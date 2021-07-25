https://ria.ru/20210725/more-1742785797.html

МИД заявил о нагнетании обстановки в Черном море

МИД заявил о нагнетании обстановки в Черном море - РИА Новости, 25.07.2021

МИД заявил о нагнетании обстановки в Черном море

Обстановка в Черном море "искусственно нагнетается" внерегиональными игроками, Москва будет внимательно отслеживать выполнение конвенции Монтрё, заявили РИА... РИА Новости, 25.07.2021

2021-07-25T12:35

2021-07-25T12:35

2021-07-25T13:50

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

турция

россия

черное море

безопасность

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Обстановка в Черном море "искусственно нагнетается" внерегиональными игроками, Москва будет внимательно отслеживать выполнение конвенции Монтрё, заявили РИА Новости в МИД.Ведомство указало на особую роль Турции, которая может контролировать проход военных судов через проливы.МИД подчеркнул, что Москва ведет с Анкарой регулярный диалог. В частности, вопросы надлежащего исполнения пунктов договора 30 июня в Анталье обсуждали министры иностранных дел Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу.В конце июня президент Турции Тайип Эрдоган запустил строительство канала "Стамбул", который пройдет параллельно Босфору и соединит Черное и Мраморное моря. Реализация проекта стартовала с закладки одного из шести мостов.Проект может стать крупнейшей инфраструктурной инициативой в истории республики, однако он вызывает споры как из-за экономической целесообразности, так и из-за возможных проблем с конвенцией Монтре о статусе проливов Босфор и Дарданеллы.Документ, принятый в 1936 году, сохраняет за торговыми судами всех стран свободу прохода через проливы как в мирное, так и в военное время. Однако режим прохода военных кораблей различен в отношении черноморских и нечерноморских государств. Для военных кораблей нечерноморских держав введены существенные ограничения по классу и сроку пребывания.

https://ria.ru/20210414/kanal-1728272832.html

турция

россия

черное море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), турция, россия, черное море, безопасность