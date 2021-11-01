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Флагманский корабль Шестого флота ВМС США направился в Черное море
Флагманский корабль Шестого флота ВМС США направился в Черное море - РИА Новости, 01.11.2021
Флагманский корабль Шестого флота ВМС США направился в Черное море
Флагман Шестого флота ВМС США Mount Whitney идет в Черное море, сообщается в твиттере флота. РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T08:50
2021-11-01T16:18
в мире
сша
нато
военно-морские силы сша
черное море
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Флагман Шестого флота ВМС США Mount Whitney идет в Черное море, сообщается в твиттере флота."Mount Whitney &lt;…&gt; начал переход в северном направлении в Черное море для проведения операций с союзниками и партнерами по НАТО", — говорится в твите.На борту корабля находятся сотрудники штабов Шестого флота и Военно-морских ударных сил и поддержки НАТО.В конце прошлой недели американское и натовское командование объявило о начале операций в Средиземном и Черном морях. Целью называлось обеспечение безопасности и стабильности в регионе.Кроме того, два дня назад в Черное море зашел американский эсминец "Портер", вооруженный крылатыми ракетами. Связана ли его отправка в регион с объявленной операцией, не уточнялось. За эсминцем следят силы и средства Черноморского флота.Глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что действия США не добавляют стабильности: американцы активно пытаются подталкивать черноморские страны, входящие в НАТО, к конфронтационной политике, а планы по созданию военно-морских баз альянса на побережье Румынии или Болгарии не отвечают интересам добрососедства в Черноморском регионе. Тем не менее Россия готова к любым угрозам, заявил Лавров, подчеркнув, что Москва всегда выступает за то, чтобы продвигать проекты сотрудничества, а не те, что основаны на конфронтации.
https://ria.ru/20211101/voyna-1757132049.html
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в мире, сша, нато, военно-морские силы сша, черное море
08:50 01.11.2021 (обновлено: 16:18 01.11.2021)
 
Флагманский корабль Шестого флота ВМС США направился в Черное море

Флагман Шестого флота ВМС США направился в Черное море для операций с партнерами по НАТО

© РИА Новости / Спутник, Александр Заболотный  / Перейти в фотобанкФлагманский корабль шестого флота США Mount Whitney, прибывший для участия в международных учениях ВМС НАТО Baltops, в порту Таллина. Июнь 2016 года
Флагманский корабль шестого флота США Mount Whitney, прибывший для участия в международных учениях ВМС НАТО Baltops, в порту Таллина. Июнь 2016 года - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
© РИА Новости / Спутник, Александр Заболотный
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Флагман Шестого флота ВМС США Mount Whitney идет в Черное море, сообщается в твиттере флота.
"Mount Whitney <…> начал переход в северном направлении в Черное море для проведения операций с союзниками и партнерами по НАТО", — говорится в твите.
На борту корабля находятся сотрудники штабов Шестого флота и Военно-морских ударных сил и поддержки НАТО.
В конце прошлой недели американское и натовское командование объявило о начале операций в Средиземном и Черном морях. Целью называлось обеспечение безопасности и стабильности в регионе.
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Кроме того, два дня назад в Черное море зашел американский эсминец "Портер", вооруженный крылатыми ракетами. Связана ли его отправка в регион с объявленной операцией, не уточнялось. За эсминцем следят силы и средства Черноморского флота.
Глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что действия США не добавляют стабильности: американцы активно пытаются подталкивать черноморские страны, входящие в НАТО, к конфронтационной политике, а планы по созданию военно-морских баз альянса на побережье Румынии или Болгарии не отвечают интересам добрососедства в Черноморском регионе. Тем не менее Россия готова к любым угрозам, заявил Лавров, подчеркнув, что Москва всегда выступает за то, чтобы продвигать проекты сотрудничества, а не те, что основаны на конфронтации.
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