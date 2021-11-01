https://ria.ru/20211101/novgorod-1757238151.html
Новгородская область первой продлит нерабочие дни
Новгородская область первой продлит нерабочие дни - РИА Новости, 01.11.2021
Новгородская область первой продлит нерабочие дни
Период нерабочих дней в Новгородской области, объявленный с 25 октября по 7 ноября, продлят еще на неделю с сохранением заработной платы, сообщил губернатор... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T16:14
2021-11-01T16:14
2021-11-01T18:55
новгородская область
распространение коронавируса
общество
андрей никитин (политик)
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноя — РИА Новости. Период нерабочих дней в Новгородской области, объявленный с 25 октября по 7 ноября, продлят еще на неделю с сохранением заработной платы, сообщил губернатор региона Андрей Никитин."Ситуация остается сложной и не дает повода говорить, что мы достигли какого-то перелома", — сказал он на заседании регионального оперштаба, которое транслировалось на официальной странице Новгородской области в соцсети "ВКонтакте".В последние недели в России растет заболеваемость COVID-19 — число новых случаев и летальных исходов практически ежедневно обновляет максимумы. Президент Владимир Путин объявил нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Регионы получили право вводить их раньше и продлевать.В Роспотребнадзоре посоветовали сократить число контактов, провести время дома, а также — тем, кто еще этого не сделал, — привиться.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, количество привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
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новгородская область, общество, андрей никитин (политик), здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
16:14 01.11.2021 (обновлено: 18:55 01.11.2021)
Новгородская область первой продлит нерабочие дни
Новгородская область первой из регионов продлит нерабочие дни до 14 ноября