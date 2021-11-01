https://ria.ru/20211101/nalichnye-1757053483.html
Россиянам назвали случаи, когда лучше заплатить наличными
Россиянам назвали случаи, когда лучше заплатить наличными - РИА Новости, 01.11.2021
Россиянам назвали случаи, когда лучше заплатить наличными
Несмотря на удобство и широкое распространение безналичного расчета остаются ситуации, когда лучше расплатиться наличными, рассказал агентству "Прайм" эксперт... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T01:15
2021-11-01T01:15
2021-11-01T01:15
общество
наличные деньги
россия
николай переславский
cms institute
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Несмотря на удобство и широкое распространение безналичного расчета остаются ситуации, когда лучше расплатиться наличными, рассказал агентству "Прайм" эксперт департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.Так, если вы купите товар за наличные и после вернете его, то возврат средств будет упрощен: обычно это происходит в течение десяти дней, но в случае с наличными деньги вернут сразу, отметил эксперт.Разумно использование наличных и при покупках на рынках у частных торговцев. Кроме того, путешественникам всегда советуют иметь при себе немного наличных на непредвиденные ситуации, заключил Переславский.
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общество, наличные деньги, россия, николай переславский, cms institute
Россиянам назвали случаи, когда лучше заплатить наличными
Эксперт Переславский: при возврате товара деньги отдают сразу, если оплата была наличными