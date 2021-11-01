https://ria.ru/20211101/koronavirus-1757227967.html
Шойгу заявил о снижении заболеваемости COVID-19 в войсках
Шойгу заявил о снижении заболеваемости COVID-19 в войсках - РИА Новости, 01.11.2021
Шойгу заявил о снижении заболеваемости COVID-19 в войсках
Летальность от коронавируса в Вооруженных силах РФ сократилась в 2021 году вдвое по сравнению с 2020 годом, примерно так же снизилась заболеваемость, заявил... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T15:33
2021-11-01T15:33
2021-11-01T15:50
распространение коронавируса
сергей шойгу
министерство обороны рф (минобороны рф)
здоровье - общество
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Летальность от коронавируса в Вооруженных силах РФ сократилась в 2021 году вдвое по сравнению с 2020 годом, примерно так же снизилась заболеваемость, заявил министр обороны России Сергей Шойгу."Летальность в Вооруженных силах от ковида по сравнению с прошлым годом снижена в два раза за счет вакцинации, а если сравнивать с общероссийскими показателями, то у нас летальность в 45 раз ниже, чем показатели по стране", - сказал Шойгу на совещании президента РФ Владимира Путина с руководством Минобороны и представителями ОПК.Министр уточнил, что эти показатели касаются не только военных, но и их родственников, а также гражданского персонала. Он добавил, что уровень заболеваемости COVID в 2021 году в армии на 44% ниже, чем годом ранее.
https://ria.ru/20210804/sputnik-v-1744258667.html
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РИА Новости
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сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф), здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
15:33 01.11.2021 (обновлено: 15:50 01.11.2021)
Шойгу заявил о снижении заболеваемости COVID-19 в войсках
Шойгу: уровень заболеваемости COVID-19 в войсках на 44% ниже, чем в 2020 году