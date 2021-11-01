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В Ленинградской области не пустят в музеи привитых иностранными вакцинами

В Ленинградской области не пустят в музеи привитых иностранными вакцинами - РИА Новости, 01.11.2021

В Ленинградской области не пустят в музеи привитых иностранными вакцинами

Допуск в музеи Ленинградской области посетителей, привитых иностранными вакцинами от коронавирусной инфекции, не разрешен и не согласовывался с руководителем... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T14:42

2021-11-01T14:42

2021-11-01T14:58

распространение коронавируса

ленинградская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

музеи

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МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Допуск в музеи Ленинградской области посетителей, привитых иностранными вакцинами от коронавирусной инфекции, не разрешен и не согласовывался с руководителем управления Роспотребнадзора по региону, сообщила пресс-служба ведомства.Ранее пресс-служба областного правительства сообщила, что Ленинградская область признает QR-коды импортных прививок от COVID-19 при посещении музеев и театров региона.В понедельник на совещании с органами исполнительной власти Ленинградской области заслушивался вопрос о санитарно-эпидемиологической обстановке на территории региона в связи с распространением коронавирусной инфекции и ходе вакцинации от против нее. Был также заслушан и вопрос о возможном допуске посетителей, привитых вакцинами иностранного производства в музеи, расположенные на территории субъекта, однако никаких изменений в ранее принятые решения вносить не планируется, подчеркнули в пресс-службе.

ленинградская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ленинградская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), музеи, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, общество, здоровье - общество, новости культуры, новости - туризм