https://ria.ru/20211101/kurily-1757145099.html

Японцы решили забыть о Курильских островах

"Забудьте об островах": японцы высказались о политике Токио по Курилам - РИА Новости, 01.11.2021

Японцы решили забыть о Курильских островах

Читатели японского издания Hokkaido Shimbun жестко высказались о политике Токио по отношению к России и Курильским островам. РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T09:06

2021-11-01T09:06

2021-11-01T12:54

в мире

токио

япония

курильские острова

синдзо абэ

россия

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Читатели японского издания Hokkaido Shimbun жестко высказались о политике Токио по отношению к России и Курильским островам."Если честно, то думаю, что острова нам не вернутся уже никогда. Россия умудряется проводить в территориальном вопросе умную и хитрую политику. <...> Россия никогда не вернет нам острова, которые получила в результате войны", — написал yta.По мнению пользователей, проблема все меньше упоминается в японском обществе, а молодое поколение начинает забывать о ее существовании."Ну вот вам и решение "гения дипломатии" — бывшего премьера Синдзо Абэ! Как и говорит народ: "Просто забыть об этой территориальной проблеме"! Как будто ее и нет. Просто о ней не упоминать. Вот это мудро! Вот это политика!" — иронизирует читатель с ником now.Японцы также посчитали, что Россия просто использовала их страну в качестве источника инвестиций для развития Курил."Да бросьте вы, забудьте об островах! Мы для русских только источник денег для экономического сотрудничества — "золотой журавль", — утверждает mm1."Не понимаю этой "мудрой политики" наших правителей. Северные острова как были российскими, так российскими и остались. Только куда-то якобы на экономическое сотрудничество с Россией ушло два миллиарда долларов", — добавил kai.Также некоторые читатели обвинили США в бездействии по проблеме Курил, в то время как Соединенные Штаты помогают Японии в споре с Китаем по островам Сенкаку.Россия и Япония не заключили мирный договор после Второй мировой войны. Главным препятствием остается вопрос о Южных Курилах (островах Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряде Хабомаи), на которые Токио претендует, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам войны и российский суверенитет над ними сомнению не подлежит.В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась после заключения мирного договора рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана. Однако последующие переговоры так ни к чему и не привели.Российские власти не раз подчеркивали, что Япония прежде всего должна признать итоги Второй мировой войны, в том числе российский суверенитет над Южными Курилами.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20211023/kurily-1755933779.html

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в мире, токио, япония, курильские острова, синдзо абэ, россия