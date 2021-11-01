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Японцы решили забыть о Курильских островах
"Забудьте об островах": японцы высказались о политике Токио по Курилам - РИА Новости, 01.11.2021
Японцы решили забыть о Курильских островах
Читатели японского издания Hokkaido Shimbun жестко высказались о политике Токио по отношению к России и Курильским островам. РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T09:06
2021-11-01T12:54
в мире
токио
япония
курильские острова
синдзо абэ
россия
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Читатели японского издания Hokkaido Shimbun жестко высказались о политике Токио по отношению к России и Курильским островам."Если честно, то думаю, что острова нам не вернутся уже никогда. Россия умудряется проводить в территориальном вопросе умную и хитрую политику. &lt;...&gt; Россия никогда не вернет нам острова, которые получила в результате войны", — написал yta.По мнению пользователей, проблема все меньше упоминается в японском обществе, а молодое поколение начинает забывать о ее существовании."Ну вот вам и решение "гения дипломатии" — бывшего премьера Синдзо Абэ! Как и говорит народ: "Просто забыть об этой территориальной проблеме"! Как будто ее и нет. Просто о ней не упоминать. Вот это мудро! Вот это политика!" — иронизирует читатель с ником now.Японцы также посчитали, что Россия просто использовала их страну в качестве источника инвестиций для развития Курил."Да бросьте вы, забудьте об островах! Мы для русских только источник денег для экономического сотрудничества — "золотой журавль", — утверждает mm1."Не понимаю этой "мудрой политики" наших правителей. Северные острова как были российскими, так российскими и остались. Только куда-то якобы на экономическое сотрудничество с Россией ушло два миллиарда долларов", — добавил kai.Также некоторые читатели обвинили США в бездействии по проблеме Курил, в то время как Соединенные Штаты помогают Японии в споре с Китаем по островам Сенкаку.Россия и Япония не заключили мирный договор после Второй мировой войны. Главным препятствием остается вопрос о Южных Курилах (островах Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряде Хабомаи), на которые Токио претендует, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам войны и российский суверенитет над ними сомнению не подлежит.В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась после заключения мирного договора рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана. Однако последующие переговоры так ни к чему и не привели.Российские власти не раз подчеркивали, что Япония прежде всего должна признать итоги Второй мировой войны, в том числе российский суверенитет над Южными Курилами.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, токио, япония, курильские острова, синдзо абэ, россия
09:06 01.11.2021 (обновлено: 12:54 01.11.2021)
 
"Забудьте об островах": японцы высказались о политике Токио по Курилам

Читатели Hokkaido Shimbun: Курилы уже никогда не вернутся к Японии

© РИА Новости / Данил Годлевский / Перейти в фотобанкКилекторное судно Тихоокеанского флота на рейде у южной группы Большой гряды Курильских островов
Килекторное судно Тихоокеанского флота на рейде у южной группы Большой гряды Курильских островов - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
© РИА Новости / Данил Годлевский
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Читатели японского издания Hokkaido Shimbun жестко высказались о политике Токио по отношению к России и Курильским островам.
"Если честно, то думаю, что острова нам не вернутся уже никогда. Россия умудряется проводить в территориальном вопросе умную и хитрую политику. <...> Россия никогда не вернет нам острова, которые получила в результате войны", — написал yta.
По мнению пользователей, проблема все меньше упоминается в японском обществе, а молодое поколение начинает забывать о ее существовании.
"Ну вот вам и решение "гения дипломатии" — бывшего премьера Синдзо Абэ! Как и говорит народ: "Просто забыть об этой территориальной проблеме"! Как будто ее и нет. Просто о ней не упоминать. Вот это мудро! Вот это политика!" — иронизирует читатель с ником now.
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"Да бросьте вы, забудьте об островах! Мы для русских только источник денег для экономического сотрудничества — "золотой журавль", — утверждает mm1.
"Не понимаю этой "мудрой политики" наших правителей. Северные острова как были российскими, так российскими и остались. Только куда-то якобы на экономическое сотрудничество с Россией ушло два миллиарда долларов", — добавил kai.
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Также некоторые читатели обвинили США в бездействии по проблеме Курил, в то время как Соединенные Штаты помогают Японии в споре с Китаем по островам Сенкаку.
Россия и Япония не заключили мирный договор после Второй мировой войны. Главным препятствием остается вопрос о Южных Курилах (островах Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряде Хабомаи), на которые Токио претендует, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам войны и российский суверенитет над ними сомнению не подлежит.
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В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась после заключения мирного договора рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана. Однако последующие переговоры так ни к чему и не привели.
Российские власти не раз подчеркивали, что Япония прежде всего должна признать итоги Второй мировой войны, в том числе российский суверенитет над Южными Курилами.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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В миреТокиоЯпонияКурильские островаСиндзо АбэРоссия
 
 
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