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Минздрав предложил запретить частным клиникам выдавать медсправки на оружие
Минздрав предложил запретить частным клиникам выдавать медсправки на оружие - РИА Новости, 01.11.2021
Минздрав предложил запретить частным клиникам выдавать медсправки на оружие
Минздрав России предлагает проводить медосвидетельствование для выдачи оружия только в государственных и муниципальных медучреждениях по месту жительства,... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T18:17
2021-11-01T18:30
общество
оружие
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
здоровье - общество
россия
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МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Минздрав России предлагает проводить медосвидетельствование для выдачи оружия только в государственных и муниципальных медучреждениях по месту жительства, следует из проекта приказа Минздрава РФ, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов."Проект приказа определяет, что медицинское освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием проходит в медицинских и иных организациях государственной или муниципальной систем здравоохранения по месту жительства (пребывания) гражданина Российской Федерации", - говорится в пояснительной записке к документу."В случае выявления у освидетельствуемого в ходе проведения медицинского освидетельствования в образце биологического объекта (моче) наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов, в ходе осмотра врачом-психиатром, врачом-психиатром-наркологом, врачом-офтальмологом – симптомов и синдромов заболевания, при наличии которого противопоказано владение оружием, медицинская организация уведомляет об этом освидетельствуемого и оформляет сообщение о наличии оснований для внеочередного медицинского освидетельствования и об аннулировании действующего медицинского заключения об отсутствии медицинских противопоказаний к владению оружием (при его наличии)", - говорится в документе.Отмечается, что срок действия медицинского заключения об отсутствии медицинских противопоказаний к владению оружием для получения лицензии на приобретение оружия составляет один год со дня его оформления.
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общество, оружие, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), здоровье - общество, россия
18:17 01.11.2021 (обновлено: 18:30 01.11.2021)
 
Минздрав предложил запретить частным клиникам выдавать медсправки на оружие

Минздрав предложил запретить медосвидетельствование на оружие в частных клиниках

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкВодитель проходит медицинскую проверку
Водитель проходит медицинскую проверку - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
© РИА Новости / Денис Абрамов
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МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Минздрав России предлагает проводить медосвидетельствование для выдачи оружия только в государственных и муниципальных медучреждениях по месту жительства, следует из проекта приказа Минздрава РФ, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
"Проект приказа определяет, что медицинское освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием проходит в медицинских и иных организациях государственной или муниципальной систем здравоохранения по месту жительства (пребывания) гражданина Российской Федерации", - говорится в пояснительной записке к документу.
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"В случае выявления у освидетельствуемого в ходе проведения медицинского освидетельствования в образце биологического объекта (моче) наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов, в ходе осмотра врачом-психиатром, врачом-психиатром-наркологом, врачом-офтальмологом – симптомов и синдромов заболевания, при наличии которого противопоказано владение оружием, медицинская организация уведомляет об этом освидетельствуемого и оформляет сообщение о наличии оснований для внеочередного медицинского освидетельствования и об аннулировании действующего медицинского заключения об отсутствии медицинских противопоказаний к владению оружием (при его наличии)", - говорится в документе.
Отмечается, что срок действия медицинского заключения об отсутствии медицинских противопоказаний к владению оружием для получения лицензии на приобретение оружия составляет один год со дня его оформления.
 
ОбществоОружиеМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Здоровье - ОбществоРоссия
 
 
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