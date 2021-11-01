https://ria.ru/20211101/lavrov-1757284719.html

Лавров обсудил с главой МИД Армении гуманитарную обстановку в Карабахе

Лавров обсудил с главой МИД Армении гуманитарную обстановку в Карабахе - РИА Новости, 01.11.2021

Лавров обсудил с главой МИД Армении гуманитарную обстановку в Карабахе

Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном гуманитарные проблемы в Нагорном Карабахе, вопрос возвращения... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T19:56

2021-11-01T19:56

2021-11-01T19:56

в мире

армения

азербайджан

сергей лавров

нагорный карабах

арарат мирзоян

обострение конфликта в нагорном карабахе

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном гуманитарные проблемы в Нагорном Карабахе, вопрос возвращения удерживаемых лиц и передачу карт минных полей, говорится в сообщении МИД РФ.Телефонный разговор министров состоялся в понедельник, 1 ноября."Особое внимание уделили продвижению в решении насущных гуманитарных проблем, прежде всего возвращению удерживаемых лиц, передаче карт минных полей и сохранению культурно-религиозного наследия. "Сверили часы" по вопросам снятия напряженности на армяно­азербайджанской границе, разблокирования на Южном Кавказе всех транспортных и экономических связей, создания благоприятной атмосферы для регионального сотрудничества. Акцентировали важность продолжения усилий, направленных на политико-дипломатическое урегулирование пограничных инцидентов между Арменией и Азербайджаном", - говорится в сообщении российского МИД.Кроме того, министры затронули вопросы двустороннего сотрудничества "с учетом предстоящих двусторонних контактов на различных уровнях".В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20211023/kreml-1755934475.html

армения

азербайджан

нагорный карабах

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, армения, азербайджан, сергей лавров, нагорный карабах, арарат мирзоян, обострение конфликта в нагорном карабахе