https://ria.ru/20211101/koronavirus-1757173607.html
Эпидемиолог допустил появление нового варианта COVID-19
Эпидемиолог допустил появление нового варианта COVID-19 - РИА Новости, 01.11.2021
Эпидемиолог допустил появление нового варианта COVID-19
Выраженные процессы изменения доминирующего варианта коронавируса "дельта" могут стать причиной появления нового в эволюционном отношении варианта вируса,... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T11:49
2021-11-01T11:49
2021-11-01T13:21
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
россия
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1a/1756357033_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_63537a451edd882bce02064789a07f04.jpg
МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Выраженные процессы изменения доминирующего варианта коронавируса "дельта" могут стать причиной появления нового в эволюционном отношении варианта вируса, заявил директор Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин."Выраженные процессы диссоциации доминирующего геноварианта В.1.617.2 (дельта-штамм) не исключают впоследствии возможности формирования нового в эволюционном отношении геноварианта", — сказал Акимкин на научно-практическом конгрессе "Актуальные вопросы государственного санитарно-эпидемиологического надзора в Вооружённых Силах РФ".Он отметил, что на днях в России были выявлены случаи варианта AY.4.2, однако данных о том, что новый вирус вызывает более тяжелое течение заболевания или что он устойчив против действия антител, пока нет.
https://ria.ru/20211101/koronavirus-1757165970.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1a/1756357033_673:249:3072:2048_1920x0_80_0_0_c361644c10e758b1d01dd1d422e3f2cc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, россия, коронавирус в россии
11:49 01.11.2021 (обновлено: 13:21 01.11.2021)
Эпидемиолог допустил появление нового варианта COVID-19
Глава ЦНИИ эпидемиологии Акимкин допустил появление нового варианта коронавируса