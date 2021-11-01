Лавров обсудил с главой МИД Армении гуманитарную обстановку в Карабахе
Лавров обсудил с главой МИД Армении Мирзояном гуманитарные проблемы в Нагорном Карабахе
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкГраница непризнанной Нагорно-Карабахской республики с Азербайджаном
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном гуманитарные проблемы в Нагорном Карабахе, вопрос возвращения удерживаемых лиц и передачу карт минных полей, говорится в сообщении МИД РФ.
Телефонный разговор министров состоялся в понедельник, 1 ноября.
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"Особое внимание уделили продвижению в решении насущных гуманитарных проблем, прежде всего возвращению удерживаемых лиц, передаче карт минных полей и сохранению культурно-религиозного наследия. "Сверили часы" по вопросам снятия напряженности на армяноазербайджанской границе, разблокирования на Южном Кавказе всех транспортных и экономических связей, создания благоприятной атмосферы для регионального сотрудничества. Акцентировали важность продолжения усилий, направленных на политико-дипломатическое урегулирование пограничных инцидентов между Арменией и Азербайджаном", - говорится в сообщении российского МИД.
Кроме того, министры затронули вопросы двустороннего сотрудничества "с учетом предстоящих двусторонних контактов на различных уровнях".
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.