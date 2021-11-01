https://ria.ru/20211101/koronavirus-1757172149.html

В Москве за сутки выявили 7103 новых случаев COVID-19

В Москве за сутки выявили 7103 новых случаев COVID-19 - РИА Новости, 01.11.2021

В Москве за сутки выявили 7103 новых случаев COVID-19

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве (7 103), Санкт-Петербурге (3 250), Подмосковье (2 866), сообщили журналистам в оперативном... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T11:43

2021-11-01T11:43

2021-11-01T11:43

распространение коронавируса

общество

санкт-петербург

магаданская область

московская область (подмосковье)

москва

здоровье - общество

коронавирусы

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве (7 103), Санкт-Петербурге (3 250), Подмосковье (2 866), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва - 7 103, 2. Санкт-Петербург - 3 250, 3. Московская область - 2 866", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Магаданской области - 37, Ненецком и Чукотском автономном округах - по 18.

https://ria.ru/20211101/koronavirus-1757165970.html

санкт-петербург

магаданская область

московская область (подмосковье)

москва

ненецкий автономный округ

чукотский автономный округ

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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