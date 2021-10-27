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Медcанчасть в Томске проверят после сообщений о плохом уходе за пациентами
Медcанчасть в Томске проверят после сообщений о плохом уходе за пациентами - РИА Новости, 27.10.2021
Медcанчасть в Томске проверят после сообщений о плохом уходе за пациентами
Замгубернатора Томской области Алена Левко инициировала проверку респираторного госпиталя медико-санитарной части №2 Томска после публикаций в СМИ о том, что... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T19:30
2021-10-27T19:30
здравоохранение
томская область
томск
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
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НОВОСИБИРСК, 27 окт – РИА Новости. Замгубернатора Томской области Алена Левко инициировала проверку респираторного госпиталя медико-санитарной части №2 Томска после публикаций в СМИ о том, что мужчина под видом врача три дня ухаживал там за своей бабушкой, которой даже не меняли подгузники, сообщает в среду облдепздрав.Ранее в среду томское агентство ТВ2 рассказало историю томича, который решил проверить слова соседки своей бабушки о том, что за престарелой женщиной с коронавирусом в МСЧ-2 плохо ухаживают, не лечат и не меняют подгузники. Переодевшись в специальный костюм врача, мужчина, по его словам, зашел в "красную зону" госпиталя и обнаружил бабушку лежащей в моче и фекалиях с высокой температурой. Происходящее он снимал на видео. По данным СМИ, мужчина три дня ухаживал за бабушкой, но в итоге был разоблачен и сбежал."Ситуация, которая показана на видео, снятом в респираторном госпитале, недопустима. Как в части ухода за больными, так и в части нарушения эпидбезопасности медицинской организации, в которой лечатся пациенты с COVID-19. Департамент здравоохранения Томской области совместно с управлением Роспотребнадзора по Томской области должны провести проверку. В случае подтверждения фактов руководство госпиталя должно быть привлечено к ответственности", - приводятся в сообщении слова Левко.
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здравоохранение, томская область, томск, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество
19:30 27.10.2021
 
Медcанчасть в Томске проверят после сообщений о плохом уходе за пациентами

В Томской области начали проверку медсанчасти, где мужчина сам ухаживал за своей бабушкой

© РИА Новости / Максим БлиновМедицинский работник возле кровати пациента
Медицинский работник возле кровати пациента - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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НОВОСИБИРСК, 27 окт – РИА Новости. Замгубернатора Томской области Алена Левко инициировала проверку респираторного госпиталя медико-санитарной части №2 Томска после публикаций в СМИ о том, что мужчина под видом врача три дня ухаживал там за своей бабушкой, которой даже не меняли подгузники, сообщает в среду облдепздрав.
Ранее в среду томское агентство ТВ2 рассказало историю томича, который решил проверить слова соседки своей бабушки о том, что за престарелой женщиной с коронавирусом в МСЧ-2 плохо ухаживают, не лечат и не меняют подгузники. Переодевшись в специальный костюм врача, мужчина, по его словам, зашел в "красную зону" госпиталя и обнаружил бабушку лежащей в моче и фекалиях с высокой температурой. Происходящее он снимал на видео. По данным СМИ, мужчина три дня ухаживал за бабушкой, но в итоге был разоблачен и сбежал.
"Ситуация, которая показана на видео, снятом в респираторном госпитале, недопустима. Как в части ухода за больными, так и в части нарушения эпидбезопасности медицинской организации, в которой лечатся пациенты с COVID-19. Департамент здравоохранения Томской области совместно с управлением Роспотребнадзора по Томской области должны провести проверку. В случае подтверждения фактов руководство госпиталя должно быть привлечено к ответственности", - приводятся в сообщении слова Левко.
 
ЗдравоохранениеТомская областьТомскФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - Общество
 
 
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