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Комитет ООН одобрил проект резолюции России о неразмещении оружия в космосе

Комитет ООН одобрил проект резолюции России о неразмещении оружия в космосе - РИА Новости, 01.11.2021

Комитет ООН одобрил проект резолюции России о неразмещении оружия в космосе

Первый комитет ГА ООН, занимающийся вопросами разоружения и международной безопасности, поддержал проект российской резолюции "О неразмещении первыми оружия в... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T19:25

2021-11-01T19:25

2021-11-01T19:25

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ООН, 1 ноя - РИА Новости. Первый комитет ГА ООН, занимающийся вопросами разоружения и международной безопасности, поддержал проект российской резолюции "О неразмещении первыми оружия в космосе", передает корреспондент РИА Новости.В документе говорится, что Генассамблея ООН настоятельно призывает все государства, в том числе обладающие космическим потенциалом, рассмотреть возможность "выразить… приверженность политическому обязательству о неразмещении первыми оружия в космосе". За резолюцию проголосовали 124 государства, против 35, воздержались 22.Согласно тексту, ГА ООН "подтверждает важность и неотложность задачи предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве".Согласно практике, Генассамблея ООН принимает окончательное решение по проектам резолюций, одобренных в комитетах, в декабре.Россия, а ранее СССР, на протяжении 40 лет неизменно выступает за разработку многостороннего юридически обязывающего инструмента, который бы запрещал размещение оружия любого вида, применение силы или угрозы силой в космическом пространстве. РФ неоднократно вносила на рассмотрение ГА ООН и Конференции по разоружению проекты соответствующих соглашений. В июне 2014 года на Конференции была предоставлена обновленная версия российско-китайского проекта договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов.

https://ria.ru/20211101/kosmos-1757261850.html

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в мире, оружие, оон, генеральная ассамблея оон, космос - риа наука, космос, россия