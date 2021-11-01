https://ria.ru/20211101/narusheniya-1757159190.html

В томской медсанчасти нашли нарушения после видео из "красной зоны"

В томской медсанчасти нашли нарушения после видео из "красной зоны" - РИА Новости, 01.11.2021

В томской медсанчасти нашли нарушения после видео из "красной зоны"

Внеплановая проверка Росздравнадзора томской медико-санитарной части №2, где мужчина снял резонансное видео, как он ухаживал за бабушкой в "красной зоне" под... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T10:48

2021-11-01T10:48

2021-11-01T10:48

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НОВОСИБИРСК, 1 ноя – РИА Новости. Внеплановая проверка Росздравнадзора томской медико-санитарной части №2, где мужчина снял резонансное видео, как он ухаживал за бабушкой в "красной зоне" под видом врача, выявила нарушения, сообщает в понедельник теруправление Росздравнадзора по Томской области.На прошлой неделе томское агентство ТВ2 рассказало историю томича, который решил проверить слова соседки своей бабушки, что за престарелой женщиной с коронавирусом в МСЧ №2 плохо ухаживают, не лечат и не меняют подгузники. Переодевшись в спецкостюм врача, мужчина зашел в "красную зону" госпиталя и обнаружил бабушку лежащей в моче и фекалиях с температурой. Происходящее он снял на видео. По данным СМИ, мужчина три дня ухаживал за бабушкой, но был разоблачен. Замгубернатора Алена Левко инициировала проверку респираторного госпиталя, отметив, что ситуация недопустима "как в части ухода за больными, так и в части нарушения эпидбезопасности". А 30 октября 84-летняя пациентка скончалась от коронавируса и сопутствующих заболеваний."В ходе проверки выявлены нарушения федерального закона… "Об основах охраны здоровья граждан в РФ" в части оказания доступной и качественной медицинской помощи. ОГБУЗ "МСЧ № 2" выдано предписание об устранении нарушений", - говорится в сообщении.В ведомстве не пояснили, о каких конкретно нарушениях идет речь.

https://ria.ru/20211028/ukhod-1756734823.html

томская область

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Внук, переодевшись врачом, ухаживал в "красной зоне" за своей бабушкой. Кадры из больницы Внук, переодевшись врачом, ухаживал в "красной зоне" за своей бабушкой. Кадры из больницы 2021-11-01T10:48 true PT0M44S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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общество, томская область, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии