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"Бесстрашные люди". Китайцы пришли в ужас из-за реакции Шойгу на угрозы в адрес России
Бесстрашные люди. Китайцев испугала реакция Шойгу на угрозы в адрес России - РИА Новости, 01.11.2021
"Бесстрашные люди". Китайцы пришли в ужас из-за реакции Шойгу на угрозы в адрес России
Читатели китайской газеты "Хуаньцю шибао" испугались реакции министра обороны России Сергея Шойгу на заявление его немецкой коллеги Аннегрет Крамп-Карренбауэр о РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T16:22
2021-11-01T16:22
2021-11-01T23:33
европа
китай
германия
сергей шойгу
нато
аннегрет крамп-карренбауэр
россия
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Читатели китайской газеты "Хуаньцю шибао" испугались реакции министра обороны России Сергея Шойгу на заявление его немецкой коллеги Аннегрет Крамп-Карренбауэр о необходимости сдерживания России c использованием ядерного оружия.Шойгу в ответ призвал Берлин помнить, чем заканчивается стягивание сил к российским границам, и подчеркнул, что безопасность в Европе может быть только общей.Китайские пользователи раскритиковали Крамп-Карренбауэр и увидели в ее выступлении одобрение американской внешней политики."В невежестве своем люди бесстрашны. Некоторые европейские политики упали в обморок от восторга от "общих ценностей" Байдена", — написал один из юзеров.Многие восприняли всерьез ответ Шойгу и согласились со словами российского министра."Побежденные страны во Второй мировой войне осмелились вновь угрожать стране-победительнице", — отметил один из комментаторов."Этой немецкой женщине — министру обороны явно не хватает советской Красной армии", — поддержали предыдущего оратора."Немцы должны быть благодарны за то, что Россия не восприняла это всерьез", — подчеркнул пользователь сайта "Хуаньцю шибао"."Господин Шойгу засмеялся от этой новости", — заключил другой китайский комментатор.Крамп-Карренбауэр 21 октября, отвечая на вопрос, размышляет ли НАТО о сценариях сдерживания России для Балтийского и Черноморского регионов, в том числе в воздушном пространстве с ядерным оружием, заявила, что нужно очень ясно дать понять Москве, что западные страны готовы использовать и такие средства.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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европа, китай, германия, сергей шойгу, нато, аннегрет крамп-карренбауэр, россия
16:22 01.11.2021 (обновлено: 23:33 01.11.2021)
Бесстрашные люди. Китайцев испугала реакция Шойгу на угрозы в адрес России
Читатели "Хуаньцю шибао": хорошо, что в России не восприняли слова Германии всерьез
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости.
Читатели китайской газеты "Хуаньцю шибао
" испугались реакции министра обороны России Сергея Шойгу на заявление его немецкой коллеги Аннегрет Крамп-Карренбауэр о необходимости сдерживания России
c использованием ядерного оружия.
Шойгу
в ответ призвал Берлин помнить, чем заканчивается стягивание сил к российским границам, и подчеркнул, что безопасность в Европе
может быть только общей.
Китайские пользователи раскритиковали Крамп-Карренбауэр и увидели в ее выступлении одобрение американской внешней политики.
"В невежестве своем люди бесстрашны. Некоторые европейские политики упали в обморок от восторга от "общих ценностей" Байдена", — написал один из юзеров.
Многие восприняли всерьез ответ Шойгу и согласились со словами российского министра.
"Побежденные страны во Второй мировой войне осмелились вновь угрожать стране-победительнице", — отметил один из комментаторов.
"Этой немецкой женщине — министру обороны явно не хватает советской Красной армии", — поддержали предыдущего оратора.
"Немцы должны быть благодарны за то, что Россия не восприняла это всерьез", — подчеркнул пользователь сайта "Хуаньцю шибао".
"Господин Шойгу засмеялся от этой новости", — заключил другой китайский комментатор.
Крамп-Карренбауэр
21 октября, отвечая на вопрос, размышляет ли НАТО
о сценариях сдерживания России для Балтийского и Черноморского регионов, в том числе в воздушном пространстве с ядерным оружием, заявила, что нужно очень ясно дать понять Москве
, что западные страны готовы использовать и такие средства.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>