники сейчас находятся в Хургаде, сообщил РИА Новости, что среди тех постояльцев отеля AMC Royal, кто почувствовал недомогание и был госпитализирован, в основном оказались дети от двух лет.
Помощник министра туризма Абдель Фаттах аль-Асы заявил РИА Новости, что отель AMC Royal закрыт решением властей на неопределенный срок.