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Си Цзиньпин отправит на саммит в Глазго письменное обращение

Си Цзиньпин отправит на саммит в Глазго письменное обращение - РИА Новости, 01.11.2021

Си Цзиньпин отправит на саммит в Глазго письменное обращение

Председатель КНР Си Цзиньпин не будет лично присутствовать на стартующем в шотландском Глазго климатическом саммите лидеров COP26, однако направит письменное... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T11:46

2021-11-01T11:46

2021-11-01T11:46

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ГЛАЗГО, 1 ноя – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин не будет лично присутствовать на стартующем в шотландском Глазго климатическом саммите лидеров COP26, однако направит письменное обращение, следует из распространенного организаторами списка участников.Двухдневный саммит мировых лидеров на 26-й сессии конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) стартует в понедельник в Глазго.Согласно списку, в первый день саммита среди выступающих есть председатель КНР Си Цзиньпин, однако напротив его имени сделана пометка о том, что письменное заявление будет опубликовано на сайте саммита.По данным правительства Великобритании, которая является председателем СОР26, участие подтвердили более 120 мировых лидеров. Они изложат действия, которые предпринимают внутри страны и на международном уровне для достижения целей по климатической повестке. Ключевая цель председательства Великобритании в СОР - поддержание предельного уровня повышения температуры на 1,5 градуса, а также активизация финансирования в области климата и усилий по адаптации к последствиям изменения климата.

https://ria.ru/20211029/velikobritaniya-1756942017.html

китай

глазго (город)

великобритания

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в мире, оон, китай, глазго (город), великобритания, си цзиньпин