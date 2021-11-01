https://ria.ru/20211101/meltitsentr-1757293684.html

Ленинградская область поможет Башкирии открыть мультицентр

Ленинградская область поможет Башкирии открыть мультицентр - РИА Новости, 01.11.2021

Ленинградская область поможет Башкирии открыть мультицентр

Министерство семьи, труда и социальной защиты Ленинградской области и министерство образования Республики Башкортостан договорились о сотрудничестве в рамках... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T21:21

2021-11-01T21:21

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ленинградская область

общество

ленинградская область

республика башкортостан

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноя — РИА Новости. Министерство семьи, труда и социальной защиты Ленинградской области и министерство образования Республики Башкортостан договорились о сотрудничестве в рамках которого, в республике планируется открыть "Башкирский Мультицентр", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрацииСоответствующее соглашения достигнуто в рамках рабочего визита делегации Мультицентра социальной и трудовой интеграции Ленинградской области и регионального комитета общего и профессионального образования в Башкортостан."Несомненно, это большой успех для всех нас. Впереди большая работа, но совместными усилиями мы с ней справимся, и в столице Республики появится учреждение, обладающее огромным потенциалом и способное стать путеводной звездой для многих людей с инвалидностью", ― заявили в Мультицентре социальной и трудовой интеграции Ленинградской области.Кроме того, в рамках поездки ленинградские специалисты посетили первый в Республике Башкортостан Центр полезной дневной занятости для инвалидов "РИТМ", где осмотрели учебный класс, комнату для проживания (учебно-тренировочную квартиру), отделение декоративно-прикладного творчества, швейное отделение, познакомились с производственными и административными площадками.

https://ria.ru/20211014/stroitelstvo-1754524060.html

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республика башкортостан

россия

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общество, ленинградская область, республика башкортостан, россия