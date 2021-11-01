Комитет ООН одобрил проект резолюции России о неразмещении оружия в космосе
Комитет ГА ООН одобрил проект резолюции России о неразмещении первыми оружия в космосе
ООН, 1 ноя - РИА Новости. Первый комитет ГА ООН, занимающийся вопросами разоружения и международной безопасности, поддержал проект российской резолюции "О неразмещении первыми оружия в космосе", передает корреспондент РИА Новости.
В документе говорится, что Генассамблея ООН настоятельно призывает все государства, в том числе обладающие космическим потенциалом, рассмотреть возможность "выразить… приверженность политическому обязательству о неразмещении первыми оружия в космосе". За резолюцию проголосовали 124 государства, против 35, воздержались 22.
Согласно тексту, ГА ООН "подтверждает важность и неотложность задачи предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве".
Кроме того, в проекте сказано, что ГА ООН призывает к скорейшему началу работы "на основе обновленного проекта договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов, внесенного Китаем и РФ на Конференции по разоружению в 2008 году".
Согласно практике, Генассамблея ООН принимает окончательное решение по проектам резолюций, одобренных в комитетах, в декабре.
Россия, а ранее СССР, на протяжении 40 лет неизменно выступает за разработку многостороннего юридически обязывающего инструмента, который бы запрещал размещение оружия любого вида, применение силы или угрозы силой в космическом пространстве. РФ неоднократно вносила на рассмотрение ГА ООН и Конференции по разоружению проекты соответствующих соглашений. В июне 2014 года на Конференции была предоставлена обновленная версия российско-китайского проекта договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов.