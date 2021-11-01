https://ria.ru/20211101/klimat-1757180028.html
Мишустин рассказал о реализации климатических проектов
Мишустин рассказал о реализации климатических проектов - РИА Новости, 01.11.2021
Мишустин рассказал о реализации климатических проектов
Россия начнёт реализацию климатических проектов в рамках долгосрочной стратегии низкоуглеродного развития страны уже в 2022 году, необходимо будет увеличить... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T12:22
2021-11-01T12:22
2021-11-01T12:49
россия
экономика
экология
михаил мишустин
климат
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Россия начнёт реализацию климатических проектов в рамках долгосрочной стратегии низкоуглеродного развития страны уже в 2022 году, необходимо будет увеличить поглощение парниковых газов, перейти к сбору и переработке углекислого газа, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Реализация климатических проектов начнётся уже со следующего года, предстоит не только внедрить более щадящие с экологической точки зрения решения, но и увеличить поглощение парниковых газов нашими лесами и другими природными экосистемами и также перейти к сбору и переработке углекислого газа", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.
https://ria.ru/20211029/klimat-1756667880.html
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россия, экономика, экология, михаил мишустин, климат
12:22 01.11.2021 (обновлено: 12:49 01.11.2021)
Мишустин рассказал о реализации климатических проектов
Мишустин: Россия начнет реализацию климатических проектов в 2022 году