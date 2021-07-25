Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210725/more-1742785797.html
МИД заявил о нагнетании обстановки в Черном море
МИД заявил о нагнетании обстановки в Черном море - РИА Новости, 25.07.2021
МИД заявил о нагнетании обстановки в Черном море
Обстановка в Черном море "искусственно нагнетается" внерегиональными игроками, Москва будет внимательно отслеживать выполнение конвенции Монтрё, заявили РИА... РИА Новости, 25.07.2021
2021-07-25T12:35
2021-07-25T13:50
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
турция
россия
черное море
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598272398_0:163:3072:1891_1920x0_80_0_0_5ae2fdaa0eae9c3959ca36e86b2d1ae0.jpg
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Обстановка в Черном море "искусственно нагнетается" внерегиональными игроками, Москва будет внимательно отслеживать выполнение конвенции Монтрё, заявили РИА Новости в МИД.Ведомство указало на особую роль Турции, которая может контролировать проход военных судов через проливы.МИД подчеркнул, что Москва ведет с Анкарой регулярный диалог. В частности, вопросы надлежащего исполнения пунктов договора 30 июня в Анталье обсуждали министры иностранных дел Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу.В конце июня президент Турции Тайип Эрдоган запустил строительство канала "Стамбул", который пройдет параллельно Босфору и соединит Черное и Мраморное моря. Реализация проекта стартовала с закладки одного из шести мостов.Проект может стать крупнейшей инфраструктурной инициативой в истории республики, однако он вызывает споры как из-за экономической целесообразности, так и из-за возможных проблем с конвенцией Монтре о статусе проливов Босфор и Дарданеллы.Документ, принятый в 1936 году, сохраняет за торговыми судами всех стран свободу прохода через проливы как в мирное, так и в военное время. Однако режим прохода военных кораблей различен в отношении черноморских и нечерноморских государств. Для военных кораблей нечерноморских держав введены существенные ограничения по классу и сроку пребывания.
https://ria.ru/20210414/kanal-1728272832.html
турция
россия
черное море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598272398_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_67b514f951afb3fbcc1bb37e0b59b0d3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), турция, россия, черное море, безопасность
12:35 25.07.2021 (обновлено: 13:50 25.07.2021)
 
МИД заявил о нагнетании обстановки в Черном море

МИД: обстановка в Черном море искусственно нагнетается внерегиональными игроками

© Фото : U.S. Marine Corps / Staff Sgt. Pablo MorrisonКорабли стран НАТО в Черном море
Корабли стран НАТО в Черном море - РИА Новости, 1920, 25.07.2021
© Фото : U.S. Marine Corps / Staff Sgt. Pablo Morrison
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Обстановка в Черном море "искусственно нагнетается" внерегиональными игроками, Москва будет внимательно отслеживать выполнение конвенции Монтрё, заявили РИА Новости в МИД.
Ведомство указало на особую роль Турции, которая может контролировать проход военных судов через проливы.

"Продолжим внимательно отслеживать ситуацию с тем, как на практике осуществляются положения конвенции, в том числе в части ограничения общего максимального тоннажа при транзите, а также предельного тоннажа военных кораблей неприбрежных держав в Черном море и сроков их пребывания в черноморской акватории", — заявили российские дипломаты в годовщину подписания этого документа.

МИД подчеркнул, что Москва ведет с Анкарой регулярный диалог. В частности, вопросы надлежащего исполнения пунктов договора 30 июня в Анталье обсуждали министры иностранных дел Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу.
В конце июня президент Турции Тайип Эрдоган запустил строительство канала "Стамбул", который пройдет параллельно Босфору и соединит Черное и Мраморное моря. Реализация проекта стартовала с закладки одного из шести мостов.
Проект может стать крупнейшей инфраструктурной инициативой в истории республики, однако он вызывает споры как из-за экономической целесообразности, так и из-за возможных проблем с конвенцией Монтре о статусе проливов Босфор и Дарданеллы.

Документ, принятый в 1936 году, сохраняет за торговыми судами всех стран свободу прохода через проливы как в мирное, так и в военное время. Однако режим прохода военных кораблей различен в отношении черноморских и нечерноморских государств. Для военных кораблей нечерноморских держав введены существенные ограничения по классу и сроку пребывания.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на фоне турецкого корабля Фатих, проходящего пролив Босфор в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
14 апреля, 16:41
Конвенция Монтре не будет действовать на канал "Стамбул", заявил Эрдоган
 
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ТурцияРоссияЧерное мореБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:28В Хабаровск рейсовый автобус врезался в опору освещения
15:24В Приамурье возбудили уголовное дело после смерти главы Минцифры региона
15:24В Харькове продавец отказалась обслуживать клиентку, говорившую на мове
15:22В ДТП на Кутузовском проспекте пострадали три человека
15:21Роухани обвинил парламент Ирана в торможении вопроса снятия санкций
15:19Выявлена способность COVID-19 необратимо снижать уровень интеллекта
15:10Похитители в Нигерии освободили 28 учеников школы-интерната, сообщили СМИ
15:06Рапиристка Дериглазова принесла сборной России третье серебро на Олимпиаде
15:01Японская компания начала испытывать препарат от COVID-19 на людях
14:58В Кронштадте открыли историческую площадку "От парохода до атомохода"
14:53Тест системы сближения на модуле "Наука" прошел успешно
14:51Во Франции задержали более 70 человек на протестах против мер по COVID-19
14:48Пляжи Сочи снова открылись для купания
14:46В Краснодарском крае рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом
14:36В Карабахе прошел митинг памяти адмирала Исакова
14:25В Балтийске прошел военно-морской парад в честь Дня ВМФ
14:15Финансовая грамотность россиян выросла на фоне пандемии
14:13СК проработает вопрос о возможности дистанционного сбора доказательств
14:10Рапиристка Коробейникова принесла сборной России пятую медаль на Олимпиаде
14:09Участок Сокольнической линии столичного метро откроют досрочно
Лента новостейМолния