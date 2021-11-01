https://ria.ru/20211101/mask-1757271548.html

Маск стал первым человеком в истории с состоянием в 300 миллиардов долларов

Маск стал первым человеком в истории с состоянием в 300 миллиардов долларов - РИА Новости, 01.11.2021

Маск стал первым человеком в истории с состоянием в 300 миллиардов долларов

Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск стал первым человеком в истории, чье состояние достигло 300 миллиардов долларов, сообщил Forbes. РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T18:27

2021-11-01T18:27

2021-11-01T21:04

экономика

технологии

пало-альто

калифорния

spacex

forbes

tesla motors

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск стал первым человеком в истории, чье состояние достигло 300 миллиардов долларов, сообщил Forbes.По данным рейтинга миллиардеров в реальном времени Forbes Real-Time, богатство предпринимателя достигло этой отметки примерно в 16:45 мск. В моменте его состояние увеличивалось на 7,4 миллиарда, сейчас оно оценивается в 298,7 миллиарда долларов, показывая рост на 6,1 процента.Маск продолжает богатеть на фоне роста котировок акций Tesla, который начался на минувшей неделе. На торгах в понедельник бумаги автопроизводителя вновь обновили рекорд, достигнув отметки в 1154,49 доллара.Рост начался после новостей о том, что Tesla поставит 100 тысяч своих электрокаров компании по прокату машин Hertz.Капитализация Tesla превысила триллион долларов.Основанная в 2003 году в Калифорнии Tesla Motors производит электромобили и разрабатывает связанные с ними технологий. Компания также по собственной технологии делает батареи и электродвигатели, которые продает другим автоконцернам, в частности Toyota и Daimler.

https://ria.ru/20211031/mask-1757117725.html

пало-альто

калифорния

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экономика, технологии, пало-альто, калифорния, spacex, forbes, tesla motors