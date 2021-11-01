https://ria.ru/20211101/moldaviya-1757221082.html

Молдавия и "Газпром" не обсуждали вопрос долга за газ Приднестровья

Молдавия и "Газпром" не обсуждали вопрос долга за газ Приднестровья - РИА Новости, 01.11.2021

Молдавия и "Газпром" не обсуждали вопрос долга за газ Приднестровья

Вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну заявил в понедельник на брифинге, что во время переговоров с "Газпромом" не обсуждалась тема долга за РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T15:07

2021-11-01T15:07

2021-11-01T15:44

природный газ

молдавия

приднестровская молдавская республика

газпром

молдовагаз

россия

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майя санду

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КИШИНЕВ, 1 ноя — РИА Новости. Вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну заявил в понедельник на брифинге, что во время переговоров с "Газпромом" не обсуждалась тема долга за газ со стороны непризнанной Приднестровской Молдавской республики.Парламент Молдавии 22 октября на 30 дней ввел режим ЧП из-за энергетического кризиса. Власти страны 29 октября договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику в течение пяти лет при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году."Во время переговоров в Санкт-Петербурге мы не обсуждали c "Газпромом" вопрос долга за газ жителей Приднестровья. Этот вопрос не поднимался ни во время переговоров, ни в рамках подписанных протоколов", - заявил Спыну.Ранее президент Молдавии Майя Санду отмечала, что общий долг Молдавии перед "Газпромом" составляет около 7,5 миллиарда долларов. При этом правый берег Днестра должен за газ около 430 миллионов долларов.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20211101/gaz-1757206441.html

https://ria.ru/20211101/gaz-1757213399.html

молдавия

приднестровская молдавская республика

россия

румыния

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природный газ, молдавия, приднестровская молдавская республика, газпром, молдовагаз, россия, румыния, майя санду