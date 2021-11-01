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"Бесстрашные люди". Китайцы пришли в ужас из-за реакции Шойгу на угрозы в адрес России
Бесстрашные люди. Китайцев испугала реакция Шойгу на угрозы в адрес России - РИА Новости, 01.11.2021
"Бесстрашные люди". Китайцы пришли в ужас из-за реакции Шойгу на угрозы в адрес России
Читатели китайской газеты "Хуаньцю шибао" испугались реакции министра обороны России Сергея Шойгу на заявление его немецкой коллеги Аннегрет Крамп-Карренбауэр о РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T16:22
2021-11-01T23:33
европа
китай
германия
сергей шойгу
нато
аннегрет крамп-карренбауэр
россия
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Читатели китайской газеты "Хуаньцю шибао" испугались реакции министра обороны России Сергея Шойгу на заявление его немецкой коллеги Аннегрет Крамп-Карренбауэр о необходимости сдерживания России c использованием ядерного оружия.Шойгу в ответ призвал Берлин помнить, чем заканчивается стягивание сил к российским границам, и подчеркнул, что безопасность в Европе может быть только общей.Китайские пользователи раскритиковали Крамп-Карренбауэр и увидели в ее выступлении одобрение американской внешней политики."В невежестве своем люди бесстрашны. Некоторые европейские политики упали в обморок от восторга от "общих ценностей" Байдена", — написал один из юзеров.Многие восприняли всерьез ответ Шойгу и согласились со словами российского министра."Побежденные страны во Второй мировой войне осмелились вновь угрожать стране-победительнице", — отметил один из комментаторов."Этой немецкой женщине — министру обороны явно не хватает советской Красной армии", — поддержали предыдущего оратора."Немцы должны быть благодарны за то, что Россия не восприняла это всерьез", — подчеркнул пользователь сайта "Хуаньцю шибао"."Господин Шойгу засмеялся от этой новости", — заключил другой китайский комментатор.Крамп-Карренбауэр 21 октября, отвечая на вопрос, размышляет ли НАТО о сценариях сдерживания России для Балтийского и Черноморского регионов, в том числе в воздушном пространстве с ядерным оружием, заявила, что нужно очень ясно дать понять Москве, что западные страны готовы использовать и такие средства.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20211030/udar-1756971132.html
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европа, китай, германия, сергей шойгу, нато, аннегрет крамп-карренбауэр, россия
16:22 01.11.2021 (обновлено: 23:33 01.11.2021)
 
Бесстрашные люди. Китайцев испугала реакция Шойгу на угрозы в адрес России

Читатели "Хуаньцю шибао": хорошо, что в России не восприняли слова Германии всерьез

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр обороны России Сергей Шойгу
Министр обороны России Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр обороны России Сергей Шойгу
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Читатели китайской газеты "Хуаньцю шибао" испугались реакции министра обороны России Сергея Шойгу на заявление его немецкой коллеги Аннегрет Крамп-Карренбауэр о необходимости сдерживания России c использованием ядерного оружия.
Шойгу в ответ призвал Берлин помнить, чем заканчивается стягивание сил к российским границам, и подчеркнул, что безопасность в Европе может быть только общей.
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Китайские пользователи раскритиковали Крамп-Карренбауэр и увидели в ее выступлении одобрение американской внешней политики.
"В невежестве своем люди бесстрашны. Некоторые европейские политики упали в обморок от восторга от "общих ценностей" Байдена", — написал один из юзеров.
Многие восприняли всерьез ответ Шойгу и согласились со словами российского министра.
"Побежденные страны во Второй мировой войне осмелились вновь угрожать стране-победительнице", — отметил один из комментаторов.
"Этой немецкой женщине — министру обороны явно не хватает советской Красной армии", — поддержали предыдущего оратора.
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"Немцы должны быть благодарны за то, что Россия не восприняла это всерьез", — подчеркнул пользователь сайта "Хуаньцю шибао".
"Господин Шойгу засмеялся от этой новости", — заключил другой китайский комментатор.
Крамп-Карренбауэр 21 октября, отвечая на вопрос, размышляет ли НАТО о сценариях сдерживания России для Балтийского и Черноморского регионов, в том числе в воздушном пространстве с ядерным оружием, заявила, что нужно очень ясно дать понять Москве, что западные страны готовы использовать и такие средства.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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ЕвропаКитайГерманияСергей ШойгуНАТОАннегрет Крамп-КарренбауэрРоссия
 
 
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