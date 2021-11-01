https://ria.ru/20211101/oruzhie-1757269586.html

Минздрав предложил запретить частным клиникам выдавать медсправки на оружие

Минздрав предложил запретить частным клиникам выдавать медсправки на оружие - РИА Новости, 01.11.2021

Минздрав предложил запретить частным клиникам выдавать медсправки на оружие

Минздрав России предлагает проводить медосвидетельствование для выдачи оружия только в государственных и муниципальных медучреждениях по месту жительства,... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T18:17

2021-11-01T18:17

2021-11-01T18:30

общество

оружие

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

здоровье - общество

россия

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МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Минздрав России предлагает проводить медосвидетельствование для выдачи оружия только в государственных и муниципальных медучреждениях по месту жительства, следует из проекта приказа Минздрава РФ, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов."Проект приказа определяет, что медицинское освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием проходит в медицинских и иных организациях государственной или муниципальной систем здравоохранения по месту жительства (пребывания) гражданина Российской Федерации", - говорится в пояснительной записке к документу."В случае выявления у освидетельствуемого в ходе проведения медицинского освидетельствования в образце биологического объекта (моче) наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов, в ходе осмотра врачом-психиатром, врачом-психиатром-наркологом, врачом-офтальмологом – симптомов и синдромов заболевания, при наличии которого противопоказано владение оружием, медицинская организация уведомляет об этом освидетельствуемого и оформляет сообщение о наличии оснований для внеочередного медицинского освидетельствования и об аннулировании действующего медицинского заключения об отсутствии медицинских противопоказаний к владению оружием (при его наличии)", - говорится в документе.Отмечается, что срок действия медицинского заключения об отсутствии медицинских противопоказаний к владению оружием для получения лицензии на приобретение оружия составляет один год со дня его оформления.

https://ria.ru/20210723/okhota-1742458324.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, оружие, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), здоровье - общество, россия