https://ria.ru/20211101/novgorod-1757238151.html

Новгородская область первой продлит нерабочие дни

Новгородская область первой продлит нерабочие дни - РИА Новости, 01.11.2021

Новгородская область первой продлит нерабочие дни

Период нерабочих дней в Новгородской области, объявленный с 25 октября по 7 ноября, продлят еще на неделю с сохранением заработной платы, сообщил губернатор... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T16:14

2021-11-01T16:14

2021-11-01T18:55

новгородская область

распространение коронавируса

общество

андрей никитин (политик)

здоровье - общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноя — РИА Новости. Период нерабочих дней в Новгородской области, объявленный с 25 октября по 7 ноября, продлят еще на неделю с сохранением заработной платы, сообщил губернатор региона Андрей Никитин."Ситуация остается сложной и не дает повода говорить, что мы достигли какого-то перелома", — сказал он на заседании регионального оперштаба, которое транслировалось на официальной странице Новгородской области в соцсети "ВКонтакте".В последние недели в России растет заболеваемость COVID-19 — число новых случаев и летальных исходов практически ежедневно обновляет максимумы. Президент Владимир Путин объявил нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Регионы получили право вводить их раньше и продлевать.В Роспотребнадзоре посоветовали сократить число контактов, провести время дома, а также — тем, кто еще этого не сделал, — привиться.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, количество привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.

https://ria.ru/20211101/delta-shtamm-1757183640.html

новгородская область

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новгородская область, общество, андрей никитин (политик), здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии