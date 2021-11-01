https://ria.ru/20211101/mask-1757271548.html
Маск стал первым человеком в истории с состоянием в 300 миллиардов долларов
Маск стал первым человеком в истории с состоянием в 300 миллиардов долларов - РИА Новости, 01.11.2021
Маск стал первым человеком в истории с состоянием в 300 миллиардов долларов
Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск стал первым человеком в истории, чье состояние достигло 300 миллиардов долларов, сообщил Forbes. РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T18:27
2021-11-01T18:27
2021-11-01T21:04
экономика
технологии
пало-альто
калифорния
spacex
forbes
tesla motors
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757264686_0:211:3071:1939_1920x0_80_0_0_bb2496388485835a6526242938666edd.jpg
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск стал первым человеком в истории, чье состояние достигло 300 миллиардов долларов, сообщил Forbes.По данным рейтинга миллиардеров в реальном времени Forbes Real-Time, богатство предпринимателя достигло этой отметки примерно в 16:45 мск. В моменте его состояние увеличивалось на 7,4 миллиарда, сейчас оно оценивается в 298,7 миллиарда долларов, показывая рост на 6,1 процента.Маск продолжает богатеть на фоне роста котировок акций Tesla, который начался на минувшей неделе. На торгах в понедельник бумаги автопроизводителя вновь обновили рекорд, достигнув отметки в 1154,49 доллара.Рост начался после новостей о том, что Tesla поставит 100 тысяч своих электрокаров компании по прокату машин Hertz.Капитализация Tesla превысила триллион долларов.Основанная в 2003 году в Калифорнии Tesla Motors производит электромобили и разрабатывает связанные с ними технологий. Компания также по собственной технологии делает батареи и электродвигатели, которые продает другим автоконцернам, в частности Toyota и Daimler.
https://ria.ru/20211031/mask-1757117725.html
пало-альто
калифорния
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757264686_264:0:2995:2048_1920x0_80_0_0_2765b91b58ebe8b524b8bec2ed53ee5a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, пало-альто, калифорния, spacex, forbes, tesla motors
18:27 01.11.2021 (обновлено: 21:04 01.11.2021)
Маск стал первым человеком в истории с состоянием в 300 миллиардов долларов
Forbes: Илон Маск стал первым человеком в истории с состоянием в 300 миллиардов долларов
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости.
Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск
стал первым человеком в истории, чье состояние достигло 300 миллиардов долларов, сообщил Forbes
.
По данным рейтинга миллиардеров в реальном времени Forbes Real-Time, богатство предпринимателя достигло этой отметки примерно в 16:45 мск. В моменте его состояние увеличивалось на 7,4 миллиарда, сейчас оно оценивается в 298,7 миллиарда долларов, показывая рост на 6,1 процента.
Маск продолжает богатеть на фоне роста котировок акций Tesla, который начался на минувшей неделе. На торгах в понедельник бумаги автопроизводителя вновь обновили рекорд, достигнув отметки в 1154,49 доллара.
Рост начался после новостей о том, что Tesla поставит 100 тысяч своих электрокаров компании по прокату машин Hertz.
Капитализация Tesla превысила триллион долларов.
Основанная в 2003 году в Калифорнии Tesla Motors
производит электромобили и разрабатывает связанные с ними технологий. Компания также по собственной технологии делает батареи и электродвигатели, которые продает другим автоконцернам, в частности Toyota и Daimler.