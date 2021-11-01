https://ria.ru/20211101/koronavirus-1757173607.html

Эпидемиолог допустил появление нового варианта COVID-19

Эпидемиолог допустил появление нового варианта COVID-19 - РИА Новости, 01.11.2021

Эпидемиолог допустил появление нового варианта COVID-19

Выраженные процессы изменения доминирующего варианта коронавируса "дельта" могут стать причиной появления нового в эволюционном отношении варианта вируса,... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T11:49

2021-11-01T11:49

2021-11-01T13:21

распространение коронавируса

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Выраженные процессы изменения доминирующего варианта коронавируса "дельта" могут стать причиной появления нового в эволюционном отношении варианта вируса, заявил директор Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин."Выраженные процессы диссоциации доминирующего геноварианта В.1.617.2 (дельта-штамм) не исключают впоследствии возможности формирования нового в эволюционном отношении геноварианта", — сказал Акимкин на научно-практическом конгрессе "Актуальные вопросы государственного санитарно-эпидемиологического надзора в Вооружённых Силах РФ".Он отметил, что на днях в России были выявлены случаи варианта AY.4.2, однако данных о том, что новый вирус вызывает более тяжелое течение заболевания или что он устойчив против действия антител, пока нет.

https://ria.ru/20211101/koronavirus-1757165970.html

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2021

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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, россия, коронавирус в россии