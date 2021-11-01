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В Ленинградской области не пустят в музеи привитых иностранными вакцинами
В Ленинградской области не пустят в музеи привитых иностранными вакцинами - РИА Новости, 01.11.2021
В Ленинградской области не пустят в музеи привитых иностранными вакцинами
Допуск в музеи Ленинградской области посетителей, привитых иностранными вакцинами от коронавирусной инфекции, не разрешен и не согласовывался с руководителем... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T14:42
2021-11-01T14:42
2021-11-01T14:58
распространение коронавируса
ленинградская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
музеи
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МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Допуск в музеи Ленинградской области посетителей, привитых иностранными вакцинами от коронавирусной инфекции, не разрешен и не согласовывался с руководителем управления Роспотребнадзора по региону, сообщила пресс-служба ведомства.Ранее пресс-служба областного правительства сообщила, что Ленинградская область признает QR-коды импортных прививок от COVID-19 при посещении музеев и театров региона.В понедельник на совещании с органами исполнительной власти Ленинградской области заслушивался вопрос о санитарно-эпидемиологической обстановке на территории региона в связи с распространением коронавирусной инфекции и ходе вакцинации от против нее. Был также заслушан и вопрос о возможном допуске посетителей, привитых вакцинами иностранного производства в музеи, расположенные на территории субъекта, однако никаких изменений в ранее принятые решения вносить не планируется, подчеркнули в пресс-службе.
ленинградская область
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ленинградская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), музеи, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, общество, здоровье - общество, новости культуры, новости - туризм
14:42 01.11.2021 (обновлено: 14:58 01.11.2021)
В Ленинградской области не пустят в музеи привитых иностранными вакцинами
В Ленинградской области не пустят в музеи посетителей, привитых иностранными вакцинами