https://ria.ru/20211101/koronavirus-1757172149.html
В Москве за сутки выявили 7103 новых случаев COVID-19
В Москве за сутки выявили 7103 новых случаев COVID-19 - РИА Новости, 01.11.2021
В Москве за сутки выявили 7103 новых случаев COVID-19
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве (7 103), Санкт-Петербурге (3 250), Подмосковье (2 866), сообщили журналистам в оперативном... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T11:43
2021-11-01T11:43
2021-11-01T11:43
распространение коронавируса
общество
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москва
здоровье - общество
коронавирусы
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве (7 103), Санкт-Петербурге (3 250), Подмосковье (2 866), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва - 7 103, 2. Санкт-Петербург - 3 250, 3. Московская область - 2 866", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Магаданской области - 37, Ненецком и Чукотском автономном округах - по 18.
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В Москве за сутки выявили 7103 новых случаев COVID-19
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве — 7103