20:53 30.10.2021 (обновлено: 21:58 30.10.2021)
В Томске умерла женщина, внук которой снял видео в "красной зоне" госпиталя
В Томске умерла женщина, внук которой ухаживал за ней в красной зоне под видом врача
НОВОСИБИРСК, 30 окт – РИА Новости. Пожилая женщина, внук которой снял резонансное видео, как он ухаживал за ней в больнице под видом врача, умерла, сообщил в своем Telegram-канале областной депздрав.
"Восьмидесятичетырехлетняя пациентка респираторного госпиталя, внук которой побывал в ковидарии, скончалась сегодня, 30 октября, в 19:32 (15:32 мск) в реанимационном отделении госпиталя", — говорится в сообщении.
Со ссылкой на заведующего реанимационным отделением респираторного госпиталя МСЧ №2 Евгения Тарасенко сообщается, что в субботу утром состояние подключенной к аппарату ИВЛ пациентки резко ухудшилось и из терапевтического отделения ее перевели в реанимацию. В дальнейшем на фоне лечения продолжалось ухудшение состояния — прогрессировала сердечная и дыхательная недостаточность.
"Были проведены все необходимые реанимационные мероприятия. Однако, несмотря на это, у женщины развилась острая сердечно-сосудистая и дыхательная недостаточность, она скончалась. Мы приносим искренние соболезнования родным пациентки", — сказал Тарасенко.
В облдепздраве уточнили, что причина смерти — коронавирусная инфекция, пневмония, острая сердечно-сосудистая и дыхательная недостаточность.
Женщина поступила в госпиталь 21 октября в тяжелом состоянии с полисегментарной пневмонией, а также истощением, течение заболевания осложнялось тяжелой коморбидной патологией, в том числе болезнью Альцгеймера.
В среду томское агентство ТВ2 рассказало историю томича, который решил проверить слова соседки своей бабушки, что за престарелой женщиной с коронавирусом в МСЧ №2 плохо ухаживают, не лечат и не меняют подгузники. Переодевшись в спецкостюм врача, мужчина прошел в "красную зону" госпиталя и обнаружил бабушку лежащей в моче и фекалиях с температурой. Происходящее он снял на видео. По данным СМИ, мужчина три дня ухаживал за бабушкой, но его разоблачили. Замгубернатора Алена Левко инициировала проверку госпиталя, отметив, что ситуация недопустима "как в части ухода за больными, так и в части нарушения эпидбезопасности". Проверку начала спецкомиссия с участием специалистов областного депздрава, Роспотребнадзора и Росздравнадзора. О собственных проверках сообщили прокуратура и Следственный комитет.