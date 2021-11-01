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Путин предложил два способа посмотреть на корабль США в Черном море

Путин предложил два способа посмотреть на корабль США в Черном море - РИА Новости, 01.11.2021

Путин предложил два способа посмотреть на корабль США в Черном море

Президент России Владимир Путин прокомментировал появление в акватории Черного моря американского военного корабля. РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T16:10

2021-11-01T16:10

2021-11-01T18:47

безопасность

сша

владимир путин

нато

черное море

россия

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СОЧИ, 1 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин прокомментировал появление в акватории Черного моря американского военного корабля.Флагманский командный корабль Mount Whitney направился в Черное море для проведения совместных операций с силами Североатлантического альянса, говорится в сообщении, размещенном в понедельник в Twitter Шестого флота американских Военно-морских сил.Глава государства подчеркнул необходимость совершенствовать оборонные системы. По его словам, это вызвано разработкой ведущими государствами наступательных систем с высокими скоростными характеристиками. Еще одним поводом для подобного решения, по его словам, служит общая военно-политическая обстановка, включая активность сил НАТО у границ России."Вот и сейчас, как вы знаете, корабль США зашел в Черное море. Можем быстро посмотреть на него в бинокль либо в прицел соответствующих систем обороны", — сказал Путин.В конце прошлой недели американское и натовское командование объявило о начале операций в Средиземном и Черном морях. Целью называлось обеспечение безопасности и стабильности в регионе.Кроме того, два дня назад в Черное море зашел американский эсминец "Портер", вооруженный крылатыми ракетами. Связана ли его отправка в регион с объявленной операцией, не уточнялось. За эсминцем следят силы и средства Черноморского флота.Глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что действия США не добавляют стабильности: американцы активно пытаются подталкивать черноморские страны, входящие в НАТО, к конфронтационной политике, а планы по созданию военно-морских баз альянса на побережье Румынии или Болгарии не отвечают интересам добрососедства в Черноморском регионе. Тем не менее Россия готова к любым угрозам, заявил Лавров, подчеркнув, что Москва всегда выступает за продвижение проектов сотрудничества, не основанных на конфронтации.

https://ria.ru/20211101/voyna-1757132049.html

https://ria.ru/20211028/konflikt-1756702177.html

сша

черное море

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"В бинокль либо в прицел" – Путин о способах увидеть корабль США в Черном море Президент России Владимир Путин прокомментировал появление в акватории Черного моря американского военного корабля. 2021-11-01T16:10 true PT0M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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безопасность, сша, владимир путин, нато, черное море, россия