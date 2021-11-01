Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20211101/otravlenie-1757198798.html
В Хургаде сообщили, что происходит с гостями отеля, где отравились россияне
В Хургаде сообщили, что происходит с гостями отеля, где отравились россияне - РИА Новости, 01.11.2021
В Хургаде сообщили, что происходит с гостями отеля, где отравились россияне
Все постояльцы отеля в Хургаде, в котором отравились свыше сорока туристов, в том числе из РФ, будут в понедельник размещены в других гостиницах, сообщил РИА... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T14:10
2021-11-01T14:10
туризм
египет
хургада
новости - туризм
туристы
туризм
массовое отравление россиян в отеле в хургаде
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1f/1757065615_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c2f98ac29fff7058e86a73f88496a9df.jpg
КАИР, 1 ноя – РИА Новости. Все постояльцы отеля в Хургаде, в котором отравились свыше сорока туристов, в том числе из РФ, будут в понедельник размещены в других гостиницах, сообщил РИА Новости генеральный директор филиала компании Tez Tour в Египте Ихаб Вахдан."Почти все направленные в госпиталь туристы уже выписаны. В гостинице проходит проверка. Для новых заездов отель закрыт. Все, кто находятся уже там, будут переселены. Отель откроют для новых бронирований после получения разрешения от египетских властей", – сказал Вахдан.Согласно данным посольства России в Каире на утро понедельника, в госпитале в Хургаде оставалось четыре гражданина РФ из поступивших с жалобами на отравление. Генеральная прокуратура Египта заявила в воскресенье, что ведет расследование инцидента с отравлением 47 туристов, в том числе из РФ, в одном из отелей Хургады. По их данным, госпитализированы 29 туристов из РФ, 14 из Эстонии, четверо из Чехии. Специалисты взяли образцы еды и напитков с кухни отеля и из холодильников для подготовки отчета с результатами анализов.В субботу житель Татарстана Азат Сабиров, чьи родственники сейчас находятся в Хургаде, сообщил РИА Новости, что среди тех постояльцев отеля AMC Royal, кто почувствовал недомогание и был госпитализирован, в основном оказались дети от двух лет. Помощник министра туризма Абдель Фаттах аль-Асы заявил РИА Новости, что отель AMC Royal закрыт решением властей на неопределенный срок.
https://ria.ru/20211031/khurgada-1757126335.html
https://ria.ru/20211031/khurgada-1757086348.html
египет
хургада
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1f/1757065615_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7b92ef8baef2d41615fe4a63c2cefbb2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
египет, хургада, новости - туризм, туристы, туризм, массовое отравление россиян в отеле в хургаде
14:10 01.11.2021
 
В Хургаде сообщили, что происходит с гостями отеля, где отравились россияне

Турфирма: гостей отеля в Хургаде, где отравились туристы, разместят в других гостиницах

© РИА НовостиОбстановка в отеле AMC Royal Hotel, в котором произошло массовое отравление туристов
Обстановка в отеле AMC Royal Hotel, в котором произошло массовое отравление туристов - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
© РИА Новости
Читать ria.ru в
КАИР, 1 ноя – РИА Новости. Все постояльцы отеля в Хургаде, в котором отравились свыше сорока туристов, в том числе из РФ, будут в понедельник размещены в других гостиницах, сообщил РИА Новости генеральный директор филиала компании Tez Tour в Египте Ихаб Вахдан.
"Почти все направленные в госпиталь туристы уже выписаны. В гостинице проходит проверка. Для новых заездов отель закрыт. Все, кто находятся уже там, будут переселены. Отель откроют для новых бронирований после получения разрешения от египетских властей", – сказал Вахдан.
Согласно данным посольства России в Каире на утро понедельника, в госпитале в Хургаде оставалось четыре гражданина РФ из поступивших с жалобами на отравление.
Генеральная прокуратура Египта заявила в воскресенье, что ведет расследование инцидента с отравлением 47 туристов, в том числе из РФ, в одном из отелей Хургады. По их данным, госпитализированы 29 туристов из РФ, 14 из Эстонии, четверо из Чехии. Специалисты взяли образцы еды и напитков с кухни отеля и из холодильников для подготовки отчета с результатами анализов.
Обстановка в отеле AMC Royal Hotel, в котором произошло массовое отравление туристов - РИА Новости, 1920, 31.10.2021
31 октября, 21:56Туризм
В Хургаде задержали шеф-повара отеля, где отравились российские туристы
В субботу житель Татарстана Азат Сабиров, чьи родственники сейчас находятся в Хургаде, сообщил РИА Новости, что среди тех постояльцев отеля AMC Royal, кто почувствовал недомогание и был госпитализирован, в основном оказались дети от двух лет.
Помощник министра туризма Абдель Фаттах аль-Асы заявил РИА Новости, что отель AMC Royal закрыт решением властей на неопределенный срок.
Автомобили скорой помощи в Египте - РИА Новости, 1920, 31.10.2021
31 октября, 14:02Туризм
Генконсул: свыше 20 россиян, отравившихся в Египте, находятся в госпитале
 
ТуризмЕгипетХургадаНовости - ТуризмтуристыТуризмМассовое отравление россиян в отеле в Хургаде
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:15Провизор рассказала, как обманывают россиян в аптеках
04:14Посол Италии назвал вопрос признания "Спутника V" приоритетным для себя
04:05Иностранец хотел провезти два килограмма героина из Москвы во Владивосток
04:05Диетолог рассказал, кому нельзя есть картофель
03:47В России открыли рекордное количество коек для больных COVID-19
03:42Источник рассказал о планах по созданию дронов-камикадзе для охраны границ
03:36Вильфанд рассказал о погодных аномалиях по всей России
03:33В работе Instagram произошел сбой
03:28Историк назвал принятие Петром I титула императора "точкой отсчета"
03:23В Германии попросили ускорить ввод в эксплуатацию "Северного потока — 2"
03:21В МИД заявили о готовности сотрудничать с США по мониторингу выбросов
03:15Юрист рассказал, какой мусор нельзя выбрасывать в контейнер во дворе
03:15Назван продукт для восполнения дефицита железа в организме
03:11Врач рассказал, как не нагружать организм в нерабочие дни
03:09"Загнали как мальчика": в Киеве объяснили, как Россия переиграла Зеленского
03:02В США опубликовали фото российских танков "на границе с Украиной"
02:28На Украине объяснили, почему Зеленскому придется "пойти на поклон" в Москву
02:25Врач рассказала, какой овощ поможет снизить давление и укрепить печень
02:15Финансист объяснил, что делать с просроченной банковской картой
02:15Автоэксперт рассказал, как продлить срок эксплуатации шин
Лента новостейМолния
Провизор рассказала, как обманывают россиян в аптекахПосол Италии назвал вопрос признания "Спутника V" приоритетным для себяИностранец хотел провезти два килограмма героина из Москвы во ВладивостокДиетолог рассказал, кому нельзя есть картофельВ России открыли рекордное количество коек для больных COVID-19Источник рассказал о планах по созданию дронов-камикадзе для охраны границВильфанд рассказал о погодных аномалиях по всей РоссииВ работе Instagram произошел сбойИсторик назвал принятие Петром I титула императора "точкой отсчета"В Германии попросили ускорить ввод в эксплуатацию "Северного потока — 2"В МИД заявили о готовности сотрудничать с США по мониторингу выбросовЮрист рассказал, какой мусор нельзя выбрасывать в контейнер во двореНазван продукт для восполнения дефицита железа в организмеВрач рассказал, как не нагружать организм в нерабочие дни"Загнали как мальчика": в Киеве объяснили, как Россия переиграла ЗеленскогоВ США опубликовали фото российских танков "на границе с Украиной"На Украине объяснили, почему Зеленскому придется "пойти на поклон" в МосквуВрач рассказала, какой овощ поможет снизить давление и укрепить печеньФинансист объяснил, что делать с просроченной банковской картойАвтоэксперт рассказал, как продлить срок эксплуатации шин