https://ria.ru/20211030/esminets-1756983579.html
В Черное море зашел американский эсминец
В Черное море зашел американский эсминец - РИА Новости, 30.10.2021
В Черное море зашел американский эсминец
В Черное море зашел вооруженный крылатыми ракетами эсминец США типа "Арли Бёрк" USS Porter, сообщили в Национальном центре управления обороной (входит в... РИА Новости, 30.10.2021
2021-10-30T11:02
2021-10-30T11:02
2021-10-30T17:34
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. В Черное море зашел вооруженный крылатыми ракетами эсминец США типа "Арли Бёрк" USS Porter, сообщили в Национальном центре управления обороной (входит в Минобороны)."Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца с управляемым ракетным оружием "Портер" ВМС США, зашедшего в акваторию Черного моря 30 октября 2021 года", — сказали в Центре.Ранее стало известно о начале операций НАТО и штабов Шестого флота ВМС США в Черном и Средиземном морях. Штабы будут находиться на корабле Mount Whitney. Однако связана ли отправка эсминца Porter в регион с объявленной операцией, не уточняется.В июле МИД России обратил внимание на искусственное нагнетание обстановки в Черном море внерегиональными игроками.
https://ria.ru/20210904/chernomortsy-1748580475.html
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в мире, сша, черное море, россия
11:02 30.10.2021 (обновлено: 17:34 30.10.2021)
В Черное море зашел американский эсминец
Черноморский флот начал отслеживать движение американского эсминца USS Porter