https://ria.ru/20211101/otravlenie-1757198798.html

В Хургаде сообщили, что происходит с гостями отеля, где отравились россияне

В Хургаде сообщили, что происходит с гостями отеля, где отравились россияне - РИА Новости, 01.11.2021

В Хургаде сообщили, что происходит с гостями отеля, где отравились россияне

Все постояльцы отеля в Хургаде, в котором отравились свыше сорока туристов, в том числе из РФ, будут в понедельник размещены в других гостиницах, сообщил РИА... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T14:10

2021-11-01T14:10

2021-11-01T14:10

туризм

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массовое отравление россиян в отеле в хургаде

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КАИР, 1 ноя – РИА Новости. Все постояльцы отеля в Хургаде, в котором отравились свыше сорока туристов, в том числе из РФ, будут в понедельник размещены в других гостиницах, сообщил РИА Новости генеральный директор филиала компании Tez Tour в Египте Ихаб Вахдан."Почти все направленные в госпиталь туристы уже выписаны. В гостинице проходит проверка. Для новых заездов отель закрыт. Все, кто находятся уже там, будут переселены. Отель откроют для новых бронирований после получения разрешения от египетских властей", – сказал Вахдан.Согласно данным посольства России в Каире на утро понедельника, в госпитале в Хургаде оставалось четыре гражданина РФ из поступивших с жалобами на отравление. Генеральная прокуратура Египта заявила в воскресенье, что ведет расследование инцидента с отравлением 47 туристов, в том числе из РФ, в одном из отелей Хургады. По их данным, госпитализированы 29 туристов из РФ, 14 из Эстонии, четверо из Чехии. Специалисты взяли образцы еды и напитков с кухни отеля и из холодильников для подготовки отчета с результатами анализов.В субботу житель Татарстана Азат Сабиров, чьи родственники сейчас находятся в Хургаде, сообщил РИА Новости, что среди тех постояльцев отеля AMC Royal, кто почувствовал недомогание и был госпитализирован, в основном оказались дети от двух лет. Помощник министра туризма Абдель Фаттах аль-Асы заявил РИА Новости, что отель AMC Royal закрыт решением властей на неопределенный срок.

https://ria.ru/20211031/khurgada-1757126335.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

египет, хургада, новости - туризм, туристы, туризм, массовое отравление россиян в отеле в хургаде