https://ria.ru/20211101/kitaytsy-1757239111.html

"Бесстрашные люди". Китайцы пришли в ужас из-за реакции Шойгу на угрозы в адрес России

Бесстрашные люди. Китайцев испугала реакция Шойгу на угрозы в адрес России - РИА Новости, 01.11.2021

"Бесстрашные люди". Китайцы пришли в ужас из-за реакции Шойгу на угрозы в адрес России

Читатели китайской газеты "Хуаньцю шибао" испугались реакции министра обороны России Сергея Шойгу на заявление его немецкой коллеги Аннегрет Крамп-Карренбауэр о РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T16:22

2021-11-01T16:22

2021-11-01T23:33

европа

китай

германия

сергей шойгу

нато

аннегрет крамп-карренбауэр

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750108671_0:180:3001:1868_1920x0_80_0_0_e669b564bdc2d4082a8eb5851f0fafe9.jpg

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Читатели китайской газеты "Хуаньцю шибао" испугались реакции министра обороны России Сергея Шойгу на заявление его немецкой коллеги Аннегрет Крамп-Карренбауэр о необходимости сдерживания России c использованием ядерного оружия.Шойгу в ответ призвал Берлин помнить, чем заканчивается стягивание сил к российским границам, и подчеркнул, что безопасность в Европе может быть только общей.Китайские пользователи раскритиковали Крамп-Карренбауэр и увидели в ее выступлении одобрение американской внешней политики."В невежестве своем люди бесстрашны. Некоторые европейские политики упали в обморок от восторга от "общих ценностей" Байдена", — написал один из юзеров.Многие восприняли всерьез ответ Шойгу и согласились со словами российского министра."Побежденные страны во Второй мировой войне осмелились вновь угрожать стране-победительнице", — отметил один из комментаторов."Этой немецкой женщине — министру обороны явно не хватает советской Красной армии", — поддержали предыдущего оратора."Немцы должны быть благодарны за то, что Россия не восприняла это всерьез", — подчеркнул пользователь сайта "Хуаньцю шибао"."Господин Шойгу засмеялся от этой новости", — заключил другой китайский комментатор.Крамп-Карренбауэр 21 октября, отвечая на вопрос, размышляет ли НАТО о сценариях сдерживания России для Балтийского и Черноморского регионов, в том числе в воздушном пространстве с ядерным оружием, заявила, что нужно очень ясно дать понять Москве, что западные страны готовы использовать и такие средства.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20211030/udar-1756971132.html

https://ria.ru/20211022/udar-1755861210.html

https://ria.ru/20211020/voyna-1755475864.html

европа

китай

германия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

европа, китай, германия, сергей шойгу, нато, аннегрет крамп-карренбауэр, россия