https://ria.ru/20211030/tomsk-1757038589.html

В Томске умерла женщина, внук которой снял видео в "красной зоне" госпиталя

В Томске умерла женщина, внук которой снял видео в "красной зоне" госпиталя - РИА Новости, 30.10.2021

В Томске умерла женщина, внук которой снял видео в "красной зоне" госпиталя

Пожилая женщина, внук которой снял резонансное видео, как он ухаживал за ней в больнице под видом врача, умерла, сообщил в своем Telegram-канале областной... РИА Новости, 30.10.2021

2021-10-30T20:53

2021-10-30T20:53

2021-10-30T21:58

распространение коронавируса

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

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здоровье - общество

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НОВОСИБИРСК, 30 окт – РИА Новости. Пожилая женщина, внук которой снял резонансное видео, как он ухаживал за ней в больнице под видом врача, умерла, сообщил в своем Telegram-канале областной депздрав."Восьмидесятичетырехлетняя пациентка респираторного госпиталя, внук которой побывал в ковидарии, скончалась сегодня, 30 октября, в 19:32 (15:32 мск) в реанимационном отделении госпиталя", — говорится в сообщении.Со ссылкой на заведующего реанимационным отделением респираторного госпиталя МСЧ №2 Евгения Тарасенко сообщается, что в субботу утром состояние подключенной к аппарату ИВЛ пациентки резко ухудшилось и из терапевтического отделения ее перевели в реанимацию. В дальнейшем на фоне лечения продолжалось ухудшение состояния — прогрессировала сердечная и дыхательная недостаточность."Были проведены все необходимые реанимационные мероприятия. Однако, несмотря на это, у женщины развилась острая сердечно-сосудистая и дыхательная недостаточность, она скончалась. Мы приносим искренние соболезнования родным пациентки", — сказал Тарасенко.В облдепздраве уточнили, что причина смерти — коронавирусная инфекция, пневмония, острая сердечно-сосудистая и дыхательная недостаточность.Женщина поступила в госпиталь 21 октября в тяжелом состоянии с полисегментарной пневмонией, а также истощением, течение заболевания осложнялось тяжелой коморбидной патологией, в том числе болезнью Альцгеймера.В среду томское агентство ТВ2 рассказало историю томича, который решил проверить слова соседки своей бабушки, что за престарелой женщиной с коронавирусом в МСЧ №2 плохо ухаживают, не лечат и не меняют подгузники. Переодевшись в спецкостюм врача, мужчина прошел в "красную зону" госпиталя и обнаружил бабушку лежащей в моче и фекалиях с температурой. Происходящее он снял на видео. По данным СМИ, мужчина три дня ухаживал за бабушкой, но его разоблачили. Замгубернатора Алена Левко инициировала проверку госпиталя, отметив, что ситуация недопустима "как в части ухода за больными, так и в части нарушения эпидбезопасности". Проверку начала спецкомиссия с участием специалистов областного депздрава, Роспотребнадзора и Росздравнадзора. О собственных проверках сообщили прокуратура и Следственный комитет.

https://ria.ru/20211015/proverka-1754726560.html

https://ria.ru/20210407/krasnoyarsk-1727128175.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Внук, переодевшись врачом, ухаживал в "красной зоне" за своей бабушкой. Кадры из больницы Внук, переодевшись врачом, ухаживал в "красной зоне" за своей бабушкой. Кадры из больницы 2021-10-30T20:53 true PT0M44S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирус в россии